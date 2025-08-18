Trường ĐH “cực hot” ở miền Nam dự kiến giảm điểm chuẩn: Sở hữu nhiều ngành “cao ngất ngưởng”, đào tạo kỹ thuật hàng đầu cả nước

Trường Đại học Bách khoa TP.HCM được xem là cái tên quen thuộc với các thí sinh, đặc biệt là ở phía Nam. Trong ba năm gần đây, điểm chuẩn của trường luôn nằm trong nhóm cao nhất, không chỉ trong khu vực mà còn trên phạm vi cả nước.

Các ngành có mức điểm trúng tuyển nổi bật gồm Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật cơ điện tử, Logistics và hệ thống công nghiệp, Khoa học dữ liệu, cùng nhóm ngành Điện – Điện tử – Viễn thông – Tự động hóa – Thiết kế vi mạch.

Năm 2025, nhà trường dự kiến tuyển 5.550 chỉ tiêu. Ngoài phương thức tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT và chính sách riêng (chiếm 1-5% chỉ tiêu), phần lớn số lượng tuyển sinh sẽ được thực hiện qua phương thức xét tuyển tổng hợp. Cách thức này kết hợp đánh giá học lực, năng lực khác và hoạt động xã hội, chiếm tới 95-99% tổng chỉ tiêu, tạo nên đặc điểm riêng trong tuyển sinh của Trường Đại học Bách khoa TP.HCM.

Điểm chuẩn có khả năng giảm trong mùa tuyển sinh 2025

Điểm chuẩn vào Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) năm nay được dự báo sẽ thấp hơn so với 2024, do điểm thi tốt nghiệp THPT ở nhiều môn giảm mạnh cùng với việc thay đổi cách quy đổi điểm đánh giá năng lực.

PGS.TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo nhà trường, cho biết 95-99% chỉ tiêu được xét tuyển bằng phương thức tổng hợp, kết hợp học lực, thành tích văn – thể – mỹ và điểm ưu tiên (nếu có). Trong đó, học lực chiếm ít nhất 80%, được tính theo công thức:

Điểm học lực = Điểm đánh giá năng lực × 70% + Điểm thi tốt nghiệp THPT (quy đổi) × 20% + Điểm học bạ THPT (quy đổi) × 10%

Với cách tính này, điểm đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM và kết quả tốt nghiệp THPT trở thành hai yếu tố then chốt quyết định điểm chuẩn.

Theo phân tích của PGS.TS Thắng, điểm thi tốt nghiệp năm 2025 giảm rõ rệt ở nhiều môn, ngoại trừ Vật lý. Toán có mức giảm mạnh nhất, từ trung bình 6,45 xuống còn 4,78. Môn Hóa giảm 0,62 điểm, xuống 6,06, trong khi Sinh giảm 0,5 điểm, còn 5,41. Tỷ lệ thí sinh đạt từ 7 điểm trở lên cũng thấp hơn nhiều so với năm trước: Toán chỉ còn 12% (so với 45% năm 2024), Hóa còn 34% (giảm gần 16%), Sinh còn 22% (so với 33%).

Bên cạnh đó, công thức quy đổi điểm thi đánh giá năng lực cũng thay đổi. Trước đây, tổng điểm (tối đa 1.200) được chia cho 11 để quy về thang 90. Năm nay, thang điểm là 100, với phần Toán nhân đôi, tổng điểm tối đa 1.500 chia cho 15. Việc điều chỉnh kỹ thuật này khiến điểm quy đổi có xu hướng giảm.





“Từ hai yếu tố trên, có thể dự đoán điểm chuẩn sẽ hạ nhẹ, khoảng 2-3 điểm so với năm ngoái. Tuy nhiên, nếu lượng hồ sơ và nguyện vọng đăng ký giữ ở mức cao, các ngành được nhiều thí sinh quan tâm như Vi mạch, Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu, Logistics vẫn có khả năng tăng điểm trúng tuyển”, PGS.TS Thắng nhận định.

Năm ngoái, trường Đại học Bách khoa TP HCM tuyển hơn 5.000 sinh viên. Điểm chuẩn phương thức xét kết hợp khoảng 55,38 - 84,16/90 điểm, cao nhất ở ngành Khoa học máy tính.

Trung tâm đào tạo và nghiên cứu kỹ thuật hàng đầu

Là một thành viên chủ chốt của hệ thống Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách khoa có lịch sử hình thành từ năm 1957, xuất phát từ Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật. Sau gần bảy thập kỷ, trường đã trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lớn nhất khu vực phía Nam, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học kỹ thuật của Việt Nam.

Đóng vai trò phục vụ sự phát triển kinh tế – xã hội của khu vực năng động nhất cả nước, đặc biệt là miền Đông Nam Bộ, TP.HCM và đồng bằng sông Cửu Long, trường không chỉ cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao mà còn góp phần giải quyết những thách thức thực tiễn của nền kinh tế.

Theo website của trường, trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, trung bình có hơn 200 công bố quốc tế mỗi năm được đăng tải trên các tạp chí uy tín. Song song, nhiều hợp đồng chuyển giao công nghệ được triển khai, mang lại giá trị kinh tế và ứng dụng vào đời sống. Nghiên cứu và đổi mới sáng tạo không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm mà còn là nền tảng nâng cao chất lượng đào tạo ở cả bậc đại học và sau đại học. Qua đó, trường xây dựng đội ngũ giảng viên đầu ngành, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng thế hệ sinh viên tài năng.





Với thế mạnh ở các ngành mũi nhọn như công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, vật liệu mới, tự động hóa và công nghệ tạo mẫu nhanh, Trường Bách khoa đã thực hiện nhiều đề tài cấp Nhà nước, Bộ và địa phương. Những kết quả này góp phần trực tiếp vào tiến trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Hoạt động hợp tác quốc tế cũng là điểm nổi bật của trường. Hàng trăm thỏa thuận đã được ký kết với các đại học và viện nghiên cứu trên thế giới, mở ra cơ hội trao đổi sinh viên, giảng viên, công nhận tín chỉ, cũng như triển khai các chương trình đào tạo và nghiên cứu chung. Đồng thời, nhà trường thiết lập mối quan hệ hợp tác bền chặt với doanh nghiệp, địa phương trong và ngoài nước, từ đó thúc đẩy nghiên cứu, phát triển nguồn nhân lực và tạo điều kiện thực tập, học bổng, tuyển dụng cho sinh viên.

Với bề dày lịch sử và uy tín, Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG-HCM đã đào tạo hàng chục nghìn kỹ sư, nhà khoa học và cán bộ quản lý. Nhiều cựu sinh viên hiện đảm nhận vị trí quan trọng trong và ngoài nước, khẳng định dấu ấn của ngôi trường kỹ thuật hàng đầu Việt Nam trên bản đồ giáo dục quốc tế.

Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG-HCM được xếp hạng 661 trong bảng RUR Research Ranking, đứng ở vị trí 719 trong bảng RUR International Diversity Ranking và đạt thứ hạng 893 trong bảng World University Rankings năm 2025.