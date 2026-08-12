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Trường ĐH Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn, cao nhất 29

​Hà Linh,
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Trường ĐH Sư phạm Hà Nội vừa công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2026. Ngành Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) dẫn đầu với 29 điểm, thấp nhất là Sinh học với mức 19 điểm.

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển vào các chương trình đào tạo đại học chính quy năm 2026.

Theo công bố, điểm chuẩn các chương trình đào tạo của trường năm nay dao động từ 19 đến 29 điểm.

Hàng loạt ngành sư phạm lấy từ 28 điểm

Trong nhóm ngành đào tạo giáo viên, Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) có điểm chuẩn cao nhất, đạt 29 điểm.

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Đứng thứ hai là Sư phạm Hóa học với 28,99 điểm, tiếp đến Sư phạm Toán học 28,95 điểm và Sư phạm Vật lí 28,77 điểm.

Các ngành có điểm chuẩn từ 28 điểm trở lên còn có Sư phạm Ngữ văn (28,71 điểm), Sư phạm Lịch sử(28,61 điểm), Giáo dục Tiểu học - Sư phạm Tiếng Anh (28,42 điểm), Sư phạm Vật lí (dạy Vật lí bằng tiếng Anh) (28,35 điểm), Sư phạm Sinh học (28,28 điểm), Sư phạm Địa lí (28,22 điểm) và Sư phạm Hóa học (dạy Hóa học bằng tiếng Anh) với mức (28,22 điểm).

Như vậy, có 11 chương trình thí sinh phải đạt trung bình khoảng 9,33 điểm/môn mới có thể trúng tuyển.

Một số ngành sư phạm khác cũng có mức điểm chuẩn cao như Sư phạm Lịch sử 28,61, Sư phạm Tiếng Anh 27,69 điểm; Sư phạm Khoa học tự nhiên 27,47 điểm; Giáo dục chính trị 26,83 điểm; Giáo dục thể chất 26,63 điểm và Giáo dục đặc biệt 26,53 điểm.

Trong khi đó, các ngành Khoa học dữ liệu có điểm chuẩn 20,88 điểm; Trí tuệ nhân tạo 20,35 điểm; Hóa học (Hóa dược) 22,35 điểm...

Ở nhóm ngành khoa học xã hội và hành vi, Tâm lý học giáo dục lấy 25,62 điểm; Địa lý học (Địa lí tài nguyên và môi trường) 25,44 điểm; Quốc tế học 25,03 điểm. Trong khi đó, Việt Nam học có điểm chuẩn 23 điểm.

Đáng chú ý, ở lĩnh vực Khoa học sự sống, Sinh học có điểm chuẩn thấp nhất toàn trường với 19 điểm, tiếp đến Công nghệ sinh học 19,60 điểm.

Một số ngành thuộc lĩnh vực công nghệ cũng có mức điểm chuẩn khoảng 20 điểm, gồm Công nghệ thông tin 20,25 điểm và Trí tuệ nhân tạo 20,35 điểm.

Nhìn chung, điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2026 cho thấy sự phân hóa rõ giữa các nhóm ngành. Các ngành đào tạo giáo viên, đặc biệt các ngành sư phạm Toán, Hóa, Vật lí, Ngữ văn và Lịch sử, tiếp tục nằm trong nhóm có mức điểm trúng tuyển cao nhất.

Điểm chuẩn từng ngành như sau:
Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

Nhóm ngành khoa học giáo dục

STT
Chương trình đào tạo
Điểm trúng tuyển
1.
Giáo dục học (Giáo dục và truyền thông)
(bắt đầu tuyển sinh từ 2026)
Mã xét tuyển: 7140101
24.89
2.
Quản lí giáo dục
Mã xét tuyển: 7140114
25.65

Nhóm ngành đào tạo giáo viên

STT
Chương trình đào tạo
Điểm trúng tuyển
1.
GD Mầm non
Mã xét tuyển: 7140201
23.93
2.
GD Mầm non - SP Tiếng Anh
Mã xét tuyển: 7140201K
22.25
3.
GD Tiểu học
Mã xét tuyển: 7140202
28.15
4.
GD Tiểu học - SP Tiếng Anh
Mã xét tuyển: 7140202K
28.42
5.
GD đặc biệt
Mã xét tuyển: 7140203
26.53
6.
GD công dân
Mã xét tuyển: 7140204
26.18
7.
GD chính trị
Mã xét tuyển: 7140205
26.83
8.
GD thể chất
Mã xét tuyển: 7140206
26.63
9.
GD Quốc phòng và An ninh
Mã xét tuyển: 7140208
25.41
10.
SP Toán học
Mã xét tuyển: 7140209
28.95
11.
SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh)
Mã xét tuyển: 7140209K
29.00
12.
SP Tin học
Mã xét tuyển: 7140210
23.96
13.
SP Tin học (dạy Tin học bằng tiếng Anh)
Mã xét tuyển: 7140210K
23.75
14.
SP Vật lí
Mã xét tuyển: 7140211
28.77
15.
SP Vật lí (dạy Vật lí bằng tiếng Anh)
Mã xét tuyển: 7140211K
28.35
16.
SP Hoá học
Mã xét tuyển: 7140212
28.99
17.
SP Hoá học (dạy Hóa học bằng tiếng Anh)
Mã xét tuyển: 7140212K
28.22
18.
SP Sinh học
Mã xét tuyển: 7140213
28.28
19.
SP Ngữ văn
Mã xét tuyển: 7140217
28.71
20.
SP Lịch sử
Mã xét tuyển: 7140218
28.61
21.
SP Địa lí
Mã xét tuyển: 7140219
28.22
22.
SP Âm nhạc
Mã xét tuyển: 7140221
24.57
23.
SP Mỹ thuật
Mã xét tuyển: 7140222
23.43
24.
SP Tiếng Anh
Mã xét tuyển: 7140231
27.69
25.
SP Tiếng Pháp
Mã xét tuyển: 7140233
20.60
26.
SP Công nghệ
Mã xét tuyển: 7140246
23.29
27.
SP Khoa học tự nhiên
Mã xét tuyển: 7140247
27.47
28.
SP Lịch sử - Địa lí
Mã xét tuyển: 7140249
27.78

Lĩnh vực nhân văn

STT
Chương trình đào tạo
Điểm trúng tuyển
1.
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam
Mã xét tuyển: 7220101
24.53
2.
Ngôn ngữ Anh
Mã xét tuyển: 7220201
25.57
3.
Ngôn ngữ Pháp (Tiếng Pháp ứng dụng và giao tiếp quốc tế)
(bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026)
Mã xét tuyển: 7220203
22.25
4.
Ngôn ngữ Trung Quốc
Mã xét tuyển: 7220204
24.93
5.
Triết học (Triết học Mác Lê-nin)
Mã xét tuyển: 7229001
24.52
6.
Lịch sử
Mã xét tuyển: 7229010
27.20
7.
Văn học
Mã xét tuyển: 7229030
26.43

Lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi

STT
Chương trình đào tạo
Điểm trúng tuyển
1.
Chính trị học
Mã xét tuyển: 7310201
23.56
2.
Xã hội học
Mã xét tuyển: 7310301
23.75
3.
Tâm lý học (Tâm lý học trường học)
Mã xét tuyển: 7310401
24.25
4.
Tâm lý học giáo dục
Mã xét tuyển: 7310403
25.62
5.
Địa lý học (Địa lí tài nguyên và môi trường)
(bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026)
Mã xét tuyển: 7310501
25.44
6.
Quốc tế học
(bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026)
Mã xét tuyển: 7310601
25.03
7.
Việt Nam học
Mã xét tuyển: 7310630
23.00

Lĩnh vực khoa học sự sống

STT
Chương trình đào tạo
Điểm trúng tuyển
1.
Sinh học
Mã xét tuyển: 7420101
19.00
2.
Công nghệ sinh học
Mã xét tuyển: 7420201
19.60

Lĩnh vực khoa học tự nhiên

STT
Chương trình đào tạo
Điểm trúng tuyển
1.
Vật lí học (Vật lí bán dẫn và kỹ thuật)
Mã xét tuyển: 7440102
23.72
2.
Hóa học
Mã xét tuyển: 7440112
24.49
3.
Hóa học (Hóa dược)
(bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026)
Mã xét tuyển: 7440112D
22.35

Lĩnh vực Toán và thống kê

STT
Chương trình đào tạo
Điểm trúng tuyển
1.
Toán học
Mã xét tuyển: 7460101
26.38
2.
Khoa học dữ liệu
(bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026)
Mã xét tuyển: 7460108
20.88

Lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin

STT
Chương trình đào tạo
Điểm trúng tuyển
1.
Trí tuệ nhân tạo
(bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026)
Mã xét tuyển: 7480107
20.35
2.
Công nghệ thông tin
Mã xét tuyển: 7480201
20.25

Lĩnh vực Dịch vụ xã hội

STT
Chương trình đào tạo
Điểm trúng tuyển
1.
Công tác xã hội
Mã xét tuyển: 7760101
22.95
2.
Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật
Mã xét tuyển: 7760103
22.85

Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân

STT
Chương trình đào tạo
Điểm trúng tuyển
1.
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Mã xét tuyển: 7810103
23.77
2.
Huấn luyện thể thao
(bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026)
Mã xét tuyển: 7810302
25.50
Theo Tiền Phong Copy link 12/08/2026 07:07 (GMT +7)
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Ngành Y khoa: Điểm chuẩn cao, học phí "khủng"
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