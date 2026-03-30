Từ tháng 4.2026, hàng loạt chính sách, quy định pháp luật mới chính thức có hiệu lực, tác động trực tiếp đến nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Từ ưu đãi đầu tư gắn với chuyển giao công nghệ, siết chặt quản lý tài khoản ngân hàng, đến tăng mức xử phạt vi phạm phòng cháy chữa cháy hay mở rộng kênh người dân phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng số… các quy định mới được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đồng thời tạo môi trường minh bạch, an toàn và hiện đại hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Ưu đãi với dự án đầu tư nước ngoài có nội dung chuyển giao công nghệ

Nội dung này được Quốc hội thông qua tại luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Chuyển giao công nghệ, số 115/2025/QH15. Theo đó, điểm c khoản 2 điều 1 luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Chuyển giao công nghệ 2025 đã bổ sung chính sách của Nhà nước với hoạt động chuyển giao công nghệ:

Ưu tiên chính sách ưu đãi đầu tư, thuế, đất đai, tín dụng… với dự án đầu tư nước ngoài có nội dung chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, phát triển năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hoặc ứng dụng công nghệ tại Việt Nam.

Khuyến khích tổ chức, cá nhân nước ngoài chuyển giao công nghệ cho tổ chức, cá nhân Việt Nam nhằm nâng cao năng lực tiếp thu, làm chủ và đổi mới công nghệ trong nước.

Luật chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1.4.2026.

Từ 1.4, tài khoản ngân hàng phải dùng tên thật, dừng sử dụng biệt danh

Kể từ ngày 1.4.2026, theo quy định tại Thông tư số 30/2025 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2024, toàn bộ tên tài khoản thanh toán của khách hàng cá nhân phải đồng nhất với thông tin trên căn cước công dân hoặc thẻ căn cước, nhằm nâng cao tính bảo mật và an toàn cho mọi giao dịch.

Các ngân hàng có trách nhiệm kiểm tra lệnh thanh toán, bảo đảm tính hợp pháp, hợp lệ; trong đó đảm bảo thể hiện đúng số hiệu tài khoản thanh toán, tên tài khoản thanh toán trong thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán của khách hàng khi thực hiện giao dịch thanh toán và hiển thị đầy đủ trên chứng từ thanh toán.

Như vậy, các ngân hàng sẽ phải chấm dứt dịch vụ cho phép khách hàng đặt nickname cho tài khoản (hay còn gọi là iNick). Trước đây, một số ngân hàng cho khách hàng tự chọn nickname bên cạnh số tài khoản chính thức (tài khoản gốc) do ngân hàng cung cấp. Việc cấp nickname cho tài khoản giúp cá nhân hóa thông tin tài khoản của khách hàng, tên tài khoản dễ nhớ, ngắn gọn.

Trang bị phương tiện chữa cháy không bảo đảm có thể bị phạt đến 40 triệu đồng

Đây là mức phạt được Chính phủ sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 69/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20.4.2026.

Căn cứ khoản 1 điều 8 Nghị định 69/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 8 điều 20 Nghị định 106/2025/NĐ-CP, Chính phủ bổ sung thêm hành vi bị phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng đối với "trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ giới không bảo đảm số lượng hoặc không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật".

Đồng thời, người vi phạm phải trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ giới bảo đảm yêu cầu theo quy định. Ngoài ra, đây cũng là mức phạt đối với hành vi:

Trang bị, lắp đặt thiết bị thuộc hệ thống báo cháy không bảo đảm theo quy định.

Trang bị, lắp đặt thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy không bảo đảm theo quy định.

Từ 1.4, người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông qua VNeID

Nghị định số 61/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về việc thu thập, sử dụng dữ liệu từ thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính, có hiệu lực từ ngày 1.4.2026.

Một trong những nội dung nhận được sự quan tâm của dư luận xã hội là quy định cho phép người dân phản ánh các vi phạm hành chính, trong đó có vi phạm về trật tự, an toàn giao thông ngay trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID).

Người dân có thể gửi dữ liệu phản ánh vi phạm bằng nhiều hình thức: trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền, qua thư điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc ứng dụng di động như VNeID. Việc đa dạng hóa kênh tiếp nhận tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tham gia giám sát, đồng thời giúp cơ quan chức năng xử lý thông tin kịp thời.

Nghị định cũng quy định cá nhân, tổ chức cung cấp dữ liệu có trách nhiệm: Cung cấp đầy đủ thông tin về họ tên, địa chỉ, phương thức liên lạc trong trường hợp cơ quan, đơn vị tiếp nhận, thu thập dữ liệu cần liên hệ; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực, toàn vẹn của dữ liệu đã cung cấp; phối hợp, hỗ trợ cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền trong quá trình giải quyết vụ việc khi được yêu cầu.

Dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp, nếu đáp ứng được yêu cầu thì được sử dụng làm căn cứ xác minh, phát hiện vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1.4.2026 và thay thế Nghị định số 142/2021/NĐ-CP ngày 31.12.2021 của Chính phủ quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.

Nghị định này áp dụng đối với các trường hợp sau: người có hành vi vi phạm pháp luật hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính; người có hành vi vi phạm pháp luật hành chính bị áp giải; người nước ngoài có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam mà theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính phải bị trục xuất; người có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt trục xuất;

Người có thẩm quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính; người có thẩm quyền đang thi hành công vụ thực hiện việc áp giải người vi phạm theo quy định; các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác có liên quan đến việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.

Điều kiện để miễn thi tốt nghiệp THPT môn ngoại ngữ

Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 13/2026.

Thông tư 13/2026 ban hành kèm theo Phụ lục I - danh mục những chứng chỉ ngoại ngữ được dùng để miễn thi môn ngoại ngữ khi xét tốt nghiệp THPT 2026. Theo đó, từ ngày 14.4, danh mục này bổ sung 2 chứng chỉ được miễn thi ngoại ngữ là tiếng Hàn TOPIK và tiếng Anh quốc tế Versant English Placement Test (VEPT).

Với Thông tư 13/2026, số chứng chỉ được chấp nhận dùng để miễn thi ngoại ngữ khi xét tốt nghiệp THPT 2026 được nâng lên 22, gồm chứng chỉ các ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn. Các chứng chỉ này phải còn hiệu lực đến thời điểm thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT.

Thông tư 13/2026 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 24.4.