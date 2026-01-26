Từ “cán chổi gãy” đến những cái ôm: Khi mẹ thay đổi, thế giới của con cũng thay đổi

Thấu hiểu nỗi đau đó, Minh Trí Thành đồng hành cùng phụ huynh để nhận ra rằng: Sự thay đổi thực sự không đến từ việc cố gắng uốn nắn một đứa trẻ, mà đến từ hành trình thay đổi tư duy của chính những người lớn.

Chị Đỗ Thị Thu Thủy (Phú Thọ) từng bất lực đến mức đánh gãy cả cán chổi vì con không nghe lời, chị không ngờ rằng có một ngày, những tiếng quát tháo trong ngôi nhà mình lại được thay thế bằng lời yêu thương và những cái ôm ấm áp.

Những cơn bão lòng dưới mái ấm gia đình

Cách đây hai năm, chị Thủy bước vào một giai đoạn khủng hoảng mà nhiều bậc phụ huynh thường gặp: con trai lớn bước vào tuổi dậy thì. Tương tự như nhiều người mẹ khác, chị coi giai đoạn này của con là một "thời kỳ nổi loạn" cần phải kiểm soát chặt chẽ.

Thế nhưng, càng muốn kiểm soát, chị càng đẩy con ra xa. Chị Thủy nhớ lại những ký ức đã qua: "Trước đây mình thường xuyên áp đặt và mắng nhiếc con. Có những lần con không nghe lời, mình cảm thấy hoàn toàn bất lực và đã dùng cán chổi đánh con đến mức gãy cả cán. Lúc đó, mình chỉ nghĩ đơn giản là cha mẹ thì có quyền làm vậy để con nên người."

Hậu quả của những trận đòn và sự áp đặt đã tạo nên bức tường vô hình của chị và con. Con trai chị trở nên nóng nảy, lầm lì và tuyệt đối không cho mẹ chạm vào người. Ngôi nhà vốn là nơi để về bỗng chốc trở nên ngột ngạt bởi những cơn bão lòng chỉ chờ dịp bùng nổ.

Chị Thủy càng cố uốn nắn con, con lại ngày càng xa cách (hình minh họa)

Bước ngoặt từ việc cha mẹ biết "sửa mình"

Quyết tâm không để tổ ấm biến mất ý nghĩa vốn có, chị Thủy tìm đến chương trình "Cha mẹ thông thái" của Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Lanh (Công ty Cổ phần học viện Minh Trí Thành). Thế nhưng, thay vì nhận được phương pháp "trị" con, chị lại học được cách để thay đổi chính mình.

Chị bắt đầu học cách nhận diện những cảm xúc tiêu cực của mình: tức giận khi con không vừa ý, quát mắng, chỉ trích hay áp đặt con… Chị hiểu rằng, mọi hành vi sai lệch của con chỉ là tấm gương phản chiếu nỗi đau của cha mẹ. Từ đây, thay vì những tiếng quát hay đòn roi nghiêm khắc, chị chọn cách lắng nghe - thấu hiểu và thường xuyên nói lời yêu thương con.

Kiên trì thay đổi chính mình, từ việc chạy bộ, đọc sách mỗi ngày đến việc thay đổi cách giao tiếp với con, điều kỳ diệu đã đến với chị. Con trai chị từ chỗ bài trừ cái ôm của mẹ, nay lại chủ động ôm cổ và nói lời yêu thương với mẹ. Chị Thủy xúc động chia sẻ: "Hóa ra khi người mẹ bình an, cả gia đình sẽ tràn đầy năng lượng tích cực."

Chị Thủy tại một chương trình huấn luyện của Minh Trí Thành

Câu chuyện của chị Thủy là một trong hơn 80.000 câu chuyện khách hàng tại Minh Trí Thành. Mới đây, một cuộc khảo sát quy mô lớn do Minh Trí Thành tiến hành đã cho thấy những kết quả thay đổi ấn tượng, chứng minh rằng sự thay đổi của cá nhân có thể ảnh hưởng đến họ và những người xung quanh.

Theo đó, các chương trình của Minh Trí Thành đã giúp khách hàng giảm 78,11% cảm xúc tiêu cực. Sự bình an và yêu thương tăng gấp 4 lần. Việc giải quyết mâu thuẫn hàng ngày diễn ra theo hướng tích cực. Từ hiếm khi nói lời yêu thương, khách hàng đã thường xuyên thể hiện và nói lời yêu thương với những người xung quanh. Số liệu cho thấy sự thay đổi này tăng gấp 7,5 lần.

Đặc biệt, sự thay đổi còn thể hiện trong hành động hàng ngày. Từ 81,5% khách hàng không chạy bộ, đã có đến 98% khách hàng có chạy bộ. Trong đó 55,42% khách hàng duy trì chạy bộ mỗi ngày. Sau khi tham gia huấn luyện, số khách hàng có thói quen đọc sách đã tăng lên 126,86%.

Như cô Lanh chia sẻ: "Hãy suy ngẫm và hành động về việc xây dựng một đứa trẻ để sau này bạn sẽ không phải sửa chữa một người lớn". Hành trình của chị Thủy hay của hàng chục nghìn cha mẹ khác tại Minh Trí Thành đã và đang làm cho điều đó trở thành hiện thực. Sự thay đổi không đến từ việc uốn nắn một đứa trẻ mà đến từ việc người lớn "trưởng thành".