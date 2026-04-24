Theo dự thảo Nghị định đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến, từ ngày 1.7.2026, dự kiến tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với các trường hợp đang hưởng trước thời điểm này, đồng thời bổ sung cơ chế hỗ trợ cho nhóm có mức hưởng thấp.

Các trường hợp được tăng lương hưu từ 1.7.2026

Theo khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, việc điều chỉnh áp dụng đối với các đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước ngày 1.7.2026 bao gồm các trường hợp cụ thể sau:

Thứ nhất, cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang), cùng với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng;

Thứ hai, cán bộ xã, phường, thị trấn và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp hằng tháng theo các nghị định của Chính phủ qua các thời kỳ;

Thứ ba, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định trước đây;

Thứ tư, cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo các chính sách tại Quyết định số 130-CP và Quyết định số 111-HĐBT;

Thứ năm, quân nhân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg (đã được sửa đổi, bổ sung);

Thứ sáu, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg;

Thứ bảy, quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg (đã được sửa đổi, bổ sung);

Thứ tám, người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng;

Thứ chín, người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 1.1.1995;

Thứ mười, người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024.

Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 1 dự thảo, nhóm đối tượng đã nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp trước ngày 1.1.1995, sau khi điều chỉnh nếu có mức hưởng thấp hơn 3.800.000 đồng/tháng thì tiếp tục được điều chỉnh bổ sung theo quy định, nhằm bảo đảm mức hưởng tối thiểu.

Mức tăng lương hưu dự kiến từ 1.7.2026 là 8%

Theo khoản 1 Điều 2 dự thảo Nghị định, từ ngày 1.7.2026, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của các đối tượng nêu trên được điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức hưởng của tháng 6.2026.

Bên cạnh mức tăng chung, khoản 2 Điều 2 dự thảo còn quy định cơ chế điều chỉnh bổ sung đối với nhóm có mức hưởng thấp (đã nghỉ trước ngày 1.1.1995).

Theo đó, sau khi tăng 8%, nếu mức hưởng vẫn thấp hơn 3.800.000 đồng/tháng thì tiếp tục được điều chỉnh: người có mức hưởng bằng hoặc thấp hơn 3.500.000 đồng/tháng được tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng; người có mức hưởng trên 3.500.000 đồng/tháng nhưng dưới 3.800.000 đồng/tháng được nâng lên bằng 3.800.000 đồng/người/tháng.

Đáng chú ý, theo khoản 3 Điều 2, mức lương hưu, trợ cấp sau khi điều chỉnh sẽ là căn cứ để tính các lần điều chỉnh tiếp theo, bảo đảm tính kế thừa và thống nhất trong chính sách.

Về nguồn kinh phí thực hiện, Điều 3 dự thảo quy định ngân sách nhà nước bảo đảm đối với các đối tượng hưởng chế độ trước ngày 1.1.1995 và một số nhóm chính sách đặc thù; trong khi đó, quỹ bảo hiểm xã hội bảo đảm đối với các đối tượng hưởng chế độ từ ngày 1.1.1995 trở đi.