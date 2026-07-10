Ngày 10/7, trường Đại học Y Hà Nội công bố mức điểm sàn vào trường năm 2026. Theo đó, mức điểm 24 áp dụng với ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt và Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa. Ngành Y học cổ truyền lấy mức sàn cao thứ hai với 21 điểm. Đây là tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp, cộng điểm ưu tiên.

Dưới đây là điểm sàn trường Đại học Y Hà Nội công bố điểm sàn 2026:

Năm ngoái, trường Đại học Y Hà Nội lấy điểm chuẩn từ 17 - 28,7, cao nhất ở ngành Tâm lý học khối C00 (Văn, Sử, Địa). Ngành Y khoa lấy 28,13 điểm. Theo sau là ngành Răng Hàm Mặt với 27,34 điểm. Cả hai đều xét điểm thi tốt nghiệp tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh).

Theo phương án tuyển sinh của trường Đại học Y Hà Nội công bố. Năm nay, trường tuyển 2.150 chỉ tiêu, tăng so với năm ngoái. Các phương thức xét tuyển bao gồm Xét tuyển thẳng, Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, Xét điểm thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Đây là lần đầu tiên trường này xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực của trường Đại học Sư phạm Hà Nội, song chỉ áp dụng cho các ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Khúc xạ nhãn khoa, Dinh dưỡng, Y tế công cộng, Tâm lý học, Công tác xã hội.

Về tổ hợp xét tuyển, trường sẽ xét 6 tổ hợp gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), D07 (Toán, Hóa, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh), D10 (Toán, Địa, Anh).

Nhà trường cộng điểm khuyến khích cho thí sinh có các chứng chỉ quốc tế từ 0,75 – 1,5 điểm, với IELTS từ 5.5.

Về mức học phí, nhà trường dự kiến dao động 19,1-80 triệu đồng, tăng 2,2-17,8 triệu đồng so với năm ngoái. Trong đó, ngành Răng Hàm Mặt có mức học phí cao nhất.