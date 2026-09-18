Trung tâm Nhật ngữ Shizen đột ngột "biến mất", học viên chới với

Cuối tháng 7, anh V.H.C đóng học phí một khóa học nâng cao tiếng Nhật cho con trị giá 3,8 triệu đồng, học trong 4,5 tháng tại Trung tâm Nhật ngữ Shizen (số 1s, đường Dân Chủ, phường Thủ Đức).

Lịch học theo thông báo bắt đầu từ đầu tháng 8, với thời lượng 3 buổi/ tuần, từ 18 giờ đến 19 giờ 45 phút. Theo anh C., lớp con anh có khoảng 30 học viên. Trung tâm này mỗi tối có hai lớp học theo hai khung giờ.

Đến đầu tháng 8, học viên học được 2 tuần thì nhận được thông báo trung tâm tạm dừng để sữa chữa, ngày 3-9 sẽ có thông báo mới.

Tuy nhiên đến ngày 3-9, các phụ huynh học sinh vẫn không nhận được bất kỳ thông báo nào của trung tâm. Sau đó nhiều phụ huynh đến địa chỉ trung tâm để xem tình hình thì thấy địa điểm này đã dán thông báo cho thuê mặt bằng nguyên căn. Không còn dấu vết gì của Trung tâm Nhật ngữ Shizen; gọi điện vào số của nhân viên tư vấn không liên lạc được.

Chị N.T.N, một phụ huynh khác cho biết, chị cho con học tại trung tâm này từ năm học trước. Đến năm nay, vì tin tưởng nên chị tiếp tục đóng thêm khóa mới cho con, với số tiền 4,5 triệu đồng/khóa bao gồm cả tiền sách vở, tài liệu. Tuy nhiên, sau thông báo tạm dừng để sửa chữa, từ ngày 3-9 tới nay, phụ huynh không nhận được thông báo gì mới và đến nơi mới biết trung tâm này cũng đóng cửa. “Có phụ huynh đóng ít nhất thì 1 khóa, có người đóng 2-3 khóa cùng lúc. Tổng cộng số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. Nhiều phụ huynh, học viên đang làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng”- chị N, cho biết.

Đến sáng 18-9, phóng viên nhiều lần gọi điện vào số điện thoại của nhân viên tư vấn do phụ huynh cung cấp đều không liên lạc được. Trên trang Facebook được cho là của Nhật ngữ Shizen đã không cập nhật thông tin từ tháng 8-2025. Trong khi đó, website của Trung tâm Nhật ngữ Shizen tại địa chỉ shizen.edu.vn cũng đã không còn truy cập được.