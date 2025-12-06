Trung tâm nội soi tiêu hóa Việt Nam đạt chuẩn AACI của Hoa Kỳ

Với cột mốc này, Doctor Check trở thành trung tâm nội soi tiêu hóa đầu tiên tại Việt Nam đạt được danh hiệu danh giá này.

Đại diện Doctor Check và AACI chụp ảnh cùng với các khách mời là bác sĩ, chuyên gia y tế - Ảnh: DNCC

Bối cảnh ung thư tiêu hóa tại Việt Nam đang ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa, đặc biệt ở ung thư dạ dày và đại tràng. Dù nội soi được xem là phương pháp tầm soát hiệu quả nhất, nhưng đa số người dân vẫn chưa hình thành thói quen kiểm tra định kỳ và chất lượng nội soi giữa các cơ sở y tế còn thiếu đồng bộ.

Theo nghiên cứu được công bố bởi Thư Viện Y Khoa Quốc Gia Hoa Kỳ trực thuộc Viện Y Tế Quốc Gia Hoa Kỳ, tỷ lệ bỏ sót trong nội soi vẫn ở mức cao đáng lo ngại ngay cả những quốc gia phát triển: 11.3% ung thư dạ dày giai đoạn sớm và 20–47% polyp tiền ung thư đại tràng không được phát hiện. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ thiết bị cũ, thời gian quan sát không đủ và quy trình nội soi không chuẩn hóa.

Chứng nhận quốc tế cao nhất cho lĩnh vực nội soi tiêu hóa

AACI (American Accreditation Commission International) là tổ chức kiểm định y tế quốc tế có trụ sở tại Hoa Kỳ, nổi tiếng về hệ thống đánh giá nghiêm ngặt cho các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn cầu.

Ông Naphatsin Sinthoon - Giám đốc Điều hành Phụ trách Khối Kiểm định, AACI Châu Á - Thái Bình Dương phát biểu tại sự kiện - Ảnh: DNCC

"Chứng nhận Lâm Sàng Xuất Sắc cho dịch vụ Nội soi" của AACI là bộ tiêu chuẩn cao nhất hiện nay dành riêng cho lĩnh vực nội soi tiêu hóa, gồm 7 tiêu chuẩn và 20 tiêu chí khắt khe xoay quanh các giá trị cốt lõi: Nâng cao độ chính xác - An toàn cho người bệnh - Liên tục cải tiến.

Chứng nhận này hướng đến mục tiêu nội soi an toàn , chống lây nhiễm chéo nghiêm ngặt, nâng cao độ chính xác để giảm tỷ lệ bỏ sót ung thư dạ dày, đại tràng giai đoạn sớm.

Hành trình 9 tháng đánh giá nghiêm ngặt để đạt chuẩn "Lâm sàng Xuất sắc cho Nội soi"

Để trở thành trung tâm đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận AACI danh giá này, Doctor Check đã trải qua quá trình đánh giá kéo dài 9 tháng bao gồm: Đào tạo - Thực hành- Tiền thẩm định - Chuẩn hóa quy trình - Thẩm định chính thức bởi chuyên gia AACI Hoa Kỳ.

Đại diện AACI Hoa Kỳ trao chứng nhận AACI cho Ban lãnh đạo Doctor Check - Ảnh: DNCC

Quá trình thẩm định AACI được đánh giá kỹ lưỡng từ toàn diện đến chi tiết, xoay quanh các hạng mục quan trọng:

Quy trình nội soi chuẩn quốc tế: Đảm bảo quy trình nội soi chuẩn, đầy đủ thời gian quan sát tối thiểu để đánh giá toàn diện các vị trí nguy cơ cao để hạn chế tối đa bỏ sót tổn thương nhỏ.

Hệ thống thiết bị nội soi có đầy đủ tính năng hiện đại: Hỗ trợ bác sĩ quan sát chi tiết

Hệ thống đào tạo liên tục: Đội ngũ bác sĩ nội soi phải có chứng chỉ chuyên khoa, đủ số ca thực hành và được cập nhật kiến thức định kỳ nhằm nâng cao tính nhất quán và độ tin cậy trong kết quả nội soi.

Kiểm soát nhiễm khuẩn đạt chuẩn quốc tế: Quy trình khử khuẩn nghiêm ngặt theo hướng dẫn Hoa Kỳ, bảo đảm an toàn toàn diện và không lây nhiễm chéo.

Quy trình nội soi an toàn: Sàng lọc kỹ lưỡng trước nội soi, giám sát chặt chẽ trong suốt quá trình tiền mê và hồi tỉnh.

Đại diện Doctor Check phát biểu tại sự kiện - Ảnh: DNCC

Chất lượng nội soi đã qua kiểm định từ Hoa Kỳ giúp nâng cao độ chính xác và an toàn

Trước thực trạng ung thư dạ dày – đại tràng ngày càng gia tăng và tỷ lệ bỏ sót ung thư giai đoạn sớm vẫn ở mức đáng báo động, Doctor Check nỗ lực không ngừng cải tiến và nâng cao tiêu chuẩn chất lượng nhằm mang đến cho khách hàng quy trình nội soi an toàn, chính xác - hạn chế tối đa nguy cơ bỏ sót tổn thương tiền ung thư.

Đại diện AACI công bố 4 chứng nhận quốc tế được trao cho Doctor Check - Ảnh: DNCC

Tại sự kiện lần này, Doctor Check được đai diện AACI công bố là trung tâm đầu tiên tại Việt Nam đạt cùng lúc 4 chứng nhận quốc tế do AACI Hoa Kỳ cung cấp:

Cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt Chứng nhận Lâm Sàng Xuất Sắc Cho Dịch Vụ Nội Soi

Phòng khám đa khoa đầu tiên tại Việt Nam đạt Chứng nhận Kiểm định Quốc tế AACI

Chứng nhận ISO 9001:2015 – Hệ thống Quản lý Chất lượng

Chứng nhận ISO 7101:2023 – Hệ thống Quản lý Chất lượng cho Tổ chức Y tế

Trong khuôn khổ sự kiên, Doctor Check còn được AACI Hoa Kỳ vinh danh là cơ sở y tế đạt SIP năm 2025. Bộ tiêu chí SIP của AACI được thiết kế để ghi nhận mức độ phát triển bền vững, đổi mới và xuất sắc của các cơ sở y tế đã đạt kiểm định.

Những chứng nhận này là minh chứng rõ ràng cho quyết tâm của Doctor Check trong việc chuẩn hóa chất lượng dịch vụ theo các tiêu chuẩn khắt khe trên thế giới.

Lễ công bố đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình Doctor Check hướng tới chất lượng quốc tế nhằm mang lại kết quả nội soi chính xác, giảm tối đa nguy cơ bỏ sót ung thư dạ dày – đại tràng giai đoạn sớm và góp phần nâng cao hiệu quả điều trị cho khách hàng.