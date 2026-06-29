Mỗi lần gọi video không quá 10 phút

Luật Thi hành án hình sự 2025 vừa được Quốc hội thông qua, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Luật được đánh giá mang tính nhân đạo, bổ sung nhiều điểm mới trong công tác cải tạo, quản lý và thi hành án.

Như Điều 51 của Luật quy định về chế độ liên lạc của phạm nhân. Theo đó, phạm nhân được gửi mỗi tháng 2 lá thư. Giám thị trại giam, trại tạm giam phải kiểm tra, kiểm duyệt thư phạm nhân gửi và nhận.

Ngoài ra, phạm nhân còn được liên lạc điện thoại hoặc kết nối hình ảnh, âm thanh bằng phương tiện điện tử với người thân thích ở trong nước mỗi tháng 1 lần, mỗi lần không quá 10 phút, trừ trường hợp cấp bách. Giám thị trại giam, trại tạm giam xem xét, quyết định việc cho phạm nhân liên lạc và tổ chức kiểm soát việc liên lạc. Chi phí cho việc liên lạc của phạm nhân do phạm nhân chi trả.

Còn tại Điều 52 về chế độ chăm sóc y tế quy định, phạm nhân được bảo đảm chăm sóc y tế, chế độ phòng, chống dịch bệnh. Trại giam, trại tạm giam phối hợp với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản trở lên nơi trại giam, trại tạm giam đóng hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho phạm nhân.

Nếu phạm nhân bị bệnh, thương tích thì được khám, chữa bệnh và điều trị tại bệnh xá của trại giam, trại tạm giam hoặc tại cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước nơi gần nhất. Trường hợp bị bệnh nặng hoặc thương tích vượt quá khả năng điều trị của cơ sở khám, chữa bệnh thì trại giam, trại tạm giam phối hợp chuyển phạm nhân đến cơ sở khác phù hợp tình trạng bệnh để điều trị;…

Trại giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu phối hợp với cơ sở khám, chữa bệnh nhà nước, cơ sở khám, chữa bệnh trong Công an, Quân đội, xây dựng hoặc bố trí một số buồng riêng để điều trị cho phạm nhân.

Đối với phạm nhân có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần, bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi, trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu đề nghị Tòa án nhân dân khu vực, Tòa án quân sự cấp quân khu nơi phạm nhân đang chấp hành án phạt tù trưng cầu giám định pháp y, pháp y tâm thần.

Khi có kết luận, Chánh án Tòa án nhân dân khu vực, Chánh án Tòa án quân sự cấp quân khu nơi phạm nhân chấp hành án ra quyết định tạm đình chỉ hay không đình chỉ chấp hành án phạt tù và áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc hay không bắt buộc chữa bệnh đối với người đó.

Phạm nhân hiến bộ phận cơ thể phải đáp ứng 5 điều kiện

Riêng phạm nhân nghiện ma túy được trại giam phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức cai nghiện.

Về kinh phí phòng, chống dịch bệnh, khám, chữa bệnh..., do Nhà nước cấp. Đối với trường hợp phạm nhân có thẻ bảo hiểm y tế thì tiếp tục được hưởng quyền lợi về bảo hiểm y tế theo quy định, nếu vượt quá định mức chi trả của bảo hiểm y tế thì Nhà nước chi trả phần vượt quá.

Trong khi, tại Điều 53 quy định việc giải quyết trường hợp phạm nhân có nguyện vọng hiến mô, bộ phận cơ thể người phải đảm bảo các điều kiện như: Tự nguyện hiến mô, bộ phận cơ thể; hiến mô, bộ phận cơ thể cho người thân thích của phạm nhân; đủ điều kiện sức khỏe để hiến mô, bộ phận cơ thể và bảo đảm sức khỏe để tiếp tục chấp hành án sau khi hiến mô, bộ phận cơ thể; tự chịu các chi phí hiến mô, bộ phận cơ thể và chăm sóc sức khỏe bản thân sau khi hiến mô, bộ phận cơ thể; là người bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng thuộc trường hợp phạm tội lần đầu, thời gian chấp hành án còn lại dưới 3 năm.

Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục giải quyết trường hợp phạm nhân có nguyện vọng hiến mô, bộ phận cơ thể.