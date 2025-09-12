Trung thu gắn kết - Crescent Mall viết tiếp câu chuyện đoàn viên

Từ ngày 03.09 đến 06.10.2025, Crescent Mall kiến tạo không gian đoàn viên đặc biệt, hội tụ những giá trị truyền thống trong diện mạo đương đại, mang đến trải nghiệm đa giác quan cho mọi thế hệ qua chuỗi hoạt động "Vui Hội Trăng Rằm".

Thổi hồn mùa đoàn viên vào cụm trang trí "Sắc Lân Vui Hội, Trống Rộn Đêm Rằm"

Dịp Trung Thu 2025, Crescent Mall ra mắt cụm trang trí chủ đạo với hình ảnh đầu lân truyền thống có kích thước lớn kết hợp cùng hàng chục chiếc đèn lồng đủ sắc màu.

Đầu lân được thiết kế tỉ mỉ với những đường nét tinh xảo, thể hiện sự oai phong và linh thiêng, biểu trưng cho may mắn và phồn vinh trong văn hóa Việt Nam. Bao quanh là hệ thống đèn lồng rực rỡ, được bố trí theo từng lớp không gian, chuyển sắc hài hòa giữa các tông màu đỏ, vàng, cam…, mang đến cảm giác vừa cổ tích vừa hiện đại.

Đây sẽ là địa điểm check-in lý tưởng dành cho khách tham quan, đặc biệt là các gia đình và bạn trẻ mong muốn lưu giữ những khoảnh khắc Trung Thu đầy cảm xúc.

Cuối tuần rộn ràng với chuỗi hoạt động "Sắc Màu Trung Thu" tại Crescent Mall

Từ 06.09 đến 05.10, các workshop thủ công được tổ chức xuyên suốt vào mỗi cuối tuần, với nhiều hoạt động giàu tính tương tác và sáng tạo dành riêng cho các em nhỏ: từ làm lồng đèn gỗ truyền thống, đến trang trí đèn lồng hình trăng khuyết hay tạo hình thú bông với các chất liệu thân thiện với môi trường. Không gian được thiết kế mở, gần gũi, khuyến khích kết nối gia đình thông qua những trải nghiệm cùng nhau.

Đặc biệt, vào tối ngày 06.10 sẽ diễn ra chương trình rước đèn "Trống Lân Rộn Rã, Vui Hội Trăng Rằm" với nhiều tiết mục, hoạt động hấp dẫn:

Chụp ảnh và giao lưu cùng các nhân vật cổ tích Trung Thu, nhận quà tặng đèn lồng giấy.

Thưởng thức tiết mục múa dân gian, nhạc kịch kể về đêm Trăng rằm và tham gia các trò chơi vui nhộn.

Hòa mình vào đoàn diễu hành rước đèn, tái hiện không khí hội làng rộn ràng của tuổi thơ.

Rộn ràng mua sắm, trao tình đoàn viên

Không chỉ là điểm hẹn văn hóa, Trung Thu 2025 tại Crescent Mall còn là dịp để mỗi món quà trở thành một cánh thư gói ghém tình thân. Từ 05.09 đến 05.10.2025 tại sảnh B, các gian hàng Trung Thu từ 5 thương hiệu: Tai Thong, Hoàng Yến, Pull Gift, Bách Lạc và Cái Lò Nướng sẽ giới thiệu nhiều sản mùa đoàn viên, như: bánh Trung Thu cao cấp, lồng đèn thủ công, đồ chơi truyền thống, và những quà tặng sáng tạo dành cho mọi lứa tuổi.

Đặc biệt, từ ngày 12.09 đến 06.10, trong chương trình "Mua sắm & Tặng quà – Vui Hội Đón Trăng 2025", với khách hàng có hóa đơn mua sắm trong ngày từ 8 triệu đồng sẽ được nhận ngay hộp bánh Trung Thu cao cấp từ Fairfield by Marriott.

Pet Weekend 2025: Hành trình yêu thương không giới hạn, "Pawmanent Love Journey"

Trong hai ngày 13 – 14.09.2025, Crescent Mall cùng Royal Canin Việt Nam mang đến Pet Weekend 2025 "Pawmanent Love Journey", nơi cộng đồng yêu thú cưng cùng gắn kết, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc và lan tỏa hành trình đồng hành yêu thương cùng thú cưng.

Chương trình mang đến nhiều hoạt động đặc sắc: triển lãm ảnh Dog/Cat Gallery Wall, sân chơi vận động Pawlympics, và hành trình nhìn lại những khoảnh khắc đồng hành đáng nhớ. Khách tham dự còn có thể tích điểm đổi quà gồm thức ăn dinh dưỡng, phụ kiện và đồ chơi cao cấp cho thú cưng.

Sự kiện diễn ra từ 9h00–18h00, ngày 13 –14.09.2025 tại Crescent Mall, 101 Tôn Dật Tiên, TP.HCM.

Không thể bỏ lỡ: Thử thách nét vẽ "Lân Sư Rộn Ràng - Vẽ Ngàn Ước Mơ"

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Trung Thu 2025, Crescent Mall chính thức phát động thử thách vẽ tranh với chủ đề "Lân Sư Rộn Ràng, Vẽ Ngàn Ước Mơ", hướng đến cộng đồng yêu nghệ thuật ở mọi độ tuổi.

Thử thách không chỉ khơi dậy đam mê sáng tạo mà còn góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống thông qua ngôn ngữ hội họa. Thí sinh được tự do thể hiện cảm xúc về Trung Thu qua các hình ảnh tiêu biểu như múa lân, đèn lồng, đêm trăng đoàn viên, với hai hình thức dự thi: vẽ tay truyền thống và minh họa kỹ thuật số.

Các giá trị giải thưởng bao gồm:

01 Giải Nhất: 10.000.000 VNĐ

01 Giải Nhì: 8.000.000 VNĐ

01 Giải Ba: 5.000.000 VNĐ

05 Giải Bình chọn Online: 1.000.000 VNĐ mỗi giải

Thời gian nhận bài dự thi: 03.09 – 23.09.2025

Thông tin chi tiết về thể lệ và cách thức tham gia được cập nhật tại: crescentmall.com.vn/vi/events/drawing-challenge

Một mùa trăng – Nhiều trải nghiệm – Trọn cảm xúc

"Vui Hội Trăng Rằm" 2025 không chỉ là chuỗi sự kiện mừng Trung Thu, mà còn là hành trình cảm xúc được thêu dệt bằng ánh sáng, âm thanh, nghệ thuật và sự kết nối. Từ những ký ức tuổi thơ được đánh thức, đến những giá trị văn hóa được truyền lại qua từng trải nghiệm – Crescent Mall hy vọng mang đến một mùa trăng tròn đầy, ý nghĩa và sâu sắc cho mọi thế hệ.