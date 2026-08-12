Trường ĐH Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn, cao nhất 29

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển vào các chương trình đào tạo đại học chính quy năm 2026.

Theo công bố, điểm chuẩn các chương trình đào tạo của trường năm nay dao động từ 19 đến 29 điểm.

Hàng loạt ngành sư phạm lấy từ 28 điểm

Trong nhóm ngành đào tạo giáo viên, Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) có điểm chuẩn cao nhất, đạt 29 điểm.

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Đứng thứ hai là Sư phạm Hóa học với 28,99 điểm, tiếp đến Sư phạm Toán học 28,95 điểm và Sư phạm Vật lí 28,77 điểm.

Các ngành có điểm chuẩn từ 28 điểm trở lên còn có Sư phạm Ngữ văn (28,71 điểm), Sư phạm Lịch sử(28,61 điểm), Giáo dục Tiểu học - Sư phạm Tiếng Anh (28,42 điểm), Sư phạm Vật lí (dạy Vật lí bằng tiếng Anh) (28,35 điểm), Sư phạm Sinh học (28,28 điểm), Sư phạm Địa lí (28,22 điểm) và Sư phạm Hóa học (dạy Hóa học bằng tiếng Anh) với mức (28,22 điểm).

Như vậy, có 11 chương trình thí sinh phải đạt trung bình khoảng 9,33 điểm/môn mới có thể trúng tuyển.

Một số ngành sư phạm khác cũng có mức điểm chuẩn cao như Sư phạm Lịch sử 28,61, Sư phạm Tiếng Anh 27,69 điểm; Sư phạm Khoa học tự nhiên 27,47 điểm; Giáo dục chính trị 26,83 điểm; Giáo dục thể chất 26,63 điểm và Giáo dục đặc biệt 26,53 điểm.

Trong khi đó, các ngành Khoa học dữ liệu có điểm chuẩn 20,88 điểm; Trí tuệ nhân tạo 20,35 điểm; Hóa học (Hóa dược) 22,35 điểm...

Ở nhóm ngành khoa học xã hội và hành vi, Tâm lý học giáo dục lấy 25,62 điểm; Địa lý học (Địa lí tài nguyên và môi trường) 25,44 điểm; Quốc tế học 25,03 điểm. Trong khi đó, Việt Nam học có điểm chuẩn 23 điểm.

Đáng chú ý, ở lĩnh vực Khoa học sự sống, Sinh học có điểm chuẩn thấp nhất toàn trường với 19 điểm, tiếp đến Công nghệ sinh học 19,60 điểm.

Một số ngành thuộc lĩnh vực công nghệ cũng có mức điểm chuẩn khoảng 20 điểm, gồm Công nghệ thông tin 20,25 điểm và Trí tuệ nhân tạo 20,35 điểm.

Nhìn chung, điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2026 cho thấy sự phân hóa rõ giữa các nhóm ngành. Các ngành đào tạo giáo viên, đặc biệt các ngành sư phạm Toán, Hóa, Vật lí, Ngữ văn và Lịch sử, tiếp tục nằm trong nhóm có mức điểm trúng tuyển cao nhất.

Điểm chuẩn từng ngành như sau:

Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

Nhóm ngành khoa học giáo dục

STT

Chương trình đào tạo

Điểm trúng tuyển

1.

Giáo dục học (Giáo dục và truyền thông)

(bắt đầu tuyển sinh từ 2026)

Mã xét tuyển: 7140101

24.89

2.

Quản lí giáo dục

Mã xét tuyển: 7140114

25.65



Nhóm ngành đào tạo giáo viên

STT

Chương trình đào tạo

Điểm trúng tuyển

1.

GD Mầm non

Mã xét tuyển: 7140201

23.93

2.

GD Mầm non - SP Tiếng Anh

Mã xét tuyển: 7140201K

22.25

3.

GD Tiểu học

Mã xét tuyển: 7140202

28.15

4.

GD Tiểu học - SP Tiếng Anh

Mã xét tuyển: 7140202K

28.42

5.

GD đặc biệt

Mã xét tuyển: 7140203

26.53

6.

GD công dân

Mã xét tuyển: 7140204

26.18

7.

GD chính trị

Mã xét tuyển: 7140205

26.83

8.

GD thể chất

Mã xét tuyển: 7140206

26.63

9.

GD Quốc phòng và An ninh

Mã xét tuyển: 7140208

25.41

10.

SP Toán học

Mã xét tuyển: 7140209

28.95

11.

SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh)

Mã xét tuyển: 7140209K

29.00

12.

SP Tin học

Mã xét tuyển: 7140210

23.96

13.

SP Tin học (dạy Tin học bằng tiếng Anh)

Mã xét tuyển: 7140210K

23.75

14.

SP Vật lí

Mã xét tuyển: 7140211

28.77

15.

SP Vật lí (dạy Vật lí bằng tiếng Anh)

Mã xét tuyển: 7140211K

28.35

16.

SP Hoá học

Mã xét tuyển: 7140212

28.99

17.

SP Hoá học (dạy Hóa học bằng tiếng Anh)

Mã xét tuyển: 7140212K

28.22

18.

SP Sinh học

Mã xét tuyển: 7140213

28.28

19.

SP Ngữ văn

Mã xét tuyển: 7140217

28.71

20.

SP Lịch sử

Mã xét tuyển: 7140218

28.61

21.

SP Địa lí

Mã xét tuyển: 7140219

28.22

22.

SP Âm nhạc

Mã xét tuyển: 7140221

24.57

23.

SP Mỹ thuật

Mã xét tuyển: 7140222

23.43

24.

SP Tiếng Anh

Mã xét tuyển: 7140231

27.69

25.

SP Tiếng Pháp

Mã xét tuyển: 7140233

20.60

26.

SP Công nghệ

Mã xét tuyển: 7140246

23.29

27.

SP Khoa học tự nhiên

Mã xét tuyển: 7140247

27.47

28.

SP Lịch sử - Địa lí

Mã xét tuyển: 7140249

27.78



Lĩnh vực nhân văn

STT

Chương trình đào tạo

Điểm trúng tuyển

1.

Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam

Mã xét tuyển: 7220101

24.53

2.

Ngôn ngữ Anh

Mã xét tuyển: 7220201

25.57

3.

Ngôn ngữ Pháp (Tiếng Pháp ứng dụng và giao tiếp quốc tế)

(bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026)

Mã xét tuyển: 7220203

22.25

4.

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã xét tuyển: 7220204

24.93

5.

Triết học (Triết học Mác Lê-nin)

Mã xét tuyển: 7229001

24.52

6.

Lịch sử

Mã xét tuyển: 7229010

27.20

7.

Văn học

Mã xét tuyển: 7229030

26.43



Lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi

STT

Chương trình đào tạo

Điểm trúng tuyển

1.

Chính trị học

Mã xét tuyển: 7310201

23.56

2.

Xã hội học

Mã xét tuyển: 7310301

23.75

3.

Tâm lý học (Tâm lý học trường học)

Mã xét tuyển: 7310401

24.25

4.

Tâm lý học giáo dục

Mã xét tuyển: 7310403

25.62

5.

Địa lý học (Địa lí tài nguyên và môi trường)

(bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026)

Mã xét tuyển: 7310501

25.44

6.

Quốc tế học

(bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026)

Mã xét tuyển: 7310601

25.03

7.

Việt Nam học

Mã xét tuyển: 7310630

23.00



Lĩnh vực khoa học sự sống

STT

Chương trình đào tạo

Điểm trúng tuyển

1.

Sinh học

Mã xét tuyển: 7420101

19.00

2.

Công nghệ sinh học

Mã xét tuyển: 7420201

19.60



Lĩnh vực khoa học tự nhiên

STT

Chương trình đào tạo

Điểm trúng tuyển

1.

Vật lí học (Vật lí bán dẫn và kỹ thuật)

Mã xét tuyển: 7440102

23.72

2.

Hóa học

Mã xét tuyển: 7440112

24.49

3.

Hóa học (Hóa dược)

(bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026)

Mã xét tuyển: 7440112D

22.35



Lĩnh vực Toán và thống kê

STT

Chương trình đào tạo

Điểm trúng tuyển

1.

Toán học

Mã xét tuyển: 7460101

26.38

2.

Khoa học dữ liệu

(bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026)

Mã xét tuyển: 7460108

20.88



Lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin

STT

Chương trình đào tạo

Điểm trúng tuyển

1.

Trí tuệ nhân tạo

(bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026)

Mã xét tuyển: 7480107

20.35

2.

Công nghệ thông tin

Mã xét tuyển: 7480201

20.25



Lĩnh vực Dịch vụ xã hội

STT

Chương trình đào tạo

Điểm trúng tuyển

1.

Công tác xã hội

Mã xét tuyển: 7760101

22.95

2.

Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

Mã xét tuyển: 7760103

22.85



Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân