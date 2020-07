Truy tìm người đàn ông nhanh tay nhặt cọc tiền của nhân viên cây xăng

Chiều 26-7, ông Trần Anh Thái, Chủ tịch UBND xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, cho biết cơ quan công an đang tổ chức truy tìm người đàn ông nhanh tay lượm cọc tiền của nhân viên cây xăng đánh rơi.

Người đàn ông chạy xe máy tới che chắn cọc tiền dưới đất rồi vội vàng nhặt lấy

Theo ông Thái, sự việc xảy ra vào chiều 25-7, khi 2 nhân viên của 1 cây xăng trên địa bàn đùa giỡn nhau khiến 1 cọc tiền từ túi quần rơi xuống đất. Lúc này, có 1 người đàn ông đi xe máy đến và phát hiện cọc tiền thì dừng xe che chắn và lượm cọc tiền rồi bỏ đi.

Ngay sau khi phát hiện mất tiền, cây xăng đã trích xuất camera an ninh của cây xăng nhưng chỉ thấy được diễn biến sự việc, không thấy được biển số chiếc xe máy do người đàn ông đi. Do đó, lực lượng công an đang tổ chức trích xuất các camera an ninh của người dân trên các trục đường gần đó để truy tìm người đàn ông này. "Theo tường trình của nhân viên cây xăng, cọc tiền bị mất là tiền bán xăng dầu, tổng số 20 triệu đồng" – ông Thái cho biết thêm.

Clip nhân viên cây xăng đánh rơi cọc tiền 20 triệu đồng. Clip Facebook

Trước đó, cùng ngày trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông đi xe máy vào cây xăng thì phát hiện 1 cọc tiền rơi dưới đất. Lúc này, người đàn ông đã cho xe máy chạy tới che chắn rồi nhanh tay lượm cọc tiền rồi vội vã bỏ đi. Clip nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhiều người tỏ ra bức xúc về người đàn ông này.