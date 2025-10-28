Trường chuyên Amsterdam vừa cải tạo đã thấm dột, rơi đá ốp: Chủ đầu tư nói gì?

Trước thông tin về việc trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam (ngôi trường chuyên hàng đầu của Thủ đô Hà Nội) bị xuống cấp nghiêm trọng như gạch ốp trần rơi, tường thấm dột, tường bong tróc…, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng Thành phố Hà Nội (Ban quản lý dự án) đã có phản hồi.

Theo đó, Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam là công trình chào mừng kỉ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội với tổng mức đầu tư gần 430 tỷ đồng. Trường được khánh thành, khai giảng năm 2010 với diện tích 5 ha gồm có 3 hội trường lớn, nhỏ; 3 dãy phòng học và các phòng chức năng, nhà thể chất… hiện đại, đáp ứng yêu cầu dạy học của ngôi trường chuyên hàng đầu Hà Nội.

Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam. Ảnh: Trọng Tài

Đến 28/11/2022, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án xây dựng cải tạo trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam với tổng mức đầu tư khoảng 94 tỷ đồng. Mục tiêu để chống xuống cấp, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập của cán bộ giáo viên, học sinh. Thời gian thực hiện từ năm 2023 - 2025.

Theo Ban quản lý dự án, dự án đã được khởi công đầu năm 2024, các nội dung cơ bản gồm thay thế mái tôn, máng thoát nước; chống thấm, lát gạch chống nóng sàn tầng áp mái; cải tạo hệ thống PCCC; lắp hệ thống điều hòa cho hội trường 700 chỗ... Đến ngày 20/6/2025, Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu nhưng chưa được chấp thuận do còn có một số nội dung cần phải khắc phục, sửa chữa và theo kiến nghị của nhà trường.

Ngay sau đó, Ban Quản lý dự án đã đôn đốc các nhà thầu khẩn trương thực hiện khắc phục, sửa chữa. Tuy nhiên trong quá trình sửa chữa liên tiếp xảy ra các cơn bão nên có một số công việc bị ảnh hưởng (hệ thống thoát nước mái, hạ tầng) và phải sửa chữa, khắc phục.

Nhà thể chất thấm dột tại trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam. Ảnh: Trọng Tài

Ban quản lý dự án cho biết, liên quan đến viên đá ốp của Hội trường 700 chỗ bị rơi ngày 19/9/2025. Ngày 10/10/2025, Sở Giáo dục và đào tạo đã chủ trì họp với Ban Quản lý dự án và nhà trường, các bên đã xác định việc rơi viên đá không liên quan đến nội dung công việc sửa chữa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sau khi có thông tin báo chí phản ánh, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đã phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường, Ban phụ huynh học sinh để trao đổi và thống nhất các nội dung cần khắc phục, sửa chữa.

Ngày 16/10/2025, Ban Quản lý dự án đã phối hợp với nhà thầu tư vấn khảo sát, kiểm định và đánh giá chất lượng công trình - Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng - Bộ Quốc phòng khảo sát hội trường 700 chỗ và kiểm tra, đánh giá các hạng mục hư hỏng, xuống cấp.

Đến thời điểm hiện tại, các nhà thầu đã xử lý cơ bản hoàn thành việc thấm dột, tuy nhiên vẫn cần phải kiểm tra theo dõi. Qua kiểm tra của đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát vẫn còn một số điểm khó có thể khắc phục triệt để do chưa được đầu tư và ảnh hưởng trực tiếp đến các công việc đã thực hiện, gây hiện tượng thấm mốc, các vị trí như: Phòng y tế; Phòng quốc phòng; Tầng hầm dưới sảnh chính nhà đa năng; Các đỉnh cột tầng hầm dưới sân lát gạch terrazzo; Tường và nền cầu thang bộ từ hầm lên sân tầng 1; Các vị trí khe lún của trục nhà đa năng....

Trong thời gian tới, Ban quản lý dự án sẽ tiếp tục phối hợp với nhà trường và yêu cầu nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế: Khảo sát, đánh giá hiện trạng và lên phương án cải tạo tổng thể công trình, hoàn thành trong tháng 11/2025, làm cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền.

Đối với nhà thầu tư vấn giám sát: Phối hợp với các nhà thầu đánh giá các hạng mục công việc đã thực hiện bao gồm cả các công việc đã khắc phục, sửa chữa và có báo cáo Ban Quản lý dự án, hoàn thành trước 30/10/2025.

Đối với các nhà thầu thi công, Ban quản lý dự án yêu cầu đơn vị này tập trung nhân lực, vật tư..., phối hợp với nhà trường, nhà thầu tư vấn giám sát, kiểm tra và khắc phục, sửa chữa triệt để các tồn tại, hoàn thành trước 15/11/2025.