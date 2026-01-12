TTƯT, Th.sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Lan - Hơn 40 năm chữa bệnh và gìn giữ y học dân tộc

Hành trình gần nửa thế kỷ khám chữa bệnh và cống hiến không ngừng nghỉ

Xuất thân từ gia đình có truyền thống nghề y, bác sĩ Tuyết Lan sớm có đam mê với hương thơm thảo dược của những thang thuốc cổ truyền.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, bác sĩ Lan về công tác tại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương và gắn bó với công tác khám chữa bệnh trực tiếp cho bệnh nhân liên tục cho đến khi về hưu ở vị trí Trưởng khoa Khám bệnh.

Trong quá trình công tác, bác sĩ Lan không ngừng học tập nâng cao chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm, hoàn thành chương trình thạc sĩ với đề tài nghiên cứu có giá trị ứng dụng trong điều trị bệnh được đánh giá cao.

Bên cạnh đó, bác sĩ Tuyết Lan có thời gian được học tập, làm việc cùng với nhiều bác sĩ, danh y, lương y giỏi nổi tiếng, các bậc thầy của ngành y học cổ truyền. Những trải nghiệm quý giá này giúp bác sĩ Lan tích lũy được nguồn tri thức uyên thâm, kinh nghiệm và giá trị chuẩn mực nghề y quý báu.

Đồng thời, những đợt công tác, đào tạo ngắn hạn, dài hạn tại Trung Quốc, Hàn Quốc theo chính sách của viện và nhà nước giúp bác sĩ Lan tiếp thu được tinh hoa y học nước ngoài, chắt lọc ứng dụng ở Việt Nam phù hợp.

Nhờ vậy, bác sĩ Tuyết Lan có chuyên môn sâu, kinh nghiệm toàn diện, am hiểu cả y học cổ truyền và y học hiện đại, chẩn đoán đúng bệnh, kê đơn đúng thuốc để đạt được hiệu quả điều trị cao cho người bệnh.

Bác sĩ Lan kê đơn, bốc thuốc

Mong muốn cống hiến trọn vẹn cho Y học cổ truyền, bác sĩ Lan tiếp tục khám chữa bệnh tại phòng khám CTCP Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc dân tộc trong vai trò Giám đốc chuyên môn. Tại đây, ngoài khám chữa bệnh, bác sĩ Lan tham gia công tác sưu tầm, nghiên cứu, ứng dụng các cây thuốc, bài thuốc Nam bản địa.

Cho đến nay, đã gần 50 năm ngót nửa thế kỷ, bác sĩ Lan gắn bó liên tục với công tác chuyên môn khám chữa bệnh, dành trọn tâm huyết chăm sóc sức khỏe cộng đồng bằng y học cổ truyền một cách khoa học, hiệu quả và nhân văn.

Thăm khám tận tình, kỹ càng, điều trị chuyên sâu và toàn diện trong từng ca bệnh

Điểm đặc biệt tạo nên dấu ấn cá nhân của thạc sĩ, bác sĩ Tuyết Lan chính là cách khám chữa bệnh kỹ càng, tận tâm, tận tình, chuyên sâu và toàn diện. Mỗi người bệnh khi đến khám các bệnh lý về tiêu hóa (dạ dày, đại tràng, trĩ), viêm da, vảy nến, mề đay, xương khớp… sẽ được bác sĩ Lan bắt mạch, xem lưỡi hỏi bệnh theo phương pháp tứ chẩn kết hợp với kiến thức y học hiện đại, điều trị từ gốc, tổng thể bằng Y học cổ truyền chính thống.

Bác sĩ Lan thăm khám bệnh

Đồng thời, bác sĩ Lan luôn đồng hành, hướng dẫn cách sử dụng thuốc, chế độ kiêng khem, hỏi han tiến triển bệnh, động viên và khích lệ tinh thần bệnh nhân. Những bài tập, các phương pháp dưỡng sinh thuận tự nhiên, mẹo chăm sóc sức khỏe hữu ích… cũng được bác sĩ Lan tận tình hướng dẫn người bệnh.

Bác sĩ Lan luôn yêu cầu cao về chất lượng dược liệu và chỉ sử dụng dược liệu sạch đạt chất lượng trong điều trị. Tại Trung tâm Thuốc Dân Tộc, bác sĩ Lan trực tiếp tham gia công tác tìm kiếm, phát triển, kiếm soát chất lượng nguồn dược liệu đảm bảo tính hiệu quả và an toàn trong mỗi thang thuốc gửi đến người bệnh.

Bác sĩ Lan kiểm tra chất lượng dược liệu

Vì lẽ đó, bác sĩ Lan luôn được người bệnh tin yêu, đồng nghiệp quý mến. Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú, giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông ghi nhận những đóng góp to lớn của bác sĩ Lan đối với Y học cổ truyền.

Truyền nghề và gìn giữ tinh hoa thuốc cổ truyền dân tộc

Bác sĩ Lan là người thầy mẫu mực, tham gia giảng dạy cho nhiều thế hệ sinh viên, y bác sĩ trong và ngoài nước. Những bài giảng của bác sĩ Lan mang tính ứng dụng cao, lấy thực tiễn điều trị làm gốc và truyền lửa đam mê với nghề, dăn dạy về y đức.

Tại Trung tâm Thuốc dân tộc, dưới sự dẫn dắt chuyên môn của bác sĩ Lan, rất nhiều chuyến công tác thực địa tại nhiều địa phương trên cả nước được thực hiện. Nhiều bài thuốc Nam bản địa được sưu tầm, phục dựng, ứng dụng điều trị hiệu quả nhiều bệnh lý mạn tính.

Bác sĩ Tuyết Lan trong 1 chuyến sưu tầm cây thuốc Nam

Ở độ tuổi 70, Thầy thuốc ưu tú, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Lan vẫn đang miệt mài hành trình cống hiến hết mình cho sứ mệnh chăm sóc người bệnh và gìn giữ y học dân tộc. Tâm huyết của bác sĩ Lan như ngọn đèn soi sáng cho nhiều thế hệ bác sĩ trẻ tiếp bước noi theo.

Thông tin liên hệ:

Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền trực thuộc Công ty cổ phần Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc Dân Tộc

Địa chỉ: Biệt thự B31, ngõ 70 Nguyễn Thị Định, Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 0983 059 582

Fanpage: https://www.facebook.com/bstuyetlan

