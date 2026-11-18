Để việc nhà không còn là sự lo toan

Phía sau sự tươm tất của tổ ấm, những công việc không tên luôn hiện diện như một nỗi nhọc nhằn quen thuộc với chị em phụ nữ. Đó có thể là việc cọ rửa nhà tắm giữa tiết trời đông, khi đôi tay phải tiếp xúc trực tiếp với làn nước lạnh lẽo và hóa chất tẩy rửa. Hay đó là sự lo lắng lặng thầm mỗi khi người già, trẻ nhỏ lụi cụi đi vệ sinh trong với bề mặt bệ ngồi lạnh ngắt, dễ sinh cảm lạnh…

Nét tinh tế và thanh lịch của TOTO Washlet GA5. Ảnh: TOTO

Những câu chuyện nhỏ ấy phản ánh sự vất vả thường trực, nhưng phụ nữ hiện đại không còn phải đánh đổi quỹ thời gian nghỉ ngơi. Mọi vấn đề có thể được giải quyết nhờ công nghệ. Chị em có thể chủ động trang bị các thiết bị vệ sinh thông minh, biến chúng thành "trợ thủ" đắc lực để trút bỏ gánh nặng dọn dẹp và thực sự giải phóng chính mình.

Tiêu biểu là các giải pháp nhà tắm TOTO với công nghệ tinh tế, mang đến sự ấm áp và cảm giác được chăm chút. Tính năng sưởi ấm bệ ngồi xua tan tức thì cái lạnh buốt, kết hợp hệ thống đun nước trực tiếp mang tới dòng nước ấm dễ chịu. Ông bà hay trẻ nhỏ luôn được bảo vệ, không còn e ngại mỗi bận vệ sinh đêm. Cùng với đó, vòi phun bọt khí êm ái và chế độ rửa massage nhẹ nhàng sẽ nâng niu, chăm sóc sức khỏe cả nhà một cách tế nhị nhất.

Bên cạnh tiện nghi thư giãn, công nghệ TOTO còn giải phóng người phụ nữ khỏi việc nhà để họ thực sự nhàn tênh. Công nghệ nước điện phân EWATER+ tự động làm sạch và hỗ trợ khử khuẩn vòi rửa trước và sau mỗi lần sử dụng, góp phần duy trì vệ sinh và giảm bớt thao tác làm sạch thủ công.

Đặc biệt, khi kết hợp với bàn cầu TOTO, thiết kế vành kín RIMLESS loại bỏ tối đa các góc khuất, cùng lớp men sứ siêu mịn độc quyền CEFIONTECT và hệ thống xả xoáy TORNADO cuốn trôi mọi vết bẩn cứng đầu. Tổ hợp này giúp ngăn chặn vi khuẩn và nấm mốc sinh sôi trong những ngày nồm ẩm, trả lại cho người mẹ khoảng thời gian quý giá để nghỉ ngơi và làm đẹp.

Khi tiện nghi là điểm tựa cho sự an yên

Nếu dòng nắp rửa điện tử WASHLET từ lâu đã là "bạn đồng hành" giúp nhiều gia đình nâng cấp tiện nghi nhanh chóng, thì thế hệ bàn cầu thông minh WASHLET G5A lại là lựa chọn hoàn mỹ cho những ai tìm kiếm sự tích hợp đồng bộ.

Điểm chạm đầu tiên chinh phục người dùng ở WASHLET G5A chính là diện mạo sang trọng mang ngôn ngữ thiết kế tối giản theo phong cách Nhật Bản. Lấy cảm hứng từ những đường cong uốn lượn của sóng nước, thiết bị sở hữu vẻ ngoài liền mạch, gọn trực, hạn chế tối đa các đường phân chia.

Không dừng lại ở vẻ ngoài, trải nghiệm người dùng được nâng tầm với quy trình "không chạm" tuyệt đối, đem lại cảm giác hài lòng, yên ổn. Mọi thao tác từ đóng mở nắp, xả nước đến khử mùi và sấy khô đều được tự động hóa hoàn toàn. Sự thấu hiểu còn thể hiện qua hệ thống đèn LED ban đêm dịu nhẹ và cảm biến thông minh, giúp các hoạt động trong phòng tắm trở nên an toàn cho mọi thành viên.

Bàn cầu thông minh WASHLET G5A ghi dấu ấn nhờ hệ thống xả xoáy kép trọng lực Tornado InteGravity thế hệ mới, kết hợp cùng thiết kế vành kín RIMLESS, dòng nước xoáy 360 độ làm sạch sâu nhưng vẫn êm ái và hạn chế bắn nước. Ngoài ra, công nghệ phun sương PREMIST giúp giảm bám đọng chất thải, đi cùng nước điện phân EWATER+ tự động vệ sinh vòi rửa, giữ cho thiết bị luôn sạch khuẩn và tiết kiệm thời gian chăm sóc tổ ấm.

Yêu thương bản thân đôi khi chỉ bắt đầu từ việc cho phép mình được thảnh thơi khỏi những việc không tên. Sắm một chiếc nắp rửa điện tử WASHLET hay bàn cầu thông minh NEOREST chính là món quà sức khỏe và thời gian vô giá dành tặng phụ nữ dịp cuối năm.

TOTO công bố chương trình khuyến mại cuối năm tri ân khách hàng. Ảnh: TOTO

"Song song đợt khuyến mại lớn nhất năm, TOTO Việt Nam triển khai chuỗi sự kiện lan tỏa tinh thần "Nâng tầm chất sống". Khách hàng sẽ gia tăng trải nghiệm qua các buổi Diễu hành đường phố, chuỗi nội dung "Góc nhìn Kiến trúc sư" hay chuỗi truyện tranh trở lại với chủ đề "Chuyện Nhà". Đồng thời, chuỗi video tư vấn "TOTO Expert" cùng chương trình tri ân "Chăm sóc toàn diện – An tâm trọn vẹn" sẽ luôn đồng hành, mang lại sự an tâm tuyệt đối trong suốt quá trình sử dụng."

Đặc biệt, TOTO dành tặng kỳ nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm trị giá 80.000.000 VNĐ tại "thánh địa nghỉ dưỡng" Amanoi Vĩnh Hy hoặc E-Voucher mua sắm Got It trị giá 500.000 VNĐ cho khách hàng mua bàn cầu thông minh NEOREST và nắp rửa điện tử WASHLET. Đây là một món quà tri ân xứng tầm dành tặng những gia chủ tinh hoa đang tìm kiếm liệu pháp phục hồi Thân – Tâm – Trí trọn vẹn ngay trong chính tổ ấm của mình.

Tham khảo khuyến mại cuối năm của TOTO tại đây.