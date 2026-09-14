Trước khi một trung tâm thương mại mở cửa, thứ được đưa vào mặt bằng thường là hàng hóa, quầy kệ và biển hiệu. Ở Thanh Hóa, thứ được đưa vào trước là cây.

Ngày 13/9, Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam tổ chức Lễ trồng cây "Cánh rừng Quê hương AEON" trong khuôn viên AEON MALL Thanh Hóa, trung tâm thương mại thứ 9 của hệ thống này tại Việt Nam. Gần 5.000 cây xanh được trồng trước thềm khai trương.

Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Dự chương trình có ông Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng gần 600 khách mời là đại diện các tổ chức Nhật Bản tại Việt Nam, báo chí, đối tác địa phương và nhân viên các công ty thuộc Tập đoàn AEON.

18 chủng loại bản địa và một danh sách người trồng khác thường

Gần 5.000 cây giống thuộc 18 chủng loại bản địa được trồng quanh khuôn viên, gồm dâm bụt, nguyệt quế, ngâu, mẫu đơn, cọ ta, hồng lộc, hoa giấy, trắc bách diệp, huỳnh liên cùng một số loại thân gỗ khác.

Cây được chọn theo điều kiện tự nhiên của địa phương, thay vì nhập những giống cảnh quan dễ gây ấn tượng thị giác nhưng khó sống. Đó là khác biệt giữa một hạng mục trang trí và một mảng xanh có khả năng tồn tại sau mùa khai trương.

Danh sách người trồng cũng khác thường so với một sự kiện doanh nghiệp: 120 học sinh Trường Tiểu học Quảng Thành, 50 sinh viên Trường Đại học Hồng Đức, 40 sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, nhân viên Sun World Sầm Sơn, FLC Sầm Sơn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa.

Những cây xanh đầu tiên đánh dấu cho lần đặt chân tới Thanh Hóa của AEONMALL. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Phát biểu tại sự kiện, ông Mai Xuân Liêm nhấn mạnh: "Giá trị lớn nhất của chương trình không chỉ nằm ở số lượng cây được trồng mà còn là việc cùng nhau vun đắp ý thức tôn trọng thiên nhiên, trách nhiệm với môi trường và trách nhiệm với nơi mình đang sống."

Về phía doanh nghiệp, ông Kobayashi Junichi, Phó Tổng Giám đốc AEONMALL Việt Nam, chia sẻ: "Điều mà chúng tôi trân trọng không chỉ đơn thuần là việc trồng cây, mà là cùng cộng đồng địa phương trồng và chăm sóc cây xanh, đồng thời phát triển song hành với chính vùng đất nơi đây."

Một thông lệ 35 năm và con số 12,67 triệu

Lễ trồng cây không phải sáng kiến riêng cho Thanh Hóa. Chương trình "Cánh rừng Quê hương AEON" khởi động năm 1991 tại AEON Melaka, Malaysia, rồi lần đầu tổ chức ở Nhật Bản vào tháng 4/1992. Đến năm 2025, chương trình cùng các hoạt động của Quỹ môi trường AEON đã trồng hơn 12,67 triệu cây tại Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Việt Nam, Campuchia và nhiều quốc gia khác.

Một thông lệ giữ liên tục 35 năm, lặp lại ở từng điểm khai trương mới, khác về bản chất với một hoạt động truyền thông đơn lẻ. Nó cho thấy chi phí và công sức đã được tính sẵn vào quy trình mở một trung tâm thương mại, chứ không phải khoản chi thêm tùy hứng.

Cùng dịp này, AEON MALL Thanh Hóa nhận chứng nhận LOTUS từ Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam, đánh giá theo hệ thống LOTUS NC V3 dành cho nhóm công trình trung tâm thương mại.

Trồng cây khi tới một địa điểm mới là thông lệ lâu năm của AEON MALL. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Đây mới là phần định lượng được của cam kết. Trồng cây tạo ra hình ảnh, còn chứng nhận công trình xanh buộc dự án phải đạt các tiêu chí về sử dụng tài nguyên, năng lượng và chất lượng môi trường bên trong. Một bên là lời chào, một bên là ràng buộc kỹ thuật.

Với Thanh Hóa, ý nghĩa của gần 5.000 cây xanh vì thế không dừng ở cảnh quan. Một trung tâm thương mại quy mô lớn kéo theo lưu lượng giao thông, mặt sân bê tông và tải điện làm mát, tức là kéo theo nhiệt. Mảng xanh trồng từ trước ngày khai trương là cách doanh nghiệp trả trước một phần cái giá môi trường mà chính công trình của họ tạo ra.

Câu hỏi còn lại thuộc về thời gian. Cây được trồng trong một buổi lễ, nhưng chỉ chứng minh được giá trị sau vài năm chăm sóc. Số cây sống sót sau mùa nắng đầu tiên mới là con số đáng theo dõi, chứ không phải con số gần 5.000 của ngày hôm nay.