Trường đại học lên tiếng về "Tiến sĩ Luật, kiêm giảng viên livestream cùng bà Nguyễn Phương Hằng"

Ngày 24/3 vừa qua, cơ quan CSĐT công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Phương Hằng về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích lợi pháp của tổ chức, cá nhân" theo điều 331 Bộ luật Hình sự.

Trong số khách mời xuất hiện trong livestream bà Phương Hằng có tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, hiện đang giảng dạy về Luật đất đai, môi trường của khoa Luật thương mại tại trường ĐH Luật TP.HCM.

Chiều ngày 29/3, liên hệ với ông Trần Hoàng Hải (Hiệu trưởng trường ĐH Luật TP.HCM), thầy xác nhận thông tin trong trường đang có tiến sĩ Đặng Anh Quân đang giảng dạy.

Thầy cho biết hiện tại ông Đặng Anh Quân vẫn đang giảng dạy bình thường tại trường.

Tuy nhiên, quan điểm của nhà trường là không dung túng cho sự sai trái. Vậy nên nếu trong trường hợp ông Quân bị xử lý hành chính về an ninh mạng hay khởi tố, thì nhà trường mới có cơ xử lý tiếp vụ án này. Còn ở hiện tại, trường ĐH Luật TP.HCM không có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm pháp luật hay không.

Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân xuất hiện trong một buổi livestream của bà Phương Hằng.

Trước đó vào chiều ngày 27/3, cơ quan CSĐT công an TP.HCM đã tiến hành mời làm việc đội ngũ "hậu cần" giúp sức cho bà Phương Hằng livestream.

Nguồn tin cho biết thêm, có những người được cho là đã cùng với bà Hằng bàn bạc kịch bản, nội dung để bà Hằng có thể livestream. Ngoài ra có vai trò của một số người tư vấn, am hiểu về pháp luật…



Công an đang mở rộng điều thêm một số người sử dụng các trang mạng như: YouTube, TikTok… để chia sẻ các thông tin nội dung các buổi livestream của bà Hằng. Công an bước đầu xác định các YouTuber có vai trò tích cực được bà Hằng mới tới để livestream chia sẻ trên mạng.