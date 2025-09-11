Trương Ngọc Ánh, Minh Tiệp, Lý Quí Khánh và nhiều KOLs lan toả thông điệp "chống tin giả"

Mới đây, Tập đoàn Vingroup công bố đang tiến hành khởi kiện dân sự, trình báo cơ quan chức năng và gửi văn bản tới các Đại sứ quán liên quan đến 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vì hành vi phát tán thông tin sai sự thật. Theo thông tin chính thức, những tài khoản bị kiện đã lan truyền các tin bịa đặt xoay quanh tình hình tài chính của Vingroup, chất lượng và nguồn gốc sản phẩm VinFast, vấn đề pháp lý cũng như tung tin thất thiệt về lãnh đạo cấp cao, trong đó có Chủ tịch Phạm Nhật Vượng...

Không chỉ dừng lại ở động thái cứng rắn từ phía doanh nghiệp, vụ kiện của Vingroup còn tạo ra làn sóng cộng hưởng mạnh mẽ trong giới nghệ sĩ, KOLs và cộng đồng mạng. Nhiều gương mặt nổi tiếng như Trương Ngọc Ánh, Nguyễn Minh Tiệp, Lý Quí Khánh, Công Phát, Huỳnh Quý, Fabo Nguyễn, BTV Nguyễn Tuấn Anh… đã đồng loạt chia sẻ quan điểm, kêu gọi cộng đồng nâng cao ý thức trước tin giả. Loạt status của nghệ sĩ và KOLs đều tập trung vào nội dung cảnh báo sự nguy hại của tin giả, kêu gọi trách nhiệm và tỉnh táo khi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, và ủng hộ việc xử lý bằng pháp luật như một công cụ công bằng để bảo vệ sự thật và quyền lợi chính đáng.

Điểm đáng chú ý là giọng điệu của các nghệ sĩ, KOLs thể hiện thái độ chủ động và quyết liệt. Họ nhìn nhận tin giả không chỉ là câu chuyện riêng của Vingroup, mà là vấn đề chung của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào đang sống và làm việc trong xã hội công nghệ phát triển. Và chính sự đồng thanh ấy đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa, biến hashtag #Chongtingia, #StopFakeNews thành thông điệp chung, không chỉ để bảo vệ doanh nghiệp mà còn để nhắc nhở cộng đồng rằng sự thật luôn cần được tôn trọng, và chúng ta, từ người dùng bình thường đến nghệ sĩ có sức ảnh hưởng đều có trách nhiệm chung tay gìn giữ.

Một số ý kiến của nghệ sĩ, KOLs về vấn đề chống tin giả:

Lý Quí Khánh cảnh báo sức ảnh hưởng của tin đồn chưa xác minh, nếu không tỉnh táo sẽ dễ bị tin đồn thất thiệt dẫn dắt

Trương Ngọc Ánh nhấn mạnh sự văn minh trên mạng không nằm ở việc nói nhiều mà ở chỗ chia sẻ điều đúng. Khi sự thật được tôn trọng, giá trị tích cực của doanh nghiệp Việt sẽ lan tỏa xứng đáng

Diễn viên Minh Tiệp cho rằng mỗi doanh nghiệp đã phải rất khó khăn, từng bước để xây dựng vị thế nên đừng để những thông tin xuyên tạc làm ảnh hưởng đến hoạt động của họ cũng như sự phát triển chung của đất nước

Nguyễn Đặng Quỳnh nhấn mạnh cần tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin, bởi sự thật và niềm tin của doanh nghiệp là vô cùng quan trọng

Fabo Nguyễn cho rằng nên tin tưởng và ủng hộ sản phẩm Việ, khuyên cộng đồng không vội tin điều tiêu cực chưa kiểm chứng, bởi mọi giá trị tốt đẹp đều xứng đáng được pháp luật bảo vệ

Diễn viên Huỳnh Quý kêu gọi đừng để vài dòng status thất thiệt làm lệch lạc sự ủng hộ đúng đắn dành cho những nỗ lực tích cực.

Công Phát phân tích chi tiết tác hại của tin giả là làm tổn hại uy tín, méo mó nhận thức xã hội, phá hoại niềm tin. Anh kêu gọi chỉ chia sẻ thông tin từ nguồn chính thống, báo chí và cơ quan uy tín

BTV Nguyễn Tuấn Anh mong công chúng kiểm chứng thông tin thay vì vội vàng tin theo. Nhấn mạnh trong xã hội văn minh, sự thật luôn được pháp luật bảo vệ, uy tín doanh nghiệp là điều quý giá để vươn xa

Trang Weibo Việt Nam cũng đưa thông tin về vụ kiện của Tập đoàn Vingroup

Sự đồng loạt hưởng ứng này được dư luận nhìn nhận như một sự ủng hộ gián tiếp đối với hành động pháp lý của Vingroup. Đây là minh chứng cho thấy trong xã hội hiện đại sức ảnh hưởng của người nổi tiếng có thể trở thành công cụ, nền tảng truyền đạt hiệu quả trong cuộc chiến chống tin giả. Quan trọng hơn, việc dàn nghệ sĩ và KOLs đồng loạt lên tiếng cũng gợi mở rằng, chống tin giả không chỉ là nhiệm vụ của doanh nghiệp hay cơ quan chức năng, mà là một vấn đề cần sự chung tay của cả cộng đồng, đặc biệt là những người đang sở hữu sức ảnh hưởng trực tuyến lớn nhất.

Nhiều ý kiến đồng tình rằng, không chỉ riêng Vingroup mà bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào khi bị bôi nhọ, vu khống cũng cần có hành động pháp lý tương tự để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Bởi lẽ, việc khởi kiện và yêu cầu xử lý tin giả không chỉ là quyền lợi, mà còn là trách nhiệm công dân trong một xã hội thượng tôn pháp luật. Nếu mỗi người chọn im lặng, chấp nhận để tin giả tồn tại, thì không chỉ hình ảnh cá nhân hay uy tín doanh nghiệp bị ảnh hưởng, mà niềm tin chung của cộng đồng cũng bị bào mòn.

Ngoài ra, trong bối cảnh tin giả đang tràn lan, khi một status thất thiệt có thể lan truyền chỉ trong vài phút và gây hệ lụy lâu dài, thì việc sử dụng công cụ pháp luật không chỉ để "đòi lại công bằng" cho nạn nhân, mà còn là cách thức để thiết lập lại kỷ cương, tạo rào cản đủ mạnh nhằm ngăn chặn những hành vi tùy tiện, vô trách nhiệm. Một xã hội văn minh không thể dung túng cho những tin bịa đặt phá hoại, và việc kiên quyết xử lý chính là bước đi cần thiết để bảo vệ niềm tin chung.

Động thái mạnh mẽ của Vingroup cũng trở thành "cú hích tinh thần" đối với giới nghệ sĩ. Hơn ai hết, họ là những người dễ trở thành nạn nhân của tin đồn thất thiệt, chỉ một bức ảnh bị cắt ghép, một dòng status ẩn ý hay một đoạn clip thiếu ngữ cảnh cũng đủ khiến danh dự, hình ảnh và cả sự nghiệp bị lung lay. Trong khi đó, cách phản ứng phổ biến lâu nay của nghệ sĩ thường là im lặng hoặc chọn để thời gian chứng minh, nhưng cái giá phải trả không nhỏ, từ những hợp đồng bị hủy bỏ, cơ hội nghề nghiệp bị ảnh hưởng cho tới tổn thương tinh thần khó đo đếm.

Việc một tập đoàn lớn sẵn sàng đứng lên đấu tranh bằng pháp luật có thể trở thành động lực để nghệ sĩ và KOLs nhìn nhận lại cách bảo vệ mình trước tin giả. Thay vì chỉ trông chờ vào dư luận, họ hoàn toàn có thể chủ động sử dụng công cụ pháp lý để đòi lại công bằng, cũng như gửi thông điệp răn đe tới những kẻ lợi dụng mạng xã hội để tung tin thất thiệt. Điều này không chỉ giúp nghệ sĩ giữ gìn uy tín cá nhân, mà còn góp phần xây dựng một chuẩn mực ứng xử mới, người của công chúng cũng có quyền và có trách nhiệm bảo vệ hình ảnh bằng những biện pháp nghiêm minh.

Minh Tiệp, Huỳnh Quý, Lý Quí Khánh, Trương Ngọc Ánh... và rất nhiều nghệ sĩ, người có sức ảnh hưởng đã lên tiếng trong cuộc chiến chống tin giả

Bên cạnh việc chủ động bảo vệ mình trước tin giả, một yêu cầu quan trọng khác đặt ra cho giới nghệ sĩ và KOLs chính là trách nhiệm với những gì họ chia sẻ. Trong thời đại mạng xã hội, chỉ một cú nhấp chuột chia sẻ hay một dòng bình luận ngắn ngủi từ một người nổi tiếng cũng có thể tạo hiệu ứng lan tỏa gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần so với tài khoản thông thường. Chính vì thế, trách nhiệm kiểm chứng thông tin, chọn lọc nguồn tin và cân nhắc lời nói trở thành yếu tố then chốt.

Thực tế đã chứng minh, có không ít trường hợp nghệ sĩ, KOLs vô tình tiếp tay cho tin đồn thất thiệt chỉ vì chia sẻ lại mà không tìm hiểu kỹ. Điều này không chỉ khiến bản thân họ bị chỉ trích, mất uy tín với công chúng, mà còn gián tiếp đẩy nạn nhân của tin giả vào tình cảnh khốn đốn. Một phát ngôn tưởng chừng vô hại nhưng nếu thiếu trách nhiệm có thể biến thành "vết dao hai lưỡi", làm xói mòn niềm tin xã hội và gây tổn hại lâu dài. Ngược lại, khi nghệ sĩ cẩn trọng, chỉ lan tỏa những thông điệp được xác thực, họ không chỉ giữ gìn hình ảnh cá nhân mà còn góp phần định hình một môi trường mạng văn minh hơn. Tiếng nói của họ, khi đặt đúng chỗ, có thể trở thành lá chắn tích cực, bảo vệ sự thật và cổ vũ cộng đồng cùng hành động chống lại tin giả.