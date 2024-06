Thực phẩm này không chỉ giàu đạm mà còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất quý, đặc biệt là sắt và kẽm. Thịt bò có hàm lượng sắt cao hơn thịt gà và cá. Việc bổ sung thịt bò trong chế độ dinh dưỡng đem lại một số lợi ích sức khoẻ nổi bật như:

- Duy trì khối lượng cơ bắp

- Cải thiện hiệu suất tập luyện thể dục

- Phòng chống thiếu máu.

Nếu như trong ẩm thực phương Tây, thịt bò chủ yếu dùng làm bít tết, hầm thì trong các căn bếp Việt, loại thực phẩm này có nhiều cách chế biến rất đa dạng như hấp, chần, cuốn, xào, nhúng lẩu... Trong đó, với món xào rất phổ biến trong cả các quán nhậu lẫn bữa cơm gia đình, với nhiều công thức như xào hoa thiên lý, xào măng, xào khoai tây cà chua, xào thập cẩm, xào nấm, xào dưa...

Thịt bò dùng cho món xào thường là bò ta, có hương vị thơm ngọt đậm đà nhưng lại dai hơn nhiều so với thịt bò nhập khẩu phương Tây chuyên dùng cho món nướng. Do đó nếu không khéo, món thịt bò xào rất dễ bị dai và khô.

Trước khi xào thịt bò, làm thêm bước này sẽ không sợ dai, khô. (Ảnh: Pacow)

Bạn cần áp dụng các bí quyết trong nhiều khâu để bạn tạo ra món thịt bò xào mềm ngọt, trong đó có khâu sơ chế. Trước khi xào thịt bò, bạn làm thêm bước này sẽ không sợ dai hay khô, đó là thêm một chút dầu ăn vào để ướp, lưu ý sao cho dầu ăn bám đều, để một lúc cho ngấm rồi mới tiến hành xào. Áp dụng mẹo này, bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt về độ mềm mại của thành phẩm.

Việc chọn nguyên liệu đóng vai trò đặc biệt quan trọng để có món thịt bò xào thành công. Bạn nên chọn phần thịt thăn diềm, phi lê hoặc bắp. Nếu không tự tin với khả năng đi chợ của bản thân, bạn có thể hỏi người bán hàng để chọn được phần thịt ngon nhất cho món xào.

Để mua được thịt mới, bạn nên chọn những miếng có màu đỏ tươi vừa phải, không quá nhạt và cũng không quá sẫm; nếu còn dính mỡ thì phần mỡ bò có màu vàng nhẹ hoặc hơi cứng. Bên cạnh đó, để kiểm tra chất lượng thịt, bạn có thể chạm tay để kiểm tra độ đàn hồi. Nếu miếng thịt nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu, còn ẩm và không bị nhớt, dính tay thì đó là thịt còn tươi ngon.

Sau khi mua thịt về, bạn thực hiện các bước sau:

Sơ chế thịt bò

Để khử mùi hôi của thịt bò, bạn đập dập một ít gừng, băm nhỏ vào bát rồi rắc chút muối hạt, đổ thêm chút nước khuấy đều; sau đó cho miếng thịt vào ngâm trong bát nước này vài phút. Gừng và muối có công dụng làm sạch, khử khuẩn và khử mùi hôi của thịt bò cực kỳ hiệu quả.

Sau khi ngâm, bạn vớt miếng thịt bò ra và rửa lại bằng nước sạch, dùng khăn giấy thấm khô nước trên bề mặt miếng thịt.

Với món xào, bạn cần thái miếng thịt bò thành miếng mỏng, kích thước vừa ăn. Lưu ý phải thái ngang thớ; nếu thái dọc thớ thì thì thịt xào lên sẽ bị dai, rất khó ăn.

Món thịt bò xào dễ bị dai nếu làm không khéo. (Ảnh minh hoạ: Pinterest)

Ướp thịt bò

Để thịt bò thêm đậm vị và không bị khô, trước khi chế biến bạn nên ướp với gia vị gồm tỏi băm, gừng băm, tiêu, hạt nêm hoặc nước tương. Ngoài ra, hãy thêm một ít dầu ăn vào ướp cùng để thịt bò được mềm, không bị khô dai.

Ướp thịt trong khoảng 20 - 30 phút là được.

Xào thịt bò

Để món ăn ngon, cân bằng dinh dưỡng và bắt mắt, thịt bò thường được xào chung với các loại rau củ khác. Bạn cần xào riêng từng loại nguyên liệu cho chín tới rồi trộn chung chúng với nhau.

Nhiều người thường chờ dầu nóng lên rồi bỏ thịt bò vào xào. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của nhiều bà nội trợ, việc cho thịt vào chảo dầu nóng khiến các miếng thịt bị co lại do gặp nhiệt độ cao, dễ dính vào nhau, dễ bị cháy (do thịt được thái rất mỏng). Khi đó, thịt sẽ bị dai và khó ăn hơn. Tốt nhất bạn nên cho thịt bò vào xào ngay khi đặt chảo lên bếp, dùng lửa lớn và đảo đều tay.

Đầu tiên, bạn nên xào rau củ trước rồi bỏ ra đĩa, sau đó cho thịt bò vào chảo đảo nhanh tay, khi thịt bò vừa chín tới thì bỏ rau trở lại chảo, đảo đều, nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn là có thể tắt bếp.