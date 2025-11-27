TrueMoney+ trao xe máy điện VF Evo cho khách hàng trúng thưởng chương trình "Hè Sảng Khoái, Quà Cực Khủng"

Đáng chú ý, chị Đào Thị Kim Thanh (Hà Nội) đã xuất sắc trở thành chủ nhân Giải Đặc Biệt – xe máy điện VF Evo trị giá 26 triệu đồng. Ngoài ra, chương trình cũng mang đến may mắn cho 02 khách hàng trúng Giải Nhất – Smart TV 43 inch, 06 Giải Nhất Tuần – nồi chiên không dầu cao cấp, cùng 60 Giải Khuyến khích, mỗi giải là voucher cashback trị giá 100.000 đồng.

Niềm vui bất ngờ của khách hàng TrueMoney+

Chị Đào Thị Kim Thanh chia sẻ khi nhận xe VF Evo tại lễ trao giải ở 397 Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội:

"Tôi chỉ vừa mở giải ngân 1 khoản từ PGD TrueMoney+ để có vốn đầu tư cuối năm, không ngờ lại mang về may mắn lớn đến vậy! Tôi rất bất ngờ và vui sướng – cảm giác đúng nghĩa là hè sảng khoái thật sự!".

Bên cạnh chị Thanh, anh Nguyễn Công T. (Hà Nội) – người trúng Giải Nhất Smart TV 43 inch, cũng không giấu được niềm vui:

"Tôi đến TrueMoney+ khi trong nhà có việc gấp cần xoay sở. Lần này nhận thêm quà lớn khiến tôi càng tin tưởng hơn vào công ty. Mọi giao dịch đều tiện lợi, rõ ràng và an toàn."

Rất nhiều khách hàng nhận quà "cực khủng"

Chương trình "Hè Sảng Khoái, Quà Cực Khủng" được TrueMoney+ triển khai từ 09/07 – 30/09/2025, dành cho tất cả khách hàng giải ngân khoản vay tại các phòng giao dịch của TrueMoney+.

Mỗi giao dịch hợp lệ và hoàn thiện thể lệ chương trình sẽ giúp người dùng nhận được mã quay thưởng để tham gia vòng quay may mắn hàng tuần và vòng quay chung kết. Trong suốt thời gian diễn ra, chương trình đã thu hút hơn 10.000 lượt tham gia, tạo nên một mùa hè sôi động với hàng loạt phần quà công nghệ và tài chính giá trị.

Nâng tầm trải nghiệm người dùng, tri ân khách hàng gắn bó

Đại diện TrueMoney+, ông Phan Anh Tiến chia sẻ tại lễ trao giải:

"Chúng tôi rất vui khi chương trình mang lại niềm vui thật sự cho khách hàng. TrueMoney+ luôn đặt mục tiêu mang đến các sản phẩm tài chính thiết thực, đơn giản, tiện lợi, nhưng vẫn đầy hứng khởi. ‘Hè Sảng Khoái, Quà Cực Khủng’ là lời tri ân và cam kết của chúng tôi trong việc đồng hành cùng người dùng Việt trên hành trình tài chính thông minh."

TrueMoney+ sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ và dịch vụ khách hàng, mang tới nhiều chương trình ưu đãi và phần thưởng thiết thực trong thời gian tới.

TrueMoney+ – Hệ thống tài chính uy tín đến từ Thái Lan

Là một trong những hệ thống cầm đồ hiện đại tiên phong tại Việt Nam, TrueMoney+ mang đến cho khách hàng giải pháp tài chính nhanh chóng, minh bạch và tiện lợi.

Tại TrueMoney+, khách hàng có thể cầm tài sản – nhận tiền ngay chỉ trong vài phút với quy trình đơn giản, lãi suất cạnh tranh, bảo mật tuyệt đối. Bên cạnh đó, hệ thống còn cung cấp các chương trình ưu đãi hấp dẫn giúp khách hàng chủ động quản lý tài chính cá nhân mọi lúc, mọi nơi.

Với tiêu chí "An toàn – Minh bạch – Tận tâm", TrueMoney+ không chỉ là địa chỉ cầm đồ uy tín mà còn là người bạn đồng hành tài chính đáng tin cậy của hàng trăm nghìn khách hàng trên toàn quốc.

Thông tin chi tiết về chương trình "Hè Sảng Khoái, Quà Cực Khủng", vui lòng truy cập https://truemoney.vn/ hoặc liên hệ hotline 1900 638 489 để được hỗ trợ.