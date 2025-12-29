Trước ngày 31/12: Chỉ cần điều chỉnh 1 góc trong nhà, vận khí năm mới khác hẳn

Cuối năm là thời điểm ai cũng muốn khép lại những điều không suôn sẻ và mở ra một khởi đầu mới nhẹ nhàng hơn. Nhiều người tìm đến phong thủy với suy nghĩ phải sửa nhà, đổi đồ, làm lớn mới mong đổi vận. Thực tế, theo các chuyên gia phong thủy nhà ở, trước ngày 31/12 chỉ cần chỉnh đúng một góc quan trọng trong nhà, vận khí năm mới đã có thể chuyển biến rõ rệt, không tốn kém mà hiệu quả lại lâu dài.

Góc đó chính là cửa chính và toàn bộ khu vực lối vào nhà.

Trong phong thủy, cửa chính không chỉ là nơi ra vào mà còn được xem như “miệng khí” của cả ngôi nhà. Mọi cơ hội, tài lộc, mối quan hệ và cả tinh thần của gia chủ đều bắt đầu từ đây. Một khi cửa chính bị tắc, vận khí trong nhà cũng khó lưu thông, dù bên trong có bày biện đẹp đến đâu.

Điều đáng nói là rất nhiều gia đình để khu vực này rơi vào tình trạng bừa bộn mà không nhận ra. Giày dép chồng chất, thùng hàng chưa mở, đồ cũ để tạm, ô dù hỏng, thậm chí có nhà biến lối vào thành nơi “để đỡ”. Lâu ngày, không gian này trở nên nặng nề, tối, chật chội. Theo phong thủy, đây chính là dấu hiệu khí tốt bị chặn ngay từ đầu, kéo theo cảm giác làm gì cũng chậm, cơ hội đến rồi lại trôi qua.

Vậy điều chỉnh góc cửa chính thế nào cho đúng , nhất là trước thời điểm chuyển giao năm cũ - năm mới?

Việc đầu tiên và quan trọng nhất là dọn bỏ triệt để những thứ không cần thiết. Không phải sắp xếp lại cho gọn, mà là loại bỏ thật sự. Giày dép chỉ giữ số đang dùng, đồ hỏng hoặc lâu không động tới nên bỏ hoặc cất vào kho. Lối vào cần để trống, đủ rộng để khi mở cửa không bị vướng víu. Đây là bước nhiều người làm qua loa nhất, nhưng lại quyết định phần lớn hiệu quả phong thủy.

Tiếp theo là làm sáng khu vực cửa chính. Nếu lối vào thiếu ánh sáng tự nhiên, nên bổ sung đèn có ánh sáng ấm, vừa đủ, không chói. Ánh sáng trong phong thủy tượng trưng cho dương khí và sự khởi động. Một lối vào sáng sủa tạo cảm giác mở, chủ động, khác hẳn với cảm giác nặng nề của cửa tối và hẹp.

Sau đó, hãy lau sạch cửa, tay nắm, sàn ngay trước cửa. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng đây là hành động mang ý nghĩa “đóng năm cũ, mở năm mới”. Tay nắm cửa là nơi chạm vào mỗi ngày, nếu sạch sẽ, trơn tru, dòng khí vào nhà cũng được coi là thông suốt hơn.

Cuối cùng, nếu có thể, hãy đặt một chi tiết nhỏ mang cảm giác dễ chịu như thảm sạch, chậu cây xanh gọn gàng hoặc vật trang trí đơn giản. Không cần cầu kỳ hay mang tính phô trương. Phong thủy cuối năm ưu tiên sự nhẹ nhàng, sạch và thoáng, hơn là bày biện nhiều.

Điều thú vị là sau khi chỉnh lại khu vực này, nhiều gia đình nhận ra sự thay đổi không chỉ nằm ở phong thủy mà còn ở tâm lý. Mỗi lần bước ra khỏi nhà hay trở về, cảm giác thoải mái hơn, đầu óc cũng dễ chịu hơn. Tinh thần tốt lên, quyết định trong công việc và tiền bạc vì thế cũng sáng suốt hơn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo chiêm nghiệm