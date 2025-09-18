Trường cấp 2 ở Cà Mau bị tố thu sai tiền phụ đạo học sinh

Ngày 18/9, ông Trần Minh Quang (ngụ xã Đông Hải, tỉnh Cà Mau ) cho biết, vừa nhận trả lời của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Cà Mau trả lời kiến nghị, phản ánh 4 nội dung liên quan Trường THCS Tạ Tài Lợi (xã Đông Hải). Qua xác minh, Sở này xác định có 2 nội dung phản ánh đúng, 1 nội dung đúng 1 phần, nội dung còn lại chờ xin ý kiến các bên liên quan.

Trường THCS Tạ Tài Lợi, xã Đông Hải, Cà Mau.

Nội dung ông Quang phản ánh được Sở GD&ĐT Cà Mau xác minh đúng, gồm việc trường tổ chức dạy 2 buổi/ngày không đúng quy định; Hiệu trưởng lồng ghép dạy thêm một số môn vào lịch chính khoá không đúng quy định.

Về việc Trường THCS Tạ Tài Lợi thu tiền phụ đạo học sinh yếu kém, Sở GD&ĐT Cà Mau xác định đúng một phần, do trường không có học sinh kết quả yếu kém, chỉ có một số học sinh được đánh giá chưa đạt ở một số môn.

Với yêu cầu trường trả lại phụ huynh số tiền phụ đạo đã thu sai quy định những năm qua, Sở GD&ĐT Cà Mau đã yêu cầu Hiệu trưởng Trường THCS Tạ Tài Lợi lấy ý kiến các bên liên quan để xử lý, đặc biệt khoản tiền thu từ dạy 2 buổi/ngày chưa đúng quy định.

Cũng liên quan tới các phản ánh trên của ông Trần Minh Quang về một số sai phạm tại Trường THCS Tạ Tài Lợi, trước khi hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, Sở GD&ĐT Bạc Liêu cũ từng có kết luận.

Tuy nhiên, kết luận của Bạc Liêu cũ lại xác định, việc tổ chức dạy thêm, học thêm, dạy phụ đạo có thu tiền của trường theo phản ánh là đúng (thay vì nội dung phụ đạo học sinh yếu kém có thu tiền của trường là đúng 1 phần như kết luận của Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau).

Cũng tại kết luận trước, Sở GD&ĐT Bạc Liêu kiến nghị UBND huyện Đông Hải cũ xem xét, xử lý trách nhiệm Hiệu trưởng Trường THCS Tạ Tài Lợi theo quy định.