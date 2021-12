Trước Giáng sinh, dịch COVID-19 tại châu Âu tiếp tục diễn biến xấu

Trong mấy ngày qua, số ca mắc bệnh và tử vong đang có xu hướng tăng trở lại đặc biệt là khu vực châu Âu khiến châu lục này trở thành tâm dịch mới của thế giới. Diễn biến dịch COVID-19 đang khiến châu Âu đối mặt với tình cảnh như bệnh viện quá tải, hay thiếu thiết bị vật tư y tế như Giáng sinh năm ngoái khi châu lục này phải đối mặt với làn sóng biến thể Delta.

Mặc dù là khu vực có tỉ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới nhưng tại các thành phố lớn ở hầu khắp châu Âu đang đối mặt với tình trạng các bệnh viện đang quá tải. Theo bác sỹ Carvelli làm việc tại đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU) ở bệnh viện Marseille, Pháp, tình hình sẽ còn tồi tệ hơn trong những tuần tới.

"Tôi chắc chắn rằng tình hình tại các bệnh viện sẽ rất khó khăn trong những tuần tiếp theo, đặc biệt là trong khoảng thời gian từ cuối tháng 12 đến đầu tháng 1. Nếu chúng tôi rơi vào tình trạng rất khó khăn, tức là chúng tôi không thể chăm sóc cho tất cả các bệnh nhân trong chúng tôi."

Một quán cà phê đóng cửa ở Thessaloniki, Hy Lạp. Ảnh: AFP

Cùng chung cảnh tương tự, Harald Matthes, Giám đốc của bệnh viện Havelhoehe ở Berlin, Đức cho biết, chỉ còn rất ít chỗ trong các Đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU) của bệnh viện. Họ đã phải chuyển bệnh nhân sang các Đơn vị chăm sóc đặc biệt của bệnh viện khác để được chăm sóc tốt hơn:

"Chúng tôi đã gặp phải tình huống không thể tiếp nhận các bệnh nhân buộc phải chăm sóc đặc biệt và phải chuyển họ đến bệnh viện khác. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng phải tiếp nhận các bệnh nhân được chuyển từ bệnh viện khác đến Đơn vị chăm sóc đặc biệt của chúng tôi nhưng chúng tôi đang ở giới hạn của mình”.

Do số ca mắc COVID-19 tăng nhanh nên tình trạng thiếu bộ kit xét nghiệm COVID-19 đang diễn ra tại nhiều nước châu Âu khi người dân tìm cách tích trữ tối đa những công cụ này nhằm kiểm soát nguy cơ lây nhiễm bệnh cho người thân trong dịp nghỉ lễ cuối năm. Theo số liệu thống kê chính thức cho thấy, gần 5,3 triệu bộ xét nghiệm PCR và xét nghiệm kháng nguyên đã được tiêu thụ trong khoảng thời gian từ ngày 9/11 đến ngày 5/12 vừa qua tại Pháp. Con số này đã tăng 31% so với một tuần trước đó và cao hơn khoảng 69% so với thời điểm cách đó hai tuần, đồng thời là mức thống kê cao nhất ghi nhận theo tháng. Dược sỹ Mireille Grand nói:

"Chúng tôi chưa từng phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt như vậy trước đây vì chúng tôi không lường trước được nhu cầu xét nghiệm như vậy. Chúng tôi chưa sẵn sàng nhận quá nhiều yêu cầu xét nghiệm".

Cùng với việc thiếu bệnh viện thì số lượng nhân viên điều dưỡng có xu hướng giảm mạnh trong bối cảnh xuất hiện biến thể mới Omicron khiến nhiều nước phương Tây buộc phải tăng cường tuyển dụng nguồn nhân lực này từ các nước châu Phi hoặc các nước nghèo hơn. Ông Howard Catton, Giám đốc điều hành Hội đồng Điều dưỡng Quốc tế kêu gọi thế giới đầu tư mạnh vào nhân lực điều dưỡng cũng như triển khai các gói hỗ trợ lực lượng này trong những năm tới.

Theo các chuyên gia, hiện không có phép màu nào đủ để ngăn chặn các đợt bùng phát mới, đặc biệt là vào mùa đông. Do vậy, cần kết hợp nhiều biện pháp bao gồm quy định đeo khẩu trang, hạn chế các sự kiện trong nhà, sử dụng thẻ thông hành, điều chỉnh hành vi của người dân và triển khai một chiến dịch tiêm mũi tăng cường hiệu quả./.