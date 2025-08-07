Trường học bị bão cuốn bay mái vẫn dạy 740 học sinh: Quảng Ninh lên tiếng sau phản ánh

Ngày 6/8, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh có thông tin chính thức sau khi Báo Tiền Phong phản ánh về cơ sở Trường THCS Cộng Hòa, phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh hư hỏng, xuống cấp trầm trọng.

“Phường đã có phương án đảm bảo an toàn cho học sinh trong năm học mới 2025. Đồng thời, phía Sở có trách nhiệm tham mưu, đề xuất đầu tư xây dựng, sửa chữa lại trường trong năm 2025”, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh thông tin.

Trong báo cáo giải trình của UBND phường Hiệp Hòa gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh có thông tin, trường THCS Cộng Hòa được đầu tư xây dựng từ năm 1998 đã xuống cấp. Đặc biệt, do ảnh hưởng của bão số 3 – Yagi (tháng 9/2024), toàn bộ hệ thống mái tôn chống nóng nhà học chính thức đã bị bão cuốn bay, các phòng làm việc và phòng học đã bị bong tróc, rêu mốc, thấm dột, một số phòng học đã sập mảng trần; nhiều cửa lớp học bị vỡ kính do bão số 3; hệ thống cột chịu lực bị bong tróc, lộ cốt thép chịu lực...













Nhiều phòng học bị xuống cấp trầm trọng gây nguy hiểm cho việc dạy và học của giáo viên, học sinh Trường THCS Cộng Hòa. Ảnh: Quốc Nam.

Sau khi rà soát cơ sở vật chất, UBND phường Hiệp Hòa nhận thấy Trường THCS Cộng Hòa không đảm bảo điều kiện cho tổ chức dạy học tại trường. Đồng thời, chính quyền phường đưa ra phương án tạm thời mượn 6 phòng học và 3 phòng chức năng của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thuần cách đó khoảng 1 km để bố trí 17 lớp học cho khoảng 740 học sinh học tập trong khi chờ được xây dựng trường mới.

Đồng thời UBND phường Hiệp Hòa đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh và các Sở, ngành quan tâm sớm đầu tư xây dựng lại Trường THCS Cộng Hòa, phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2026.

Trước đó, Báo Tiền Phong có bài phản ánh phụ huynh và học sinh bức xúc về trạng nhiều phòng học tại Trường THCS Cộng Hòa xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo an toàn cho việc dạy và học. Ngoài ra, nhiều hạng mục xây dựng bị bong tróc, mất kết cấu bê tông và lộ cả cốt sắt bên trong.

Đỉnh điểm, trận bão Yagi xảy ra năm 2024 đã cuốn bay toàn bộ phần mái tôn chống nóng của dãy nhà hai tầng và làm hư hỏng nhiều công trình như nhà gửi xe, kính cửa sổ... Tuy nhiên, từ thời điểm sau bão Yagi đến nay, phần hư hỏng này vẫn chưa được sửa chữa, ngôi trường vẫn tiếp tục hoạt động dạy học cho khoảng 740 học sinh.