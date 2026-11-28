Huyện Kim Tú tổ chức lễ hội năm nay như một điểm nhấn trong chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa - báo chí chủ đề "Khám phá Lai Tân tươi đẹp". Không chỉ kế thừa mạch nguồn di sản nghìn năm, lễ hội còn mang đến nhiều đổi mới trong cách thức tổ chức và trải nghiệm.



Bảo tồn nghi lễ cổ truyền trong diện mạo mới

Với chủ đề "Sắc màu văn hóa Dao kết nối bốn phương, đồng lòng hội tụ tại Dao Đô", đại lễ cầu phúc được tiến hành trang trọng theo nghi thức truyền thống. Các đoàn đại diện nhiều ngành Dao trong trang phục đặc trưng rước cờ tiến vào lễ đài, tái hiện bức tranh đa dạng và gắn kết của cộng đồng.

Tại buổi lễ, các lễ sinh thực hiện đầy đủ nghi thức cung thỉnh thủy tổ Bàn Vương, dâng lễ vật truyền thống (lợn nguyên con, bánh nếp, rượu gạo), thắp hương, đọc và hóa văn khấn, gửi gắm ước nguyện về một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và cuộc sống bình yên.

Nối tiếp phần lễ là chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc vùng cao với các tiết mục ca múa như "Bạch mã đạp ca đến", "Tiếng hát Mông ngân vang khắp núi Dao" hay "Cùng nâng chén chúc mừng Lễ hội Bàn Vương". Sự kết hợp giữa nghệ thuật dàn dựng hiện đại và làn điệu dân ca truyền thống giúp không gian lễ hội trở nên gần gũi, tăng tính tương tác với khán giả.

Từ "xem lễ hội" đến "trải nghiệm di sản"

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là không gian hội chợ di sản văn hóa phi vật thể, chuyển dịch từ hình thức tham quan đơn thuần sang trải nghiệm thực tế. Tại đây, du khách được khám bệnh miễn phí bằng y học cổ truyền dân tộc Dao, ngâm chân thảo dược, tự tay làm túi thơm từ ngải cứu và dược liệu vùng núi Đại Dao.

Trực tiếp trải nghiệm phương pháp vỗ đả thông kinh lạc của người Dao tại sự kiện, bà Lư Thị Thùy Linh (khách mời đến từ Việt Nam) bày tỏ sự ấn tượng trước hiệu quả thư giãn tức thì và chiều sâu tri thức bản địa trong y học truyền thống của đồng bào nơi đây.

Những năm gần đây, Kim Tú đẩy mạnh mô hình kết hợp nông nghiệp, văn hóa, du lịch và chăm sóc sức khỏe. Địa phương đã phát triển chuỗi giá trị khép kín từ trồng trọt, chế biến dược liệu đến dịch vụ tắm lá thuốc Dao, biến di sản văn hóa thành sinh kế bền vững cho người dân.

Nhịp cầu giao lưu văn hóa xuyên biên giới

Lễ hội Bàn Vương 2026 ghi nhận sự tham gia của đông đảo phóng viên quốc tế, kiều bào Trung Quốc, nhà sáng tạo nội dung số và lưu học sinh đến từ Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Kazakhstan...



Anh Đằng Mộc Duệ (lưu học sinh Kazakhstan tại Học viện Sư phạm Khoa học Quảng Tây) tỏ ra thích thú khi lần đầu khoác lên mình bộ trang phục thêu hoa văn tinh xảo của người Dao. Trong khi đó, ông Hoàng Phương Bình - một kiều bào người Dao Trung Quốc tại Mỹ (thành viên Hiệp hội Tinh hoa người Dao toàn nước Mỹ) - đánh giá cao nỗ lực bảo tồn nguyên vẹn các tư liệu lịch sử và phong tục tại Kim Tú, đồng thời cho biết sẽ giới thiệu những nét đẹp này tới cộng đồng người Dao ở hải ngoại.

Đổi mới phương thức truyền thông

Thay vì chỉ tác nghiệp bên ngoài, đoàn phóng viên trong nước và quốc tế tham gia chương trình "Khám phá Lai Tân tươi đẹp" năm nay trực tiếp hóa thân thành người trải nghiệm: thưởng thức ẩm thực bản địa, tìm hiểu dược liệu và hòa mình vào các điệu múa cộng đồng. Lễ khai mạc cũng được phát sóng trực tuyến trên nhiều nền tảng số, giúp văn hóa bản địa tiếp cận rộng rãi công chúng quốc tế.

Lễ hội Bàn Vương của người Dao có lịch sử hơn 1.700 năm và được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đợt đầu tiên của Trung Quốc vào năm 2006.

Theo China Daily