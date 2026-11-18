Ngày 18/11, Viện KSND khu vực 4 (Hà Nội) đã hoàn thành cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND khu vực 4 để xét xử bị can Vũ Quang Chiến (SN 1985) về "tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Tòa dự kiến mở phiên vào ngày 25/8.

Trước đó, khoảng 23h25 ngày 25/3/2026, bị can Vũ Quang Chiến điều khiển ô tô hiệu Lexus RX300 ở gần khu vực ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết (Hà Nội). Quá trình di chuyển phía trước xe của Chiến có một ô tô do anh Lê Thành T. điều khiển, chở chị Lê Thảo H. (cùng ở Hà Nội), đang dừng chờ đèn đỏ và đã hạ phanh tay.

Bị cáo Vũ Quang Chiến do mệt, buồn ngủ, đã không làm chủ được tốc độ và thiếu chú ý quan sát, điều khiển ô tô đâm vào đuôi xe anh T.

Thấy ô tô phía sau va chạm, chị H. xuống xe, ra hiệu cho anh T. đánh lái sang phải tránh xe phía sau.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vừa lúc đó, tín hiệu đèn giao thông chuyển xanh, Chiến điều khiển xe ô tô nhấn ga đâm vào đuôi xe ô tô của anh T. rồi lao sang làn đường ngược chiều gây ra va chạm liên hoàn với 4 xe ô tô khác và 1 xe máy.

Hậu quả khiến người lái xe máy là anh Chu Thanh H. bị đẩy ngược về phía sau 15m và bị thương nặng, được đi cấp cứu tại bệnh viện. Theo Kết luận giám định, anh H. bị thương tích 76% (gồm gãy xương mũi, xoang hàm trái, gãy 2 tay, gãy xương đùi, trật khớp gối).

Một nạn nhân khác là anh Nguyễn Minh Đ. cũng bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu với hậu quả tổn thương sức khỏe 23%.

Ngoài ra, 6 ô tô và 1 mô tô bị hư hại nặng. Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại là gần 400 triệu đồng.

Quá trình điều tra, gia đình bị can Vũ Quang Chiến đã bồi thường thiệt hại cho 6 người bị hại.

Riêng đối với bị hại Chu Thanh H., bị cáo Chiến chưa bồi thường. Anh Chu Thanh H. yêu cầu bị cáo bồi thường hơn 2,1 tỷ đồng gồm tiền khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, bồi dưỡng sức khỏe, thu nhập bị mất trong thời gian hồi phục sức khỏe.