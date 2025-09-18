Ngày 18/9, tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI giai đoạn 2025 – 2030 do Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên tổ chức, anh Mùa A Thi , Trưởng bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, được trao Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phần thưởng cao quý này ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc, hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhân dân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trưởng bản Mùa A Thi. (Ảnh: Baodienbienphu.vn)

Rạng sáng 1/8, trận lũ quét kèm sạt lở đất bất ngờ đổ về bản Háng Pu Xi, trong khi gần 100 người dân dân đang chìm trong giấc ngủ.

Trước tình huống khẩn cấp, Trưởng bản Mùa A Thi bất chấp hiểm nguy, liên tục gõ cửa từng nhà, hô hào kêu gọi bà con nhanh chóng di chuyển khỏi vùng nguy hiểm.

Chính nhờ sự tỉnh táo, quyết đoán và tinh thần không quản hiểm nguy của anh mà 90 nhân khẩu đã được sơ tán kịp thời, không có ai thương vong. Đây được xem là kỳ tích trong bối cảnh thiên tai đến bất ngờ, dữ dội và xảy ra giữa đêm tối.

Sau thiên tai, Trưởng bản Mùa A Thi tiếp tục cùng chính quyền địa phương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, động viên bà con giữ vững tinh thần, khôi phục sản xuất.

Ngày 4/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính có thư khen gửi Trưởng bản Mùa A Thi. Trong thư, Thủ tướng bày tỏ sự xúc động trước tinh thần trách nhiệm và lòng quả cảm của một người còn rất trẻ nhưng đã dám đối mặt hiểm nguy vì đồng bào mình.

Thủ tướng khẳng định, hành động của anh là “hết sức dũng cảm, sáng suốt và quyết đoán”, xứng đáng là tấm gương tiêu biểu cần được lan tỏa trong xã hội.