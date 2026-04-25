"Trùm Sò" và câu chuyện về những bất công phía sau tiếng cười

Không chỉ dừng lại ở việc mang đến tiếng cười giải trí, các bộ phim của Đức Thịnh trước nay thường lồng ghép những lát cắt quen thuộc của đời sống: từ chuyện tiền bạc, danh vọng cho đến những mối quan hệ "oái oăm" trong xã hội. Những yếu tố này không được đẩy lên thành thông điệp nặng nề, mà xuất hiện một cách tự nhiên trong các tình huống hài, đủ để người xem vừa cười, vừa nhận ra đâu đó những điều rất gần với thực tế.

Với Trùm Sò, cách tiếp cận ấy tiếp tục được duy trì, nhưng rõ nét hơn khi bộ phim trực diện chạm tới những vấn đề như bất công, sự lạm quyền hay khoảng cách giữa người dân và cường quyền.

Phim "Trùm Sò" trực tiếp chạm vào những vấn đề bất công trong xã hội.

Khi câu chuyện quan tham không còn xa lạ

Một trong những tuyến nội dung dễ nhận thấy của Trùm Sò là hình ảnh quan tham bóc lột người dân. Quan Chạch do Doãn Quốc Đam đảm nhận là một vị quan huyện mang đậm tính châm biếm. Hắn ta vô cùng đam mê thể hiện và xây dựng "hình ảnh cá nhân" trước mặt dân chúng. Miệng luôn ra rả chuyện thương dân, yêu dân và vì dân nhưng thực tế, Quan Chạch lại ra sức vơ vét, chiếm đoạt tiền bạc của dân nghèo. Bên cạnh đó, hình ảnh một vị quan vừa sợ vợ nhưng lại mê gái đẹp, sẵn sàng lạm dụng quyền lực vì những mục đích cá nhân, càng làm nổi bật sự mâu thuẫn và giả tạo của nhân vật.

Quan Chạch luôn biết cách xây dựng hình tượng tốt đẹp để che đi bản chất xấu xa của mình.

Việc chiếm đoạt tài sản, gây áp lực lên người dân hay lạm dụng quyền lực của quan tham đều phản ánh một thực tế quen thuộc, không chỉ tồn tại trong bối cảnh dân gian của bộ phim. Dù được đặt trong không gian mang màu sắc hư cấu, câu chuyện này vẫn dễ dàng tạo ra sự liên hệ với đời sống hiện tại. Chính điều đó khiến Trùm Sò không chỉ là một bộ phim để cười, mà còn châm biếm nhẹ nhàng vấn đề muôn thuở của xã hội.

Chia sẻ về lựa chọn diễn viên, đạo diễn Đức Thịnh cho biết anh rất tâm đắc với diễn xuất của Doãn Quốc Đam trong Truy Tìm Long Diên Hương nên đã quyết định giao phó vai Quan Chạch cho nam diễn viên. Về phía mình, Doãn Quốc Đam tiết lộ một điểm trùng hợp: Ngao – Sò - Ốc - Hến cũng chính là vở kịch tốt nghiệp của anh thời đại học. Vậy nên khi tham gia dự án phim Trùm Sò, đảm nhận vai Quan Chạch, anh không bị ngợp hay lạ lẫm với các nhân vật.

Doãn Quốc Đam đã nhập vai quan tham một cách tự nhiên.

Tinh thần "dân thường lật kèo cường quyền"

Đối lập với hình ảnh quan tham là tinh thần phản kháng của những nhân vật "thấp cổ bé họng". Từ Trùm Sò (Đức Thịnh) đến Tôm Hùm (Phương Nam) và các thành viên khác của nhóm thảo khấu, mỗi nhân vật đều đại diện cho một cách đối diện khác nhau với bất công. Có người ban đầu chỉ quan tâm đến tiền bạc, có người hành động vì nghĩa khí, nhưng tất cả đều bị cuốn vào một hành trình chung: đấu tranh với cường quyền ác bá, đứng về phía những người yếu thế.

Hành trình đấu tranh chống lại cường quyền ác bá của "Trùm Sò" vừa quyết liệt vừa hài hước.

Tinh thần "dân thường lật kèo cường quyền ác bá" không được đẩy lên thành khẩu hiệu lớn, mà được thể hiện qua những hành động cụ thể, đôi khi mang màu sắc hài hước. Chính sự tiết chế này giúp thông điệp trở nên tự nhiên hơn, không bị nặng nề hay giáo điều.

Khi tiếng cười để châm biếm

Điểm đáng chú ý trong cách kể của đạo diễn Đức Thịnh là việc sử dụng tiếng cười như một công cụ để truyền tải thông điệp. Thay vì đi theo hướng kịch tính hóa hay đẩy cao xung đột, Trùm Sò chọn cách kể nhẹ nhàng hơn, để những tình huống hài tự nhiên làm nổi bật vấn đề.

Sự châm biếm nhẹ nhàng các vấn đề xã hội giúp "Trùm Sò" dễ chạm vào khán giả hơn.

Sự châm biếm vì thế không quá gay gắt, nhưng đủ để người xem nhận ra. Đó có thể là cách nhân vật đối diện với quyền lực, những tình huống trớ trêu khi "kẻ mạnh" lộ ra điểm yếu, hay đơn giản là cách đồng tiền chi phối hành vi con người. Tiếng cười trong phim vì thế không chỉ để giải trí, mà còn mang theo một lớp nghĩa khác, châm biếm nhẹ nhàng nhưng có dư âm.

Bộ phim dễ xem, dễ cảm nhận hứa hẹn đưa lại nhiều tiếng cười cho khán giả.

Trùm Sò không phải là một bộ phim nặng tính phản biện xã hội, nhưng lại cho thấy một cách tiếp cận vừa phải: đưa vấn đề vào câu chuyện, rồi kể lại bằng sự duyên dáng và châm biếm. Đó cũng là cách Đức Thịnh giữ được màu sắc quen thuộc của mình: một bộ phim hài dễ xem, nhưng vẫn có điều gì đó để người xem nghĩ lại sau khi rời rạp.

Hiện Trùm Sò đang được công chiếu trên toàn quốc.