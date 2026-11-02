Từ 35 đến 45 tuổi, hãy tận dụng tối đa 10 năm này: Đây có thể là giai đoạn quyết định bạn có tiền hay phải chật vật khi về già

Ở tuổi 25, nhiều người có thể tiêu hết tiền lương mỗi tháng mà không quá lo lắng. Bởi khi ấy, phía trước vẫn còn nhiều thời gian để thử sức, thay đổi công việc và bắt đầu lại. Nhưng khi bước sang tuổi 35, mọi chuyện đã khác. Những khoản chi cho gia đình, con cái, nhà cửa, sức khỏe và trách nhiệm với cha mẹ bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều.

Đây cũng là giai đoạn không ít người có mức thu nhập tốt nhất kể từ khi đi làm. Sau hơn 10 năm tích lũy kinh nghiệm, họ có vị trí nhất định trong công việc, khả năng kiếm tiền tốt hơn và bắt đầu sở hữu những tài sản có giá trị. Tuy nhiên, thu nhập tăng không đồng nghĩa với việc tài sản cũng tăng tương ứng.

Có người kiếm được 40-50 triệu đồng mỗi tháng nhưng đến tuổi 45 vẫn không có khoản tiết kiệm đáng kể. Ngược lại, có người thu nhập chỉ ở mức trung bình nhưng nhờ quản lý tiền bạc hợp lý, họ đã sở hữu nhà ở, có tiền dự phòng và không còn quá áp lực trước những biến cố tài chính.

Sự khác biệt đôi khi không nằm ở số tiền kiếm được, mà ở cách mỗi người sử dụng 10 năm quan trọng từ tuổi 35 đến 45.

1. Đừng chỉ tập trung kiếm tiền, hãy bắt đầu tích lũy tài sản thực sự

Một trong những sai lầm tài chính phổ biến ở tuổi trung niên là đánh đồng thu nhập cao với giàu có. Nhiều người dành phần lớn thời gian để tăng lương, nhận thêm việc hoặc tìm kiếm cơ hội kinh doanh nhưng lại ít quan tâm đến việc giữ được bao nhiêu tiền.

Thực tế, một người kiếm 50 triệu đồng mỗi tháng nhưng chi tiêu hết 48 triệu đồng chưa chắc có nền tảng tài chính tốt hơn người kiếm 30 triệu đồng và đều đặn tiết kiệm được 10 triệu đồng.

Bởi điều quan trọng không chỉ là dòng tiền đi vào tài khoản, mà còn là số tài sản ròng được tích lũy sau mỗi năm.

Từ tuổi 35, mỗi người nên bắt đầu theo dõi tài sản của mình một cách nghiêm túc. Hãy tính tổng số tiền tiết kiệm, các khoản đầu tư, giá trị tài sản đang sở hữu, sau đó trừ đi những khoản nợ còn tồn đọng. Con số cuối cùng mới phản ánh tương đối chính xác tình hình tài chính cá nhân.

Nếu mỗi tháng có thể dành ra 10 triệu đồng, sau 10 năm, số tiền tích lũy từ phần gốc đã đạt 1,2 tỷ đồng, chưa tính lãi hoặc lợi nhuận đầu tư. Đây là khoản tiền đủ lớn để tạo ra sự khác biệt đáng kể cho cuộc sống sau tuổi 45.

Vì vậy, thay vì chỉ đặt mục tiêu năm sau kiếm nhiều tiền hơn năm trước, hãy bổ sung một mục tiêu quan trọng khác: Mỗi năm, tổng tài sản ròng của bản thân phải tăng lên.

2. Tận dụng giai đoạn thu nhập tốt để xây dựng quỹ an toàn tài chính

Ở tuổi 35-45, nhiều người đang ở giai đoạn phát triển tốt trong sự nghiệp. Nhưng đây cũng là lúc cần chuẩn bị cho khả năng thu nhập không thể tăng mãi.

Bước sang tuổi 45 hoặc 50, việc chuyển việc, cạnh tranh với lao động trẻ hay bắt đầu một nghề nghiệp hoàn toàn mới có thể trở nên khó khăn hơn, tùy từng lĩnh vực. Trong khi đó, các khoản chi tiêu gia đình chưa chắc đã giảm.

Chính vì vậy, một trong những việc quan trọng nhất ở tuổi 35 là xây dựng quỹ dự phòng tài chính.

Quỹ này nên đủ trang trải khoảng 6-12 tháng chi phí thiết yếu, tùy mức độ ổn định của công việc và số người phụ thuộc. Chẳng hạn, nếu gia đình cần 20 triệu đồng mỗi tháng để duy trì sinh hoạt cơ bản, khoản dự phòng có thể nằm trong khoảng 120-240 triệu đồng.

Số tiền này nên được giữ ở những hình thức có tính thanh khoản cao, ít rủi ro và dễ sử dụng khi cần thiết.

Có quỹ dự phòng không khiến một người giàu lên ngay lập tức, nhưng giúp họ tránh phải vay nợ với chi phí cao, bán tháo tài sản hoặc rút các khoản đầu tư dài hạn khi gặp biến cố.

Đối với người trung niên, sự an toàn đôi khi còn quan trọng hơn việc theo đuổi mức lợi nhuận hấp dẫn.

3. Đừng để việc nâng cấp mức sống lấy hết thành quả của những năm làm việc

Một hiện tượng thường gặp khi thu nhập tăng là nhu cầu chi tiêu cũng tăng theo. Khi mới đi làm, nhiều người chỉ cần một phương tiện đi lại đơn giản, căn nhà nhỏ và những chuyến du lịch tiết kiệm. Nhưng khi bước vào tuổi 35-40, họ bắt đầu muốn đổi xe, mua nhà lớn hơn, sử dụng dịch vụ đắt tiền hơn hoặc chạy theo mức sống của những người xung quanh.

Việc cải thiện chất lượng cuộc sống là nhu cầu chính đáng. Tuy nhiên, vấn đề xuất hiện khi tốc độ tăng chi tiêu vượt quá khả năng tích lũy.

Một gia đình có thu nhập 50 triệu đồng mỗi tháng hoàn toàn có thể rơi vào tình trạng thiếu tiền nếu phải dành 20 triệu đồng trả nợ mua nhà, 10 triệu đồng trả góp ô tô và phần còn lại cho sinh hoạt, học hành của con cái.

Trong khi đó, một gia đình có thu nhập tương tự nhưng duy trì chi tiêu hợp lý có thể dành ra khoản tiền đáng kể để đầu tư cho tương lai.

Từ tuổi 35, trước mỗi quyết định mua sắm lớn, hãy cân nhắc không chỉ giá mua ban đầu mà cả chi phí duy trì trong nhiều năm. Một chiếc ô tô không chỉ có tiền mua xe mà còn kéo theo bảo hiểm, nhiên liệu, bảo dưỡng, gửi xe và khấu hao. Một căn nhà lớn hơn cũng đồng nghĩa với những khoản chi thường xuyên cao hơn.

Đừng để vẻ ngoài của cuộc sống sung túc che lấp thực tế rằng tài khoản tiết kiệm ngày càng mỏng đi.

4. Đây là thời điểm nên giảm nợ xấu và hạn chế những quyết định tài chính liều lĩnh

Tuổi 35-45 vẫn là giai đoạn có thể chấp nhận một mức rủi ro nhất định để gia tăng tài sản. Tuy nhiên, khả năng phục hồi sau thất bại tài chính thường không còn giống như khi mới ngoài 20 tuổi.

Một khoản đầu tư thất bại ở tuổi 25 có thể được bù đắp bằng nhiều năm làm việc tiếp theo. Nhưng nếu mất phần lớn tiền tích lũy ở tuổi 45, việc xây dựng lại nền tảng tài chính sẽ khó khăn hơn, đặc biệt khi còn phải lo cho con cái và cha mẹ lớn tuổi.

Vì vậy, đây là thời điểm cần phân biệt rõ giữa đầu tư có tính toán và đánh cược bằng tiền dành dụm.

Những khoản vay tiêu dùng lãi suất cao, nợ thẻ tín dụng kéo dài hoặc vay tiền để đầu tư theo phong trào cần được kiểm soát chặt chẽ. Với khoản vay mua nhà hay phục vụ kinh doanh, cần tính toán khả năng trả nợ trong cả tình huống thu nhập giảm.

Đặc biệt, không nên dồn toàn bộ tài sản vào một kênh đầu tư chỉ vì kỳ vọng làm giàu nhanh. Phân bổ tiền giữa tiết kiệm, tài sản an toàn và những khoản đầu tư phù hợp với khả năng chịu rủi ro sẽ giúp hạn chế nguy cơ đánh mất thành quả tích lũy.

5. Đầu tư vào khả năng kiếm tiền của bản thân trước khi quá muộn

Nói đến tài chính tuổi trung niên, nhiều người chỉ nghĩ đến tiết kiệm, mua nhà hoặc đầu tư. Nhưng có một loại tài sản khác không nên bỏ qua, đó là năng lực tạo ra thu nhập.

Ở tuổi 35, kinh nghiệm làm việc là lợi thế, nhưng kinh nghiệm ấy chỉ có giá trị khi tiếp tục phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động.

Một người có thể đang giữ vị trí tốt hôm nay nhưng không có gì bảo đảm công việc ấy sẽ ổn định trong 10 năm tới. Công nghệ thay đổi, doanh nghiệp tái cấu trúc và nhiều ngành nghề liên tục xuất hiện những yêu cầu mới.

Bởi vậy, thay vì dành toàn bộ thời gian rảnh để làm thêm kiếm tiền, mỗi người nên đầu tư một phần nguồn lực để nâng cao chuyên môn, học kỹ năng mới, xây dựng mạng lưới quan hệ nghề nghiệp hoặc phát triển nguồn thu nhập phụ phù hợp.

Nếu có thể duy trì và cải thiện khả năng kiếm tiền đến tuổi 50, áp lực tài chính trong nửa sau cuộc đời sẽ giảm đi đáng kể.

6. Trước tuổi 45, hãy bắt đầu chuẩn bị cho cuộc sống sau nghỉ hưu

Nhiều người chỉ nghĩ đến tiền dưỡng già khi bước sang tuổi 50 hoặc 55. Nhưng thực tế, chuẩn bị càng sớm thì số tiền cần dành dụm mỗi tháng càng dễ chịu.

Giả sử một người bắt đầu tiết kiệm 5 triệu đồng mỗi tháng từ tuổi 35. Đến tuổi 55, chỉ riêng tiền gốc đã đạt 1,2 tỷ đồng. Nếu bắt đầu từ tuổi 45, cũng với mức tiết kiệm ấy, sau 10 năm số tiền gốc mới đạt 600 triệu đồng.

Khoảng cách này cho thấy thời gian có giá trị lớn như thế nào trong quá trình tích lũy tài sản.

Ngoài tiền tiết kiệm, người ở tuổi trung niên cũng cần quan tâm đến bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, kế hoạch chăm sóc sức khỏe và khả năng duy trì thu nhập khi không còn làm việc toàn thời gian.

Điều quan trọng là không nên đặt toàn bộ kỳ vọng tài chính tuổi già vào con cái. Con có thể hỗ trợ cha mẹ, nhưng khả năng tự chủ về tiền bạc vẫn là một nền tảng quan trọng để duy trì cuộc sống ổn định.

10 năm từ 35 đến 45 tuổi có thể tạo ra sự khác biệt cho 20 năm tiếp theo

Tuổi trung niên không phải thời điểm quá muộn để bắt đầu tích lũy, nhưng cũng không còn là giai đoạn có thể liên tục trì hoãn những quyết định tài chính quan trọng.

Ở tuổi 35, nếu chưa có nhiều tiền tiết kiệm, bạn vẫn còn thời gian để xây dựng lại kế hoạch. Ở tuổi 40, nếu thu nhập đã tốt hơn, hãy biến phần tăng thêm thành tài sản thay vì để chi tiêu hấp thụ toàn bộ. Và trước tuổi 45, điều đáng hướng tới không chỉ là sở hữu bao nhiêu tài sản, mà còn là có thể sống ổn định bao lâu nếu nguồn thu nhập chính gặp vấn đề.

Một người không nhất thiết phải trở thành triệu phú sau 10 năm. Nhưng nếu đến tuổi 45 đã có khoản dự phòng đủ lớn, nợ trong tầm kiểm soát, tài sản tích lũy tăng đều và khả năng kiếm tiền vẫn được duy trì, họ sẽ bước vào nửa sau cuộc đời với tâm thế hoàn toàn khác.

Sau cùng, giá trị lớn nhất của việc quản lý tài chính tốt ở tuổi trung niên không phải là được tiêu tiền thoải mái hơn người khác, mà là có thêm quyền lựa chọn: Được làm công việc mình muốn, được nghỉ ngơi khi cần và không phải liên tục lo lắng về tiền bạc.

Từ 35 đến 45 tuổi, hãy cố gắng biến những năm tháng kiếm tiền tốt nhất thành nền tảng tài chính vững chắc nhất. Bởi đến một độ tuổi nhất định, điều khiến con người an tâm không còn là kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng, mà là đã giữ lại được bao nhiêu cho tương lai.