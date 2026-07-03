Trường Đại học Phú Xuân bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng mới

Theo quyết định vừa được công bố, Trường Đại học Phú Xuân (PXU) - thành viên Tập đoàn Giáo dục Equest - chính thức kiện toàn đội ngũ lãnh đạo với việc bổ nhiệm TS. Vũ Thành Tự Anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Trường và TS. Nguyễn Quốc Toàn đảm nhiệm cương vị Hiệu trưởng.

PXU định hướng phát triển theo mô hình ĐH hiện đại, tập trung vào chất lượng, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế.

TS. Vũ Thành Tự Anh nhận bằng Tiến sĩ Kinh tế tại Boston College (Hoa Kỳ), từng là Giám đốc Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright thuộc Fulbright University Việt Nam. Ông cũng là Global Leaders Fellow tại Đại học Oxford và Đại học Princeton - danh vị dành cho các học giả, nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo quốc tế có nhiều đóng góp, nhằm thúc đẩy nghiên cứu, đối thoại và hợp tác về các vấn đề phát triển toàn cầu.

TS. Vũ Thành Tự Anh giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Trường của Trường Đại học Phú Xuân.

Là một học giả uy tín trong lĩnh vực kinh tế và chính sách công, TS. Vũ Thành Tự Anh có nhiều đóng góp trong nghiên cứu về cải cách thể chế, năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế Việt Nam.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghiên cứu, hoạch định chính sách và phát triển giáo dục đại học, TS. Vũ Thành Tự Anh được kỳ vọng sẽ dẫn dắt định hướng học thuật, nâng cao chất lượng đào tạo và từng bước xây dựng PXU theo chuẩn quốc tế.

Trong khi đó, TS. Nguyễn Quốc Toàn mang đến cho PXU kinh nghiệm thực tiễn sâu rộng trong quản trị và phát triển các tổ chức giáo dục quy mô lớn. Ông tốt nghiệp Tiến sĩ Kinh tế học tại New York University (Hoa Kỳ), từng làm việc tại Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và giữ vị trí Partner tại Ernst & Young (EY) Việt Nam, phụ trách tư vấn chiến lược, tài chính doanh nghiệp, tái cấu trúc và M&A.

TS. Nguyễn Quốc Toàn đảm nhiệm vị trí Hiệu trưởng của Trường Đại học Phú Xuân.

Ông đồng thời là đồng sáng lập và Tổng Giám đốc Tập đoàn Giáo dục EQuest - một trong những hệ sinh thái giáo dục tư nhân quy mô lớn tại Việt Nam. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, tư vấn chiến lược và quản trị doanh nghiệp, ông sẽ trực tiếp lãnh đạo chương trình chuyển đổi PXU 2.0, hướng tới xây dựng một trường đại học thực tiễn, hội nhập quốc tế và định hướng công nghệ.

Bổ nhiệm hai nhà lãnh đạo giàu uy tín và kinh nghiệm được xem là bước đi chiến lược của PXU nhằm nâng cao năng lực quản trị, củng cố nền tảng học thuật và thúc đẩy sự phát triển của Nhà trường trong giai đoạn mới.

Việc kiện toàn Ban Lãnh đạo là một phần trong chiến lược đổi mới toàn diện cho giai đoạn phát triển PXU 2.0, với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng hợp tác quốc tế và xây dựng một trường đại học thực tiễn, hội nhập quốc tế, định hướng công nghệ.