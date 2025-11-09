Trước thềm SKYNOTE 2025, Quốc Thiên phản chiếu hành trình 20 năm ca hát bằng series mới “Re:Flexion”

Sau chuỗi hoạt động quảng bá cho Live Concert SKYNOTE: The Reflection 2025 gồm MV “Tự Dưng Thành Người Lạ”, mini livestage “Road to SKYNOTE 2025” và các buổi gặp gỡ truyền thông, ca sĩ Quốc Thiên tiếp tục khuấy động không khí trước thềm concert bằng việc ra mắt series digital “SKYNOTE: Re:Flexion” – một dự án nội dung mở rộng giúp khán giả hiểu hơn về hành trình âm nhạc và thế giới nội tâm của anh.

Hành trình “phản chiếu” và “bứt phá” của Quốc Thiên

SKYNOTE: Re:Flexion được xem là phần nối dài của concert, mang tinh thần “Reflection” – phản chiếu, nhìn lại và kết nối, nhưng ở một góc tiếp cận gần gũi, đời thường hơn. Series gồm 4 tập, phát hành xuyên suốt tháng 11/2025, là dự án kế thừa từ thành công của Thiên Thanks – chuỗi talkshow từng được khán giả yêu thích.

Nếu Thiên Thanks mang tinh thần tri ân, thì Re:Flexion mở rộng theo hướng khám phá: vừa soi chiếu hành trình đã qua, vừa thể hiện tinh thần “flex” – linh hoạt và sẵn sàng bứt phá trong giai đoạn mới.

Mỗi tập kéo dài 10–15 phút, được xây dựng theo format talkshow ngắn, xoay quanh hành trình làm nghề, tình bạn nghệ sĩ và hậu trường chuẩn bị cho concert The Reflection 2025. Dự án quy tụ dàn khách mời gồm BB Trần, Tiến Luật, SlimV, Đinh Hà Uyên Thư, Bùi Công Nam và Duy Khánh, mỗi tập được ghi hình tại một không gian khác nhau – từ phòng thu, quán cà phê đến hậu trường sân khấu – để tạo cảm giác tự nhiên, ngẫu hứng.

Thông điệp xuyên suốt được Quốc Thiên gửi gắm là: “Mỗi mối quan hệ phản chiếu một câu chuyện.”

Với tinh thần đó, Re:Flexion không chỉ kể về âm nhạc, mà còn là hành trình về tình bạn, sự đồng hành và kết nối giữa những người nghệ sĩ.

Tập 1: Quốc Thiên, Tiến Luật “dắt” BB Trần đi mua giày chuyện đời thường hóa ra nhiều cảm xúc

Tập đầu tiên của Re:Flexion mang đến không khí sôi nổi, tự nhiên khi Quốc Thiên cùng BB Trần và Tiến Luật – hai người bạn thân từ chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai – cùng nhau đi mua giày.

Lấy cảm hứng từ một hoạt động đời thường, tập phim ghi hình tại cửa hàng giày, bắt đầu bằng cảnh Quốc Thiên gặp BB Trần rồi cùng di chuyển, trò chuyện không kịch bản định sẵn. BB Trần mang đến năng lượng vui nhộn, trong khi Tiến Luật giữ vai trò cân bằng bằng những chia sẻ chân thật về cảm xúc của nghệ sĩ trước giờ diễn và tình bạn trong nghề.

Câu chuyện dần mở ra khi cả ba cùng hồi tưởng về SKYNOTE 2024 – concert được xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Quốc Thiên. Từ những kỷ niệm hậu trường, tiếng cười, cho đến khoảnh khắc xúc động khi khán giả đồng thanh hát cùng anh, tập phim khiến người xem cảm nhận rõ mối gắn kết giữa những người nghệ sĩ từng cùng nhau tạo nên một sân khấu đáng nhớ.

Hành trình hướng tới đêm diễn lớn nhất sự nghiệp

Series SKYNOTE: Re:Flexion sẽ được phát hành chính thức từ ngày 7/11/2025, lần lượt qua 4 tập, như một phần trong chuỗi hoạt động dẫn đến Live Concert SKYNOTE: The Reflection 2025, diễn ra vào ngày 22/11/2025 tại The Global City.

Đây sẽ là concert lớn nhất trong gần 20 năm ca hát của Quốc Thiên – nơi anh không chỉ “phản chiếu” chặng đường đã qua mà còn mở ra một giai đoạn âm nhạc mới, trưởng thành và đầy bản lĩnh hơn.

Với “SKYNOTE: Re:Flexion”, khán giả sẽ không chỉ được nghe giọng hát của Quốc Thiên, mà còn được thấy một người nghệ sĩ thật sự sống – suy nghĩ – và kết nối.