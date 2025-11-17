Trường Trung cấp Quốc tế Phoenix : Đào tạo chuyên biệt ngành thẩm mỹ - làm đẹp

Bà Nguyễn Song Yến - Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Tập đoàn Phoenix Universal, Ông Trần Toản – Chủ tịch HĐQT Tập Đoàn Phoenix Universal và Bà Đỗ Hương Ly - Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực Tập đoàn Phoenix Universal tại Lễ Khai Giảng Trường Trung cấp quốc tế Phoenix 2025-2026 (từ trái qua phải).

Đây là lễ khai giảng chính thức đầu tiên kể từ khi nhà trường được thành lập, đánh dấu bước khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới trong đào tạo nghề làm đẹp và chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.

Tham gia buổi khai giảng có sự xuất hiện của nhiều lãnh đạo địa phương cùng các sở, ban ngành, trường học cùng lãnh đạo Tập đoàn Phoenix Universal – đơn vị sáng lập.

Tiến sĩ Trương Tuấn Dũng – Hiệu trưởng Trường Trung cấp Quốc tế Phoenix đánh trống khai giảng năm học 2025 – 2026.

Xây dựng một ngôi trường chuyên biệt về làm đẹp và chăm sóc sức khỏe

Tại buổi lễ, Tiến sĩ Trương Tuấn Dũng – Hiệu trưởng Trường Trung cấp Quốc tế Phoenix chia sẻ trường được hình thành từ mong muốn xây dựng một cơ sở đào tạo nghề chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của ngành làm đẹp và chăm sóc sức khỏe Việt Nam trong thời kỳ mới với định hướng phát triển thành một ngôi trường quy mô, bài bản và mang tính chuyên biệt hàng đầu Việt Nam.

Nhà trường sẽ tập trung vào 3 định hướng chính trong năm học 2025 – 2026: Chuẩn hóa chương trình đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp; tăng cường trải nghiệm thực hành; và mở rộng hợp tác với các đơn vị trong hệ sinh thái Phoenix.

Ông nhấn mạnh: "Phoenix không phải chỉ là nơi đào tạo kỹ năng nghề. Đây sẽ là nơi khơi dậy khát vọng học tập suốt đời, đổi mới tư duy và phát triển nghề nghiệp bền vững. Mỗi học viên bước vào Phoenix đều được tôn trọng giá trị cá nhân và được hỗ trợ để phát huy năng lực nghề tốt nhất."

Hội đồng quản trị tập đoàn Phoenix Universal chụp ảnh kỷ niệm cùng Ban giám hiệu trường Trung cấp Quốc tế Phoenix

Chủ tịch HĐQT Phoennix Universal và cam kết phát triển bền vững

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Trần Toản – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phoenix Universal (đơn vị sáng lập trường Trung cấp Quốc tế Phoenix) nhận định thị trường làm đẹp và chăm sóc sức khỏe Việt Nam đang thay đổi nhanh và ngày càng đi theo hướng thực chất nên đòi hỏi nguồn nhân lực có trình độ và tư duy mới. Chính vì vậy, Phoenix ra đời với sứ mệnh đào tạo thế hệ nhân lực chất lượng cao, có khả năng hội nhập và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế để không chỉ phục vụ được khách hàng trong nước mà còn đủ những yêu cầu khắt khe nhất từ những khách hàng quốc tế khi xu hướng du lịch sức khỏe – làm đẹp đến Việt Nam ngày càng gia tăng trong những năm qua.

Ông Trần Toản – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phoenix Universal nhấn mạnh quyết tâm đưa Phoenix trở thành môi trường đào tạo nhân lực chuyên nghiệp cho ngành chăm sóc sức khỏe – làm đẹp tại Việt Nam.

Ông Trần Toản cũng khẳng định mục tiêu xây dựng Phoenix thành trung tâm đào tạo nghề mang tính hệ thống, kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy cơ hội việc làm và tạo nguồn nhân lực phổ cập tay nghề chuẩn hóa. Tập đoàn sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, chuyển giao công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế nhằm đưa Phoenix phát triển bền vững.

Cũng tại buổi lễ, Trường Phoenix đã công bố quyết định công nhận tốt nghiệp và trao bằng Trung cấp ngành Chăm sóc sắc đẹp cho học viên khóa 1 (khóa học được chuyển tiếp từ Trường Trung cấp Việt Nhật trước đây).

Ngoài ra, nhà trường công bố các quyết định khen thưởng năm học 2024 – 2025 đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động giảng dạy, quản lý và học tập.

Có thể nói, năm học 2025 – 2026 sẽ là cột mốc quan trọng, mở đầu cho chặng đường hoàn thiện mô hình giảng dạy và nâng cao chất lượng đào tạo của trường Trung cấp Quốc tế Phoenix khi nhà trường cam kết tiếp tục đổi mới chương trình, đầu tư cơ sở vật chất và phát triển đội ngũ giảng viên, với kỳ vọng trở thành điểm đến của những người muốn theo đuổi nghề làm đẹp theo tiêu chuẩn hiện đại.

Tập thể cán bộ, nhân viên, giảng viên Trường Trung cấp Quốc tế Phoenix tại Lễ Khai Giảng năm học 2025-2026

Trường Trung cấp Quốc tế Phoenix

Trụ sở chính: Tổ 1. Phường Thống Nhất - tỉnh Phú Thọ

Văn phòng tuyển sinh: 18 Thanh Bình - phường Hà Đông - Hà Nội