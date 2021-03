Từ 1/4, mẫu thẻ BHYT mới có hiệu lực, thẻ cũ sẽ khám chữa bệnh như thế nào?

Ngày 16/3, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết từ ngày 01/4/2021, thẻ BHYT mẫu mới sẽ được sử dụng trên toàn quốc theo Quyết định số 1666/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ BHYT. Hiện ngành BHXH Việt Nam đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị, đảm bảo việc in, cấp thẻ BHYT theo mẫu mới kịp thời, đúng quy định nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân.

Mẫu thẻ BHYT mới có những thay đổi theo hướng mang lại nhiều tiện ích hơn cho người tham gia, đặc biệt trong quá trình đề nghị cấp thẻ, bảo quản và sử dụng thẻ để thực hiện khám chữa bệnh (KCB) BHYT. Qua đó, đảm bảo tốt nhất quyền lợi về BHYT cho người tham gia theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể, một số điểm nổi bật như sau:

Mẫu thẻ BHYT mới áp dụng từ ngày 1/4/2021. Ảnh: BHXH Việt Nam

Thẻ BHYT mẫu mới có kích thước nhỏ gọn như thẻ căn cước công dân và một số loại thẻ ATM của các ngân hàng, được ép plastic sau khi in, tiện lợi khi bảo quản, sử dụng.

Mã số thẻ chỉ còn 10 chữ số, thay vì 15 ký tự như thẻ BHYT hiện hành. Điều này giúp giảm bớt số lượng ký tự người tham gia cần khai báo khi tra cứu trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam (tại địa chỉ truy cập http://baohiemxahoi.gov.vn) hoặc khai báo khi làm thủ tục đề nghị tiếp tục tham gia BHYT; cấp lại, đổi thẻ; kiểm tra chi phí KCB BHYT được hưởng trên Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam (tại địa chỉ truy cập https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn).

Mặt sau của thẻ BHYT mẫu mới có hướng dẫn cụ thể về cách sử dụng thẻ BHYT, giúp người tham gia nẵm rõ được phương thức tra cứu thông tin về thẻ và quyền lợi được hưởng; cách liên hệ với cơ quan BHXH để được hướng dẫn và giải đáp khó khăn, vướng mắc…

Thẻ BHYT hiện hành còn thời hạn sử dụng, tiếp tục được dùng để KCB

Từ ngày 01/4/2021, thẻ BHYT mẫu mới được sử dụng song hành với các mẫu thẻ BHYT quy định tại Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 02/12/2014 về việc ban hành mẫu thẻ BHYT, Quyết định số 1500/QĐ-BHXH ngày 14/12/2015 về việc ban hành thẻ BHYT cấp cho quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu và đều có giá trị sử dụng như nhau khi đi KCB BHYT, cụ thể:

- Thẻ BHYT mẫu mới sẽ được sử dụng trên toàn quốc từ ngày 01/4/2021. Trong thời gian chờ đổi thẻ BHYT theo mẫu mới, thẻ BHYT đã cấp cho người tham gia BHYT còn thời hạn sử dụng thì tiếp tục được dùng để KCB BHYT.

- BHXH các tỉnh thực hiện cấp thẻ BHYT mẫu mới khi đã sử dụng hết phôi thẻ mẫu cũ.

- Tại khoản 3 Điều 4 Quyết định số 1666/BHXH nêu rõ: Thông tin về bộ mã số thẻ BHYT (quy định của BHXH Việt Nam tại Quyết định số 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2015 và các Công văn hướng dẫn hiện hành về mã số thẻ BHYT), cùng với địa chỉ (nơi cư trú hoặc nơi làm việc) và thời gian được miễn cùng chi trả trong phạm vi quyền lợi BHYT khi đi KCB đúng tuyến của người tham gia được cập nhật trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT và Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam.

Theo đó, các thông tin về BHYT của người tham gia đã được cập nhật trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT và Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam. Do đó, dù đổi thẻ BHYT mẫu mới, nhưng những thông tin về quyền lợi BHYT của người tham gia đã được lưu trên hệ thống để phục vụ cho việc thực hiện KCB BHYT. Vì vậy, người tham gia được cấp thẻ BHYT mẫu mới hay mẫu cũ thì đều có thể sử dụng để KCB BHYT và hưởng các quyền lợi theo đối tượng mà mình tham gia.

Người dân làm thủ tục KCB BHYT tại BVĐK Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Thủ tục cấp thẻ BHYT mẫu mới vẫn được thực hiện theo quy định hiện hành

Quy trình cấp thẻ BHYT mẫu mới vẫn tiếp tục được thực thực hiện theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH, Quyết định số 505/QĐ-BHXH và các văn bản hướng dẫn về thẻ BHYT hiện hành của BHXH Việt Nam.

Người tham gia BHYT, đơn vị sử dụng lao động có thể nộp hồ sơ cấp thẻ BHYT trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc thực hiện thủ tục đổi thẻ BHYT trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ www.dichvucong.gov.vn)... Lưu ý: Trường hợp thực hiện giao dịch điện tử doanh nghiệp thực hiện thủ tục đổi thẻ BHYT thực hiện lập hồ sơ bằng phần mềm kê khai của BHXH Việt Nam hoặc của Tổ chức I-VAN; Ký điện tử trên hồ sơ và gửi đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN.

Với việc sử dụng thẻ BHYT mẫu mới từ ngày 01/4/2021, người tham gia BHYT sẽ được hỗ trợ tiện lợi hơn trong quá trình đề nghị cấp thẻ, bảo quản và sử dụng thẻ để thực hiện KCB BHYT. Mẫu thẻ BHYT mới là một trong những giải pháp cải cách hành chính hiệu quả của ngành BHXH Việt Nam, đảm bảo tốt nhất quyền lợi về BHYT cho người tham gia, tạo thuận lợi cho cơ sở KCB BHYT và cơ quan BHXH trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách BHYT.

Sẵn sàng cấp thẻ BHYT mẫu mới

Để đảm bảo công tác cấp thẻ BHYT mẫu mới kịp thời, hiệu quả và thống nhất, ngay trong tháng 02/2021, BHXH Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 349/KH-BHXH chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc và BHXH các địa phương phải đảm bảo việc cấp thẻ BHYT mẫu mới chặt chẽ, thuận lợi; không gây ách tắc trong việc tra cứu thông tin thẻ BHYT đối với các cơ sở KCB BHYT, đảm bảo quyền lợi BHYT của người tham gia.

BHXH Việt Nam đã giao trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị trực thuộc để sẵn sàng in, cấp thẻ BHYT theo đúng kế hoạch đề ra; đồng thời theo dõi, đôn đốc giải quyết xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị liên quan đến quyền lợi BHYT của người dân khi sử dụng thẻ BHYT mẫu mới; các vướng mắc về thủ tục tiếp nhận người bệnh sử dụng thẻ BHYT mẫu mới tại cơ sở KCB BHYT.

Thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và phối hợp với Sở Y tế cũng như các ngành liên quan thông tin, tuyên truyền đến các cơ sở KCB BHYT, người tham gia và đơn vị quản lý người tham gia BHYT về việc sử dụng thẻ BHYT mẫu mới. BHXH các tỉnh chủ động bố trí nhân lực triển khai việc ép plastic hoặc thuê ép plastic thẻ BHYT mẫu mới cho người tham gia đảm bảo đúng quy định.

Để chuẩn bị cho việc in, cấp thẻ BHYT mẫu mới, hiện ngành BHXH Việt Nam đang tập trung rà soát, thống kê số lượng máy in sổ BHXH, thẻ BHYT trên toàn quốc; thông báo thông số và cấu hình máy in đáp ứng yêu cầu in thẻ BHYT mẫu mới cho BHXH các tỉnh; chuẩn bị tổ chức tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc BHXH các tỉnh thực hiện đúng quy định về việc in, cấp thẻ BHYT theo mẫu mới từ ngày 01/4/2021…

Đặc biệt, BHXH Việt Nam đã tích cực đẩy mạnh hoàn thiện phần mềm in thẻ BHYT mẫu mới để đảm bảo sẵn sàng cung cấp, hỗ trợ BHXH các tỉnh sử dụng khi hết phôi thẻ BHYT cũ đã cấp. Phần mềm đã được tổ chức thử nghiệm tại BHXH TP. Hà Nội từ ngày 22/2/2021, nhằm kiểm tra và đánh giá mức độ đáp ứng của phần mềm đối với các nghiệp vụ theo quy định. Sau khi hoàn thiện phần mềm, BHXH Việt Nam sẽ có văn bản thông báo cùng với tài liệu hướng dẫn gửi BHXH các tỉnh, thành phố về cách thức sử dụng.