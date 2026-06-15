Trung tâm Kiểm soát cận thị Mắt Sài Gòn Hoàng Ngân khai trương, mang giải pháp chuyên sâu đến trẻ em Việt Nam

Đây là trung tâm kiểm soát cận thị chuyên sâu trực thuộc sự quản lý và điều hành của Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đường Láng, đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình chăm sóc và bảo vệ thị lực học đường tại Việt Nam.

Lễ khai trương có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn, đại diện chính quyền địa phương, các đơn vị giáo dục, đội ngũ chuyên gia nhãn khoa cùng đông đảo khách mời.

Lãnh đạo tập đoàn Y khoa Sài Gòn cùng đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Trung tâm kiểm soát cận thị Mắt Sài Gòn Hoàng Ngân.

Trong bối cảnh tỷ lệ cận thị học đường ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa, việc xây dựng các mô hình kiểm soát cận thị bài bản, chuyên sâu và tiếp cận sớm đang trở thành nhu cầu cấp thiết. Không chỉ dừng lại ở việc đo kính hay theo dõi thị lực thông thường, kiểm soát cận thị hiện nay được xem là một chiến lược dài hạn nhằm làm chậm tiến triển độ cận, hạn chế nguy cơ cận thị nặng và các biến chứng về mắt trong tương lai.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Giám đốc điều hành cấp cao Khối Phát triển Kinh doanh Optometry (Tập đoàn Y khoa Sài Gòn) cho biết:

"Kiểm soát cận thị không chỉ là xu hướng y khoa hiện đại mà còn là một giải pháp mang ý nghĩa cộng đồng sâu sắc. Chúng tôi kỳ vọng Trung tâm Kiểm soát cận thị Mắt Sài Gòn tại 100 Hoàng Ngân. TP. Hà Nội sẽ trở thành địa chỉ chuyên sâu giúp phụ huynh có thêm giải pháp khoa học để đồng hành cùng con trong hành trình bảo vệ thị lực".

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Giám đốc điều hành cấp cao Khối Phát triển Kinh doanh Optometry (Tập đoàn Y khoa Sài Gòn) phát biểu.

Là đơn vị trực thuộc Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đường Láng, Trung tâm Kiểm soát cận thị Mắt Sài Gòn Hoàng Ngân được đầu tư theo định hướng hiện đại, chuyên biệt dành cho trẻ em và thanh thiếu niên. Trung tâm tập trung triển khai các giải pháp kiểm soát cận thị tiên tiến, kết hợp giữa thăm khám chuyên sâu, theo dõi tiến triển khúc xạ và xây dựng phác đồ cá nhân hóa cho từng trường hợp.

Bên cạnh các giải pháp kiểm soát cận thị chuyên sâu, Trung tâm Kiểm soát cận thị Mắt Sài Gòn - 100 Hoàng Ngân còn triển khai chương trình Vision Therapy (Liệu pháp thị giác) - phương pháp rèn luyện thị lực không phẫu thuật đang được ứng dụng tại nhiều quốc gia có nền nhãn khoa phát triển nhằm cải thiện các kỹ năng phối hợp của mắt và não bộ, được áp dụng cho trẻ em bị lác (lé) mắt, nhược thị (mắt lười).

Trẻ em được thăm khám chuyên sâu và tư vấn các giải pháp kiểm soát cận thị cá nhân hóa tại trung tâm.

Ngoài yếu tố chuyên môn, không gian tại Trung tâm được thiết kế theo hướng thân thiện, tạo cảm giác thoải mái cho trẻ trong quá trình thăm khám và trải nghiệm dịch vụ.

Không gian Trung tâm Kiểm soát cận thị Mắt Sài Gòn Hoàng Ngân được thiết kế thân thiện, giúp trẻ thoải mái trong quá trình thăm khám.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Bùi Thị Mai Phương - Giám đốc điều hành Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đường Láng nhấn mạnh:

"Chúng tôi mong muốn xây dựng một mô hình kiểm soát cận thị chuyên sâu, nơi phụ huynh không chỉ đưa con đi khám mắt mà còn được đồng hành lâu dài trong việc quản lý và bảo vệ thị lực cho trẻ bằng các giải pháp khoa học, an toàn và hiện đại".

Tại lễ khai trương, Trung tâm Kiểm soát cận thị Mắt Sài Gòn Hoàng Ngân cũng trao tặng 200 suất khám miễn phí với tổng giá trị 80 triệu đồng tới các đơn vị trên địa bàn. Hoạt động này thể hiện cam kết đồng hành cùng cộng đồng trong công tác chăm sóc mắt học đường và nâng cao nhận thức về kiểm soát cận thị ở trẻ em.

Đại diện trung tâm trao tặng 200 suất khám miễn phí với tổng giá trị 80 triệu đồng nhằm đồng hành cùng cộng đồng trong công tác chăm sóc mắt học đường.

Đại diện Trung tâm cho biết, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp cùng các trường học, tổ chức giáo dục và phụ huynh triển khai các hoạt động truyền thông, sàng lọc thị lực và tư vấn chuyên sâu nhằm góp phần giảm thiểu nguy cơ cận thị tiến triển ở trẻ.

Sự ra đời của Trung tâm Kiểm soát cận thị Mắt Sài Gòn, địa chỉ 100 Hoàng Ngân, TP Hà Nội không chỉ mở rộng hệ sinh thái chăm sóc mắt của Mắt Sài Gòn Đường Láng, mà còn cho thấy sự đầu tư bài bản vào lĩnh vực kiểm soát cận thị - một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu hiện nay trong chăm sóc sức khỏe học đường.

Trung tâm Kiểm soát cận thị Mắt Sài Gòn

Địa chỉ: Tầng 1+2 số 100, 102 Hoàng Ngân, phường Yên Hòa, Hà Nội

Số giấy phép hoạt động: 4918/HNO-GPHĐ

Thời gian làm việc hàng ngày: 08h00 – 20h00 Thứ 2 đến Chủ nhật.