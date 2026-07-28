Truy tìm top những món ăn vặt buổi xế đáng tiền, ăn là dính

Giữa vô vàn lựa chọn, đâu mới là những món ăn vặt thật sự đáng tiền và đáng để thử? Hãy cùng khám phá xem đâu là những món xứng đáng với danh xưng "ăn là dính" từ bộ sưu tập "Ăn Vặt Vị Đúng Đỉnh" trên ShopeeFood.

Bánh bao chiên: Vỏ giòn, nhân đầy, nhỏ gọn nhưng đủ sức cứu đói cả nhóm

Món đầu tiên được mở hộp là bánh bao chiên từ Bánh bao chiên Tân Định 1991. Chỉ với một phần gồm hai bánh nhân truyền thống, hai bánh nhân pate và một bánh nhân trứng muối, cả nhóm đã có thể chia nhau để "lót dạ" trước khi tiếp tục làm việc.

Điều khiến món ăn này ghi điểm ngay từ miếng đầu tiên nằm ở sự tương phản trong kết cấu. Lớp vỏ bên ngoài được chiên vàng vừa tới nên giòn nhẹ, trong khi phần ruột bên trong vẫn mềm, xốp và giữ được độ ẩm.

Bên cạnh đó, mỗi loại nhân lại có một điểm hấp dẫn riêng. Nhân truyền thống khá đầy đặn với thịt băm, nấm mèo, củ sắn, khoai môn cùng trứng cút, tạo cảm giác vừa no vừa đủ vị. Phiên bản pate lại gây ấn tượng nhờ mùi thơm béo đặc trưng, xen chút cay nhẹ bắt miệng. Trong khi đó, bánh nhân trứng muối nổi bật nhờ phần nhân đầy đặn với hai quả trứng cút kết hợp cùng trứng muối béo bùi, tạo nên hương vị đậm đà và khiến ai cũng tò mò muốn thử. Chỉ cần chấm thêm chút tương ớt là hương vị đã trở nên đậm đà hơn rất nhiều.

Bột chiên và mì xào Phúc Kiến: Hai món càng ăn càng cuốn

Lựa chọn tiếp theo là bột chiên và mì xào Phúc Kiến từ Bột chiên Trung Ký. Dù không phải những món mới lạ, đây vẫn là lựa chọn quen thuộc, ăn thử là dính, rất thích hợp cho một bữa ăn xế.

Bột chiên ghi điểm với lớp vỏ vàng giòn nhẹ, trong khi phần bột bên trong vẫn giữ được độ mềm dẻo đặc trưng. Lớp trứng áp chảo vừa tới, hơi xém cạnh nên dậy mùi thơm hấp dẫn. Ăn kèm đu đủ bào chua giòn và nước mắm chua ngọt, tổng thể món ăn trở nên hài hòa hơn, vừa có vị béo vừa có chút thanh nhẹ.

Trong khi đó, mì xào Phúc Kiến cũng là lựa chọn không kém phần hấp dẫn. Sợi mì vàng, dày và dai sần sật được áo đều trong lớp nước sốt sánh, quyện cùng các nguyên liệu tạo nên hương vị đậm đà, món phù hợp với những ai muốn một bữa xế chắc bụng hơn mà vẫn tròn vị.

Bánh mì thịt xiên nướng: Vừa mở hộp, mùi thơm phức đã lan tỏa

Tiếp nối hành trình ăn xế là bánh mì thịt xiên nướng kiểu Campuchia của Hellobami

- Thịt nướng Campuchia. Combo một người ăn gồm bánh mì bơ pate cùng bốn loại xiên nướng heo, bò, gà và chả, nhưng thực tế vẫn đủ để mọi người chia nhau nếm thử từng loại.

Điểm khiến cả nhóm ấn tượng nhất đến ngay từ lúc mở hộp. Hương thơm của thịt nướng trên than quyện cùng sả, tỏi và ngũ vị hương lan tỏa, kích thích khứu giác ngay khi chưa thưởng thức.

Thịt được nướng xém cạnh nên có lớp caramel thơm nhẹ bên ngoài nhưng bên trong vẫn mềm và mọng nước. Mỗi loại xiên lại có một điểm nhấn riêng: thịt heo béo vừa phải, bò đậm vị, gà ngọt thanh còn chả nướng thì dậy mùi tiêu tỏi. Khi kẹp cùng bánh mì phết bơ pate, thêm dưa góp chua ngọt và rau răm, tổng thể món ăn trở nên hài hòa để cả nhóm vừa ăn vừa rôm rả trò chuyện.

Tré trộn: Món lai rai gắp mãi không dừng

Đổi vị sau những món nóng là tré trộn từ Tré trộn cóc Giang Hoàng. Đĩa tré lớn nhanh chóng trở thành tâm điểm của bàn ăn, nơi mỗi người chuyền tay nhau thưởng thức rồi lại tiếp tục trò chuyện.

Sức hút của món nằm ở sự kết hợp của nhiều nguyên liệu và nhiều tầng hương vị. Tré giòn sần sật, phần bì dai nhẹ hòa cùng xoài xanh bào sợi, cóc non giòn rụm, tỏi phi thơm và rau thơm tạo nên cảm giác tươi mới trong từng gắp. Nước trộn chua ngọt thấm đều từng nguyên liệu, thêm chút cay vừa đủ để kích thích vị giác mà không lấn át các hương vị còn lại.

Rắc thêm đậu phộng rang bùi béo, cả đĩa tré trở nên cân bằng hơn với đủ vị chua, cay, mặn, ngọt. Chính sự kết hợp ấy khiến cả nhóm gần như chẳng cần ai rủ ai, cứ một người gắp là những người còn lại cũng nối theo, đến lúc nhìn lại thì đĩa tré đã hết sạch.

Chỉ với vài món ăn vặt, giờ xế giữa ngày bỗng trở thành khoảng nghỉ được cả nhóm mong chờ. Từ bánh bao chiên nóng hổi, bột chiên, mì xào Phúc Kiến, bánh mì thịt xiên thơm lừng đến đĩa tré trộn chua cay, mỗi món đều mang một hương vị riêng, đủ để nạp lại năng lượng, xoa dịu chiếc bụng đói và tiếp thêm hứng khởi cho những giờ làm việc còn lại.