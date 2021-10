Từ 16h chiều nay, giá xăng dầu tăng mạnh, cao nhất trong vòng 7 năm

Theo đó, giá xăng E5 RON 92 tăng 1.430 đồng mỗi lít; xăng RON 95 tăng 1.460 đồng/lít, dầu diesel tăng 1.170 đồng/lít; dầu hỏa tăng 1.010 đồng/lít, dầu mazut tăng 120 đồng/kg.

Sau khi điều chỉnh giá, xăng E5 RON 92 có giá bán tối đa là 23.110 đồng/lít; RON 95 là 24.330 đồng/lít, dầu diesel là 18.710 đồng/lít; dầu hỏa 17.630 đồng/lít dầu mazut là 17.210 đồng/kg.

Ở kỳ điều chỉnh lần này, liên Bộ Tài chính - Công Thương trích lập quỹ bình ổn giá đối với xăng RON 95 ở mức 150 đồng/lít, với dầu diesel 200 đồng/kg. Đồng thời, liên Bộ chi sử dụng quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng E5 RON 92 ở mức 1.050 đồng/lít, với dầu diesel là 300 đồng/lít.

Tính từ ngày 11/11/2020, giá các mặt hàng xăng trong nước đã tăng tới 17 lần, giảm 3 lần và giữ nguyên 3 lần, với xăng E5 RON 92 tăng tổng cộng 9.225 đồng/lít, xăng RON 95 tăng 9.629 đồng/lít.

Với lần tăng giá lần này, giá xăng trong nước hiện ở mức cao nhất trong vòng hơn 7 năm và chỉ còn kém đỉnh lịch sử thời điểm ngày 7/7/2014 khi xăng E5 RON 92 có giá 25.640 đồng/lít, xăng RON 95 giá 26.140 đồng/lít (kém 2.530 đồng/lít đối với xăng E5 RON 92 và kém 1.810 đồng đối với xăng RON 95).

Việc tăng giá mạnh của mặt hàng xăng dầu trong nước là do ảnh hưởng của biến động giá xăng dầu trên thị trường thế giới. Giá bình quân các sản phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 26/10/2021 cụ thể như sau: 97,36 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 9,21 USD/thùng, tương đương tăng 10,44% so với kỳ trước); 100,38 USD/thùng xăng RON95 (tăng 10,13 USD/thùng, tương đương tăng 11,23% so với kỳ trước); 95,20 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 7,44 USD/thùng, tương đương tăng 8,48% so với kỳ trước); 94,56 USD/thùng dầu hỏa (tăng 6,50 USD/thùng, tương đương tăng 7,39% so với kỳ trước); 497,097 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (tăng 4,482 USD/tấn, tương đương tăng 0,91% so với kỳ trước).

Trước đó, tại kỳ điều hành giá ngày 11/10, giá xăng E5 RON 92 tăng 970 đồng/lít, xăng RON 92 tăng 930 đồng/lít, dầu hoả tăng 980 đồng/lít, dầu diesel tăng 960 đồng và dầu mazut tăng 510 đồng.

Cơ quan điều hành tiếp tục không trích quỹ bình ổn cho tất cả mặt hàng, chỉ trích lập đối với dầu mazut là 100 đồng/kg. Đồng thời chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng E5 RON 92 là 950 đồng/lít, dầu diesel là 150 đồng/lít, dầu hỏa 100 đồng/lít; không chi quỹ bình ổn đối với xăng RON 95 và dầu mazut.

Một cây xăng ở Nam Từ Liêm tối 25/10 tấp nập dân công sở đến đổ xăng trước thông tin tăng giá. Ảnh: Kênh 14.

Việc tăng giá xăng dầu trước đó khiến không ít người dân xôn xao. Tối ngày 25/10, rất đông người dân Hà Nội đã đến xếp hàng chật kín khu vực cây xăng, xếp hàng dài để đợi mua xăng. Không ít người còn đem theo cả can to, chai nhựa để mua về tích trữ.

Tại một cửa hàng xăng dầu ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) có rất đông người dân tranh thủ đi đổ xăng sau khi nghe tin tăng giá. Một số người dân mang theo can, chai để mua thêm xăng tích trữ trước thời điểm tăng giá.

Các cửa hàng xăng dầu tại thị trấn Kim Sơn đồng loạt treo biển hết xăng. Ảnh: Infonet

Trong khi đó, tại các cửa hàng xăng trên địa bàn thị trấn Kim Sơn (huyện Quế Phong, Nghệ An) đồng loạt treo biển hết xăng khiến người dân nơi đây bất ngờ vì không mua được xăng.

Theo ông Hoàng Trung Cường, Chủ tịch UBND thị trấn Kim Sơn, hiện nay trên địa bàn thị trấn có 3 cửa hàng xăng dầu, nhưng xăng đều đã hết không có để bán nên rất nhiều phương tiện ô tô, xe máy của người dân không có nhiên liệu để đi lại.

"Theo phản ánh của các chủ cửa hàng xăng trên địa bàn thị trấn thì Tổng Công ty xăng dầu hiện nay chỉ cấp nhỏ giọt. Chúng tôi đã phối hợp với Công an huyện, địa phương đã tiến hành kiểm tra, xác minh trực tiếp tại bồn (đo trực tiếp - PV) nhưng không có xăng", một lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Quế Phong cho biết.