Mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ra cáo trạng truy tố 21 bị can về các tội mua bán người dưới 16 tuổi; sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm; dâm ô đối với người dưới 16 tuổi và thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Trong đó, các bị can cầm đầu được xác định là: Nguyễn Xuân Việt (31 tuổi, ngụ quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Thị Thu Hà (32 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom); Lê Thị Lanh (ngụ xã Bắc Sơn); Tăng Văn Úy (39 tuổi, chồng của Lanh).

Mua bán người dưới 16 tuổi để phục vụ massage trá hình

Cáo trạng xác định, Việt và Hà sống chung với nhau như vợ chồng. Vào đầu tháng 6-2024, Việt và Hà mở hộ kinh doanh Naga (gọi là Cơ sở Naga, ở phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa) hoạt động ngành nghề kinh doanh massage. Hà không bỏ tiền góp vốn nhưng cùng Việt tham gia tổ chức kinh doanh, vận hành, quản lý chung Cơ sở Naga. Đến đầu tháng 7-2024, Cơ sở Naga bị Công an thành phố Biên Hòa (cũ) phát hiện vi phạm nên bị tạm đình chỉ hoạt động 7,5 tháng. Do thời gian tạm đình chỉ hoạt động dài nên Việt đã hủy giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ và đăng ký cơ sở mới là Hộ kinh doanh Nagas ở cùng địa chỉ trên, có cùng ngành nghề kinh doanh cơ sở cũ. Việt nhờ nhân viên đứng tên hộ trên giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Các bị can cầm đầu đường dây bị truy tố trong vụ án

Hộ kinh doanh Nagas được bố trí nhiều tầng và nhiều phòng. Hình thức kinh doanh là massage trá hình kích dục cho khách hàng là nam giới khi có nhu cầu. Việt đã chia dịch vụ thành các gói khác nhau để khách hàng lựa chọn với giá tiền từ 400 ngàn đến 1,5 triệu đồng/lượt. Hàng ngày, tiệm massage mở cửa hoạt động từ 10h hôm trước đến 4h sáng hôm sau.

Quá trình hoạt động, Việt nhờ Hà quản lý nhân viên và mọi hoạt động của quán. Để dễ bề quản lý, Việt lập 5 nhóm Zalo khác nhau như: “nhóm quản lý”, “nhóm Tua Naga”, “KTV nữ 93 Phan Trung”, “nhân viên”, “tài xế”… Khi Việt và Hà không có mặt tại tiệm massage thì Việt giám sát hoạt động thông qua hệ thống camera.

Khoảng tháng 7-2024, P.T.D. sử dụng mạng xã hội thì thấy tài khoản (nhân viên của Việt đăng) đăng tải thông tin tuyển nhân viên massage làm việc ở thành phố Biên Hòa. Hai bên thỏa thuận nếu tìm được nhân viên làm massage thì D. sẽ được chủ tiệm trả phí hoa hồng 5 triệu đồng/người.

Đầu tháng 8-2024, P.T.D. nhận được tin nhắn của người dùng Facebook tự xưng tên Linh (tên thật là Đ.T.T., sinh năm 2009). T. nhắn tin trao đổi với P.T.D. nội dung: Đ.T.T. hiện 16 tuổi, đang làm quán massage ở tỉnh Long An. Do bị chủ ở đây ép và đang nợ tiền của chủ quán khoảng 10 triệu đồng nên muốn về thành phố Biên Hòa làm. Sau đó, P.T.D. nói cho Việt biết và Việt đã đưa 13 triệu đồng cho Hà đến Long An chuộc Đ.T.T. Ngoài ra, Đ.T.T. giới thiệu bạn là B.V. (16 tuổi) cùng đến làm và được nhận tiền hoa hồng 1 triệu đồng.

Vào ngày 22-8-2024, lực lượng công an kiểm tra khách sạn A. (phường Tân Mai) thì phát hiện B.V. đang massage kích dục cho khách nam nên tiến hành điều tra. Quá trình điều tra, các đối tượng khai giá mỗi lần khách thuê massage là 1,3 triệu đồng (trong đó 650 ngàn đồng tiền vé và 650 ngàn đồng tiền “tip”).

2.000 tài khoản ngân hàng được mua bán trái phép

Ngoài hành vi vi phạm như trên, bị can Việt còn móc nối với Lanh thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Cụ thể, Lanh và chồng là Úy mở 2 cửa hàng bán sim điện thoại, thu hộ trả góp, thu tiền điện nước, wi-fi, cho vay tài chính tại xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom). Vợ chồng Lanh thuê 4 nhân viên (4 bị can đồng phạm trong vụ án) để hướng dẫn khách hàng làm hồ sơ vay tiền tại các công ty tài chính và các ngân hàng, thu tiền điện, cước viễn thông, lãi suất ngân hàng…

Nhận thấy nhiều người có nhu cầu mua tài khoản ngân hàng không chính chủ để sử dụng nên lợi dụng công việc cho vay tài chính có thông tin khách hàng, vợ chồng Lanh chỉ đạo 4 nhân viên lén lút sử dụng thông tin căn cước công dân có gắn chip của khách hàng và chụp hình ảnh của khách hàng để mở tài khoản ngân hàng (mở tài khoản online). Sau đó, Lanh bán tài khoản ngân hàng này cho người khác để kiếm tiền.

Biết Lanh bán tài khoản ngân hàng nên Việt liên lạc và hai bên thỏa thuận giá bán tài khoản từ 250 ngàn đến 2 triệu đồng (tài khoản làm online hoặc làm tại quầy). Sau khi tìm được nguồn cung, Việt thuê nhân viên (các đồng phạm trong vụ án) tìm người mua tài khoản ngân hàng; nhận tin nhắn, tài khoản ngân hàng từ Lanh và gửi thông tin qua cho khách mua, thực hiện các giao dịch chuyển khoản mua bán, chạy đăng bài quảng cáo. Việc mua bán tài khoản ngân hàng trái phép trên các hội nhóm: Telegram, Facebook nhằm tìm người mua tài khoản ngân hàng… Hình thức trả lương cho nhân viên có thể ăn hoa hồng trên số tiền bán tài khoản hoặc lương cứng từ 5-15 triệu đồng/tháng.

Cách thức lập tài khoản và mua bán tài khoản giữa các đối tượng được thực hiện cụ thể, khi Việt và đồng phạm cấp dưới cần mua tài khoản ngân hàng thì nhắn cho vợ chồng Lanh. Sau đó, vợ chồng Lanh chỉ đạo nhân viên cấp dưới sử dụng thông tin thẻ căn cước công dân của khách hàng, chụp hình khách hàng và sử dụng số điện thoại của nhóm Việt cung cấp để đăng ký mở tài khoản ngân hàng. Tổng cộng, Lanh đã bán cho Việt là khoảng 2 ngàn tài khoản (mỗi tháng khoảng 200-500 tài khoản ngân hàng), giá dao động từ 100-180 ngàn đồng/tài khoản.

Mỗi ngày, nhóm của Việt lấy khoảng 10-30 tài khoản ngân hàng từ phía Lanh đem giao cho khách để ăn tiền chênh lệch, thu lợi 5-30 triệu đồng/ngày. Trong khoảng thời gian từ tháng 1-2024 đến tháng 8-2024, Việt thu lợi bất chính 3,8 tỷ đồng; vợ chồng Lanh thu lợi bất chính tổng cộng gần 370 triệu đồng.

Ngoài các bị can chủ mưu, cầm đầu là: Việt, Hà, Lanh và Úy, trong vụ án này có 2 bị can bị truy tố về tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm; 1 bị can bị truy tố về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi; 14 bị can phạm tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.