Trước 12 tuổi, nếu con được cha mẹ cho làm 3 việc này thường xuyên thì trí tuệ sẽ phát triển hơn hẳn!

Trước 12 tuổi là giai đoạn vàng phát triển não bộ của trẻ. Nếu trong giai đoạn này, cha mẹ có thể cùng con kiên trì làm tốt 3 điều dưới đây, không chỉ giúp não bộ của con thông minh hơn, mà còn xây dựng nền móng vững chắc cho sự trưởng thành trong tương lai. Nhờ đó, tố chất toàn diện của con sẽ vượt xa bạn bè đồng trang lứa, và khi bước vào cấp hai, năng lực của con sẽ bùng nổ mạnh mẽ.

1. Đọc sách với khối lượng lớn giúp xây dựng nền tảng tri thức cho trẻ

Đọc sách là cách đơn giản và hiệu quả nhất để trẻ nhận thức thế giới. Đọc sách giúp trẻ xây dựng hệ thống kiến thức hoàn chỉnh, rèn luyện tư duy logic và khả năng thấu cảm. Có thể nói, đọc sách là cốt lõi của mọi năng lực học tập.

Cha mẹ đặc biệt cần coi trọng việc cho con đọc sách lịch sử. Nhiều bậc phụ huynh thường thích cho con đọc truyện cổ tích, sách tranh, sách văn mẫu, nhưng lại không biết rằng lịch sử mới là quy luật vận hành cốt lõi của vạn vật.

Ảnh minh họa

Trong quá trình đọc lịch sử, trẻ liên tục suy ngẫm và đối chiếu chứng cứ. Điều này giúp trẻ hình thành góc nhìn độc lập khi xem xét sự vật, rèn luyện tư duy phản biện, từ đó có nhận thức sáng suốt hơn trước các vấn đề, thay vì trở thành một người có suy nghĩ hạn hẹp hay chạy theo đám đông.

Từ những thăng trầm đổi thay qua năm nghìn năm lịch sử cho đến sự lựa chọn cuộc đời của các danh nhân xưa và nay, lịch sử sẽ giúp trẻ bước ra khỏi thế giới nhỏ bé của chính mình để sở hữu tầm nhìn dài hạn và tâm thái vững vàng. Trẻ sẽ có tấm lòng rộng mở, bình tĩnh xử lý khi gặp chuyện, không vì một chút trắc trở mà rơi vào trạng thái tự dằn vặt bản thân.

Với các lớp nhỏ, trẻ có thể đọc sách tranh lịch sử thú vị, các câu chuyện lịch sử. Lên các lớp lớn hơn, trẻ có thể đọc thông sử, hồi ký nhân vật. Mỗi ngày kiên trì dành nửa giờ đọc sâu, tích lũy dần theo thời gian, vốn hiểu biết của trẻ sẽ có bước tiến vượt bậc về chất, cách ăn nói và nhận thức cũng sẽ âm thầm vượt xa bạn bè cùng trang lứa.

2. Phim tài liệu là cánh cửa mở ra thế giới

Phim tài liệu chính là cuốn bách khoa toàn thư sống động. Trẻ không cần bước chân ra khỏi nhà vẫn có thể ngắm nhìn vạn vật đất trời cùng muôn mặt của cuộc sống. Đối với trẻ dưới 12 tuổi, phim tài liệu chất lượng cao là hình thức giáo dục nhận thức và thẩm mỹ tối ưu nhất, vượt trội hơn hẳn so với những bộ phim hoạt hình hay các đoạn video ngắn vô bổ.

Những bộ phim tài liệu chất lượng được dàn dựng công phu, nội dung chặt chẽ, định hướng nhân sinh quan đúng đắn, bao quát từ thiên văn địa lý, nhân văn lịch sử cho đến khoa học tự nhiên, phong tục tập quán. Trẻ có thể cảm nhận trực quan hơn sự bao la của non sông, sự mênh mông của vũ trụ và nét rực rỡ của các nền văn minh; từ đó hiểu được những bí ẩn của tự nhiên, mở rộng hiểu biết nhân văn, nâng cao gu thẩm mỹ và nới rộng tầm nhìn.

Phim tài liệu tự nhiên giúp trẻ biết kính sợ thiên nhiên, tôn trọng sự sống. Phim tài liệu nhân văn giúp trẻ hiểu phong tục văn hóa của từng vùng miền khác nhau, biết bao dung sự khác biệt và mở rộng tầm nhìn. Phim tài liệu khoa học công nghệ sẽ khơi dậy ham muốn khám phá và tinh thần tìm tòi học hỏi, giúp trẻ xây dựng tầm nhìn xa và lý tưởng lớn lao.

Tầm nhìn của trẻ sẽ lắng đọng dần một cách tự nhiên. Tri thức trong tâm trí trẻ không còn bị đóng khung trong sách giáo khoa, và trong lòng trẻ sẽ dung nạp một thế giới rộng lớn hơn.

3. Tích cực ra ngoài và giao lưu, bồi dưỡng năng lực xã hội hóa

Tuyệt đối đừng giam cầm trẻ dưới 12 tuổi trong bốn bức tường. Kiến thức trong sách dù phong phú đến đâu cũng cần những trải nghiệm thực tế để bén rễ sâu rộng. Tầm nhìn thực sự phải đến từ những gì chính bản thân trải qua, tận mắt chứng kiến và tự mình cảm nhận.

Đưa con đến viện bảo tàng để kiến thức trong sách bước ra đời thực; hòa mình vào thiên nhiên để cảm nhận bốn mùa luân chuyển, vạn vật sinh sôi; dạo bước qua từng ngõ phố, khu chợ để cảm nhận nhịp sống đời thường và thấu hiểu muôn màu cuộc sống. Hãy giúp trẻ bước ra khỏi vùng an toàn, chiêm ngưỡng những cảnh sắc khác biệt và cảm nhận cuộc sống muôn vẻ.

Kỹ năng giao tiếp xã hội càng là bài học bắt buộc trong quá trình trưởng thành của trẻ. Rất nhiều cha mẹ chỉ chú trọng điểm số mà xem nhẹ việc rèn luyện năng lực giao tiếp, khiến con trở nên nhút nhát, khép kín, kém ứng biến và thiếu khả năng thấu cảm. Giai đoạn trước 12 tuổi là thời điểm then chốt để định hình kỹ năng xã hội. Việc cho trẻ tiếp xúc nhiều với bạn bè cùng trang lứa, tham gia các hoạt động tập thể và chủ động trò chuyện với mọi người sẽ rèn luyện hiệu quả khả năng diễn đạt, năng lực ứng biến và chỉ số cảm xúc của con.

Thông qua giao tiếp xã hội, trẻ sẽ học được cách chia sẻ, bao dung, đặt mình vào vị trí của người khác, biết tôn trọng người xung quanh và giải quyết mâu thuẫn, không còn lấy bản thân làm trung tâm. Được gặp gỡ nhiều người, lắng nghe những quan điểm khác nhau, trải nghiệm các cách ứng xử đa dạng, tâm thế của trẻ sẽ điềm tĩnh hơn, hành xử phóng khoáng hơn và tầm nhìn cũng dần rộng mở. Những trải nghiệm trưởng thành này là điều sách vở không dạy được, lớp học thêm không thể truyền đạt, nhưng lại theo con suốt cả cuộc đời và trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi.

Ba việc tưởng chừng nhỏ bé và bình dị này lại mang sức mạnh như nước chảy đá mòn. Kiên trì một năm, hai năm có thể chưa thấy rõ sự cách biệt, nhưng kiên trì sáu năm, tám năm thì vốn kiến thức, tầm mắt, tầm nhìn và tâm tính của đứa trẻ đều sẽ vượt trội hơn hẳn so với bạn bè đồng trang lứa. Điều đáng quý nhất của giáo dục chính là sự kiên trì lâu dài. Làm tốt việc tích lũy trong những năm tháng vàng này, con đường nhân sinh phía trước của trẻ nhất định sẽ càng thêm vững vàng và vươn xa hơn.