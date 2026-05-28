Từ 29.5: 4 con giáp bước vào giai đoạn “gỡ nghẽn” tài chính, có người kiếm thêm được cả nguồn thu phụ

Tuổi Thìn: Công việc bật lên, tài chính tăng theo

Người tuổi Thìn vốn là kiểu người có tham vọng và không ngại làm việc lớn, nhưng thời gian vừa qua nhiều người rơi vào cảm giác “làm nhiều mà chưa thấy kết quả rõ rệt”. Từ ngày 29.5, cục diện này được dự báo sẽ thay đổi theo hướng tích cực hơn.

Trong công việc, những kế hoạch từng bị trì hoãn bắt đầu có cơ hội triển khai thuận lợi. Người làm văn phòng dễ được cấp trên chú ý, giao thêm nhiệm vụ quan trọng hoặc cân nhắc tăng thu nhập. Người làm kinh doanh thì có dấu hiệu khách hàng quay lại, đơn hàng tăng đều hơn trước.

Điểm đáng chú ý với tuổi Thìn là nguồn tiền phụ có khả năng xuất hiện khá rõ trong giai đoạn này. Một số người bắt đầu kiếm được tiền từ công việc tay trái, bán hàng online, hợp tác nhỏ hoặc đầu tư quy mô vừa phải. Dù chưa phải khoản “đổi đời”, nhưng đủ để giảm áp lực tài chính sau thời gian dài chi nhiều hơn thu.

Tuy nhiên, đây cũng là lúc tuổi Thìn cần tránh tâm lý “thắng nhanh”. Càng có tín hiệu tài chính tốt, càng nên giữ cách quản lý tiền ổn định và tỉnh táo.

Tuổi Tuất: Qua giai đoạn khó khăn, tiền bạc dần ổn định trở lại

Nếu vài tháng trước tuổi Tuất cảm thấy công việc nhiều áp lực, dễ gặp người không cùng quan điểm hoặc chuyện tiền bạc cứ “vào rồi lại ra”, thì từ cuối tháng 5 trở đi, tình hình sẽ có xu hướng dịu lại đáng kể.

Nhiều người tuổi Tuất bắt đầu gặp được người hỗ trợ đúng lúc: Có thể là đồng nghiệp tốt, khách hàng mới, đối tác đáng tin hoặc một mối quan hệ giúp mở ra cơ hội kiếm tiền mới. Những dự án trì trệ cũng dễ được giải quyết nhanh hơn trước.

Điểm tích cực nhất nằm ở dòng tiền. Thu nhập chính có dấu hiệu đều hơn, không còn tình trạng thất thường kéo dài. Một số khoản tưởng khó thu hồi cũng có khả năng được giải quyết trong thời gian tới.

Với người kinh doanh nhỏ hoặc làm nghề tự do, đây còn là giai đoạn dễ tăng khách hàng nhờ uy tín cá nhân. Càng làm chắc tay, càng dễ có thêm người giới thiệu việc.

Tài chính của tuổi Tuất trong thời gian này không phải kiểu “trúng lớn bất ngờ”, mà là cảm giác mọi thứ bắt đầu vào guồng, bớt chật vật hơn trước rất nhiều.

Tuổi Ngọ: Có cơ hội “đảo chiều” tài chính sau thời gian trì trệ

Nửa đầu năm của nhiều người tuổi Ngọ khá thất thường: Có việc nhưng chưa ra tiền, có cơ hội nhưng khó chốt, làm nhiều mà vẫn cảm thấy chưa thoát khỏi áp lực.

Từ ngày 29.5, vận trình của tuổi Ngọ được dự báo sẽ có bước chuyển rõ rệt hơn, đặc biệt ở mảng công việc và thu nhập. Những ai đang muốn đổi việc, mở thêm nguồn thu hoặc thử hướng đi mới có thể bắt đầu nhìn thấy tín hiệu tích cực.

Người tuổi Ngọ vốn nhanh nhạy, khi gặp đúng thời điểm thường bật lên khá nhanh. Đây là giai đoạn họ dễ gặp cơ hội kiếm thêm từ các mối quan hệ cũ, cộng tác ngoài giờ hoặc một công việc phụ tưởng nhỏ nhưng đem lại dòng tiền đều.

Ngoài ra, nhiều người tuổi Ngọ cũng bắt đầu có xu hướng kiểm soát tài chính tốt hơn sau một thời gian chi tiêu cảm tính. Chính sự thay đổi này giúp họ giữ được tiền thay vì “kiếm bao nhiêu hết bấy nhiêu”.

Điều tuổi Ngọ cần lưu ý là tránh nóng vội khi thấy vận may tài chính vừa khởi sắc. Những quyết định liên quan đến đầu tư hoặc vay mượn vẫn nên tính kỹ thay vì chạy theo tâm lý “sợ bỏ lỡ cơ hội”.

Tuổi Mùi: Tài lộc đến chậm nhưng chắc, càng về cuối tháng càng dễ có tiền

Tuổi Mùi thường không phải kiểu quá liều lĩnh trong chuyện tiền bạc, nhưng bù lại lại khá bền bỉ và biết tích lũy. Từ ngày 29.5, đây được xem là một trong những con giáp có tín hiệu tài chính tích cực nhất.

Nhiều người tuổi Mùi sẽ cảm nhận rõ chuyện công việc bắt đầu “trơn” hơn trước: Dễ được giao việc quan trọng, có thêm khách hàng hoặc nhận được sự hỗ trợ đúng lúc từ người có kinh nghiệm.

Nguồn thu nhập trong giai đoạn này cũng khá đa dạng. Ngoài lương thưởng ổn định, tuổi Mùi còn có khả năng kiếm thêm từ nghề tay trái, bán hàng nhỏ hoặc những khoản thu phụ trước đây chưa đáng kể nhưng nay tăng dần.

Đặc biệt, đây là nhóm con giáp dễ có cảm giác “đỡ áp lực tiền bạc” hơn hẳn sau cuối tháng 5. Không hẳn giàu lên ngay lập tức, nhưng tâm lý bớt nặng nề, việc chi tiêu cũng chủ động hơn.

Dù vậy, vận may chỉ là một phần. Muốn tài chính thực sự đi lên, tuổi Mùi vẫn cần giữ thói quen quản lý tiền rõ ràng và tránh chi tiêu theo cảm xúc.

Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.