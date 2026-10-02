Trực tiếp đêm Công bố và Trao giải Tinh Hà Say Hi: Wren Evans thắng giải thưởng đầu tiên, HURRYKNG được gọi tên

Đúng 20h tối 2/10, Đêm Công bố và Trao giải Tinh Hà Say Hi chính thức diễn ra tại TP.HCM, khép lại hành trình hơn 3 tháng phát sóng của chương trình. Sự kiện được phát trực tiếp, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả, đặc biệt là những người hâm mộ đang chờ đợi kết quả chung cuộc.

Dương Domic thắng The Leader Icon, HURRYKNG được gọi tên ở hạng mục The Brotherhood Icon

The Leader Icon (Đội Trưởng Được Yêu Thích Nhất) chính thức tìm được chủ nhân. Đây là hạng mục do chính 24 Anh Trai bình chọn, ghi nhận dấu ấn của những đội trưởng trong quá trình dẫn dắt đội hình và đồng hành cùng các thành viên. 5 đề cử của hạng mục gồm Dương Domic, Quang Hùng MasterD, HURRYKNG, buitruonglinh và Wren Evans.

Dương Domic là The Leader Icon

Vượt qua các đề cử còn lại, Dương Domic chính thức được xướng tên ở hạng mục The Leader Icon. Chiến thắng này ghi nhận vai trò của nam ca sĩ trong hành trình dẫn dắt đội hình, đồng thời cho thấy dấu ấn của Dương Domic trong mắt những người đồng hành cùng anh tại chương trình.

The Brotherhood Icon (Anh Trai Gắn Kết Anh Em) chính thức được công bố. Đây là hạng mục ghi nhận tinh thần đồng hành, gắn kết và những mối quan hệ được hình thành giữa các Anh Trai trong suốt hành trình Tinh Hà Say Hi. 5 đề cử của hạng mục gồm Song Luân, HURRYKNG, CONGB, Dương Domic và JSOL.

HURRYKNG thắng The Brotherhood Icon

Vượt qua các đề cử còn lại, HURRYKNG chính thức được xướng tên ở hạng mục The Brotherhood Icon. Chiến thắng này ghi nhận dấu ấn của nam ca sĩ trong việc kết nối và tạo nên tinh thần đồng đội xuyên suốt hành trình của chương trình.

Wren Evans mang về The Music Creative một cách thuyết phục

The Music Creative Icon (Anh Trai Sáng Tạo Âm Nhạc Ấn Tượng Nhất) chính thức được công bố. Hạng mục ghi nhận dấu ấn sáng tạo trong âm nhạc của các Anh Trai xuyên suốt hành trình chương trình. 5 đề cử gồm Wren Evans, Quang Hùng MasterD, KIMLONG, buitruonglinh và Dương Domic.

Wren Evans tự tin nhận giải

JustaTee và Nhâm Phương Nam đảm nhận vai trò trao giải. Vượt qua các đề cử còn lại, Wren Evans chính thức được xướng tên ở hạng mục The Music Creative Icon. Chiến thắng này cũng được xem là phần thưởng thuyết phục cho những gì Wren Evans đã thể hiện xuyên suốt hành trình tại Tinh Hà Say Hi. Sau những thời điểm chưa thực sự giữ được phong độ, nam ca sĩ từng bước lấy lại sự tự tin và cho thấy rõ màu sắc âm nhạc riêng trên sân khấu.

Wren Evans được đông đảo các Anh Trai công nhận, thắng giải âm nhạc một cách thuyết phục

Đến với chương trình, Wren Evans mang âm nhạc của mình trở thành trung tâm trong hành trình thi đấu, liên tục thử nghiệm, sáng tạo và đem đến những màu sắc khác biệt qua từng tiết mục. Chiến thắng The Music Creative Icon vì thế ghi nhận không chỉ khả năng sáng tạo, mà còn là hành trình nam ca sĩ tìm lại phong độ và sự tự tin, đồng thời dành trọn những gì mình có về âm nhạc để đáp lại sự yêu mến của khán giả. Trấn Thành công nhận "Wren Evans là một nền văn minh".

Wren Evans phát biểu nhận giải

The Creative Icon gọi tên JSOL, Captain Boy là The Young Icon

Tiếp nối đêm trao giải, The Creative Icon (Anh Trai Sáng Tạo Nổi Bật) là hạng mục tiếp theo tìm được chủ nhân. 5 đề cử của giải thưởng năm nay gồm WEAN, CONGB, Thể Thiên, JSOL và Jaysonlei.

Uyển Ân và Steven Nguyễn sóng đôi

... trao giải cho JSOL

Tại lễ trao giải, diễn viên Steven Nguyễn và Uyển Ân đảm nhận vai trò công bố kết quả. Vượt qua 4 đề cử còn lại, JSOL chính thức được xướng tên cho giải thưởng The Creative Icon, ghi nhận dấu ấn sáng tạo của nam ca sĩ trong hành trình tại Tinh Hà Say Hi.

The Young Icon (Anh Trai Đại Diện Thế Hệ Trẻ) là hạng mục tiếp theo được công bố. Giải thưởng ghi nhận gương mặt trẻ để lại dấu ấn nổi bật trong hành trình tham gia chương trình. 5 đề cử của hạng mục gồm Đặng Hồng Hải, CoolKid, IVAN, Captain Boy và Jaysonlei.

Captain Boy chính thức được xướng tên ở hạng mục The Young Icon

MIN và Hoàng Hải đảm nhận vai trò công bố và trao giải. Vượt qua các đề cử còn lại, Captain Boy chính thức được xướng tên ở hạng mục The Young Icon, tiếp tục ghi thêm một dấu ấn đáng chú ý trong đêm trao giải.

Cody Nam Võ thắng The Performance Icon, The Transformer Icon gọi tên Pháp Kiều

Tiếp nối hạng mục đầu tiên, giải thưởng thứ hai của Đêm Công bố và Trao giải Tinh Hà Say Hi là The Performance Icon (Anh Trai Trình Diễn Ấn Tượng Nhất). Đây là giải thưởng do khán giả bình chọn, nhằm vinh danh cá nhân có dấu ấn nổi bật qua những màn trình diễn trên sân khấu chương trình.

Đề cử The Performer Icon

5 đề cử của hạng mục năm nay gồm DILLAN, Cody Nam Võ, Đặng Hồng Hải, Captain Boy và CONGB. Vượt qua các đối thủ, Cody Nam Võ chính thức được xướng tên cho giải thưởng The Performance Icon, ghi nhận dấu ấn của nam ca sĩ trong hành trình tại Tinh Hà Say Hi.

Cody Nam Võ thắng áp đảo với hơn 346 nghìn bình chọn

The Transformation Icon (Anh Trai Thay Đổi Ấn Tượng Nhất) cũng chính thức tìm được chủ nhân. Đây là hạng mục ghi nhận những nghệ sĩ có sự thay đổi nổi bật trong hành trình tham gia Tinh Hà Say Hi. 5 đề cử của giải thưởng gồm Xuân Định K.Y, IVAN, HYO, Pháp Kiều và Ali Hoàng Dương. Pháp Kiều được xướng tên ở hạng mục The Transformation Icon, ghi dấu thêm một cột mốc đáng chú ý.

Pháp Kiều được xướng tên ở hạng mục The Transformation Icon, ghi dấu thêm một cột mốc đáng chú ý

Lộ diện giải thưởng đầu tiên - The Best Group Performance Icon

Mở màn cho loạt giải thưởng tại Đêm Công bố và Trao giải Tinh Hà Say Hi, hạng mục The Best Group Performance Icon (Màn Trình Diễn Nhóm Sáng Tạo Nhất) chính thức tìm được chủ nhân. Đây là giải thưởng do khán giả bình chọn, nhằm vinh danh tiết mục nhóm để lại dấu ấn nổi bật trong chương trình.

5 tiết mục được đề cử gồm Thế Giới Của Anh của Dương Domic, CONGB và WEAN; Perfume của CONGB, buitruonglinh, Cody Nam Võ và Đặng Hồng Hải; Giải Cứu Thế Giới của JSOL, HYO, Sơn.K, IVAN và Hoàng Duyên; LAVIEM của Quang Hùng MasterD, CoolKid, Pháp Kiều và Captain Boy; cùng Xoay Vòng của HURRYKNG, CONGB, Vương Bình và JSOL.

Xoay Vòng là nhóm thắng giải đầu tiên tại Tinh Hà Say Hi năm nay

Sau quá trình bình chọn, Xoay Vòng chính thức được xướng tên ở hạng mục đầu tiên của đêm trao giải. Giải thưởng được trao bởi Bùi Duy Ngọc và Hoa hậu Thanh Thủy, đánh dấu chủ nhân đầu tiên trong hệ thống giải thưởng của Tinh Hà Say Hi năm nay.

24 Anh Trai cùng biểu diễn ca khúc chủ đề Together We Shine

Mở màn Đêm Công bố và Trao giải Tinh Hà Say Hi, 24 Anh Trai cùng xuất hiện trên sân khấu, mang đến màn trình diễn ca khúc chủ đề Together We Shine. Với năng lượng bùng nổ và không khí sôi động, tiết mục đưa khán giả trở lại những ngày đầu tiên đồng hành cùng chương trình, gợi nhớ hành trình hơn 3 tháng với nhiều sân khấu đáng nhớ.

Các Anh Trai biểu diễn Together We Shine

Phân đoạn "ú ớ" viral của Wren Evans

Sự tái hợp của dàn Anh Trai cũng khiến không khí đêm trao giải thêm phần náo nhiệt. Đáng chú ý, Wren Evans một lần nữa chiếm sóng với phân đoạn "ú ớ" từng viral trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Khoảnh khắc này tiếp tục khiến khán giả thích thú, trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý ngay từ đầu chương trình.

Sân khấu bùng nổ của 24 Anh Trai

Sau đó, MC Trấn Thành - người dẫn dắt Tinh Hà Say Hi xuất hỉện với diện mạo chất chơi và không kém phần trẻ trung. Trấn Thành khiến dân tình "cười bò" cùng màn tự giới thiệu "Top 100" (đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới).

MC Trấn Thành xuất hỉện với diện mạo chất chơi và không kém phần trẻ trung

Trước giờ G đêm Công bố và Trao giải

Trước giờ G, 24 Anh Trai đã tề tựu đông đủ tại sự kiện, cùng xuất hiện trên thảm đỏ và gặp gỡ người hâm mộ. Đây cũng là dịp để các nghệ sĩ nhìn lại hành trình đã qua, sau nhiều vòng thi và những sân khấu ghi dấu ấn trong chương trình.

Dàn Anh Trai tề tựu tại khu vực check-in trước giờ G đêm Công bố và Trao giải

Trong số đó, 16 Anh Trai chính thức góp mặt tại vòng Chung kết gồm Quang Hùng MasterD, Dương Domic, buitruonglinh, CoolKid, Wren Evans, Pháp Kiều, WEAN, JSOL, Sơn.K, Xuân Định K.Y, CONGB, Cody Nam Võ, Captain Boy, Jaysonlei, HURRYKNG và Đặng Hồng Hải. Trong đó, Quang Hùng MasterD, Dương Domic, buitruonglinh và CoolKid là những đội trưởng từng dẫn dắt các tiết mục Trễ giờ cơm, Sau hình bóng khác, Thêu hoa dệt gấm và Bức tranh tháng sáu. JSOL cũng trở lại đường đua sau khi được hồi sinh từ vòng bình chọn.

Tâm điểm của đêm trao giải là hai hạng mục được mong chờ nhất: Quán quân và Nhóm Nhạc Toàn Năng - Anh Trai Best 5. Đây là những danh hiệu có giá trị lớn, đồng thời đánh dấu kết quả cuối cùng của hành trình tranh tài năm nay. Trong khi ngôi vị Quán quân do khán giả bình chọn thông qua ứng dụng VieON, Best 5 sẽ lựa chọn 5 gương mặt hội tụ những tố chất để trở thành nhóm nhạc đại diện cho chương trình.

Một số hình ảnh tại thảm xanh:

Một số khoảnh khắc trước giờ công bố:

Wren Evans có mặt tại sự kiện

Anh Trai Malaysia IVAN

Team Xoay Vòng check-in

Trước thềm sự kiện, Ban tổ chức đã công bố 14 hạng mục giải thưởng với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng. Bên cạnh những danh hiệu ghi nhận sức hút và dấu ấn trình diễn, hệ thống giải thưởng năm nay còn hướng đến việc tôn vinh tinh thần sáng tạo, sự gắn kết giữa các nghệ sĩ và nỗ lực đưa di sản văn hóa Việt Nam vào âm nhạc đương đại.

Ở nhóm giải thưởng cao nhất, Quán quân sẽ nhận cúp vinh danh cùng 250 triệu đồng tiền mặt, gồm 100 triệu đồng từ Ban tổ chức và 150 triệu đồng từ TPBank. Á quân nhận cúp cùng 100 triệu đồng tiền mặt từ TPBank. Trong khi đó, nhóm nhạc Best 5 cũng nhận cúp vinh danh và tổng tiền thưởng 250 triệu đồng, với cơ cấu tương tự giải Quán quân.

Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ trao giải Đặc biệt Ánh Sáng Tinh Hà cho nghệ sĩ trẻ xuất sắc, được định hướng là biểu tượng toàn năng của Vpop, có tư duy tiên phong, không ngừng sáng tạo và cống hiến cho âm nhạc Việt Nam. Chủ nhân giải thưởng nhận cúp cùng 100 triệu đồng tiền mặt.

Ba hạng mục do khán giả bình chọn gồm The Group Performance Icon (Màn Trình Diễn Nhóm Sáng Tạo Nhất), trị giá 100 triệu đồng; The Performer Icon (Anh Trai Trình Diễn Ấn Tượng Nhất), trị giá 50 triệu đồng; và The Transformation Icon (Anh Trai Thay Đổi Ấn Tượng Nhất), trị giá 50 triệu đồng.

Ở nhóm giải thưởng do Ban tổ chức lựa chọn, 6 hạng mục ghi nhận những dấu ấn riêng của các Anh Trai gồm The Leader Icon (Đội Trưởng Được Yêu Thích Nhất), do 24 Anh Trai bình chọn, trị giá 50 triệu đồng; The Hit Icon (Ca Khúc Được Nghe Và Xem Nhiều Nhất), trị giá 50 triệu đồng; The Young Icon (Anh Trai Đại Diện Thế Hệ Trẻ), trị giá 50 triệu đồng; The Music Creative Icon (Anh Trai Sáng Tạo Âm Nhạc Ấn Tượng Nhất), trị giá 50 triệu đồng; The Creative Icon (Anh Trai Sáng Tạo Nổi Bật), trị giá 50 triệu đồng; và The Brotherhood Icon (Anh Trai Gắn Kết Anh Em), trị giá 50 triệu đồng.

Đáng chú ý, năm nay chương trình bổ sung giải thưởng The Viet Vanguard Award - Tiên Phong Đất Việt, trị giá 150 triệu đồng do TPBank trao tặng. Hạng mục dành cho tiết mục có dấu ấn nổi bật trong việc chuyển hóa chất liệu di sản văn hóa Việt Nam thành ngôn ngữ âm nhạc đương đại, qua đó ghi nhận nỗ lực làm mới những giá trị truyền thống của nghệ sĩ trẻ.

Cuộc đua giành vị trí trong Best 5 và ngôi vị Quán quân đang là tâm điểm chú ý

Sau hơn 3 tháng đồng hành cùng khán giả, Tinh Hà Say Hi chính thức bước vào đêm cuối cùng với hàng loạt giải thưởng đang chờ chủ nhân. Đặc biệt, cuộc đua giành vị trí trong Best 5 và ngôi vị Quán quân đang là tâm điểm chú ý. Những cái tên nào sẽ được xướng lên, ai sẽ trở thành Quán quân và 5 gương mặt nào được lựa chọn để đại diện cho chương trình? Tất cả sẽ được hé lộ ngay tại đây.