Tối 21/6, song song với "cơn bão" từ concert của "ông hoàng Kpop" G-Dragon tại Hà Nội thì đêm Chung kết Miss Cosmo Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) cũng chính thức diễn ra tại Nha Trang. Sau hành trình dài tìm kiếm, trải qua nhiều thử thách trong các vòng thi ở truyền hình thực tế, 43 thí sinh sẽ bước vào đêm thi quyết định để tìm ra người chiến thắng. Chỉ còn ít giờ nữa, Hoa hậu Xuân Hạnh sẽ chính thức kết thúc nhiệm kì để giao sứ mệnh danh giá này cho 1 trong 43 cô gái của cuộc thi.

Theo như thông báo từ ban tổ chức, format đêm Chung kết xếp hạng với loạt vòng thi kịch tính, phân tầng rõ rệt để chọn ra chủ nhân vương miện danh giá. Theo đó, Top 20 sẽ được công bố đầu tiên, trong đó có một suất đặc cách dành riêng cho thí sinh thắng giải Cosmo Social Ambassador Award. Tiếp đến, Top 10 được chọn ra dựa trên tổng thể màn thể hiện trong đêm thi – trong đó một suất đặc cách khác thuộc về Người đẹp được yêu thích nhất thông qua bình chọn. Càng về sau càng “nóng”, Top 5 bước vào vòng thi ứng xử để thể hiện tư duy, bản lĩnh. Và cuối cùng, Top 2, hai cô gái xuất sắc nhất sẽ đối đầu trong phần tranh biện đầy gay cấn để tìm ra tân Hoa hậu Miss Cosmo Vietnam 2025.

Chúng tôi sẽ cập nhật toàn bộ diễn biến của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tại đây!

20h30: Danh sách top 20 thí sinh bước vào vòng thi áo tắm chính thực lộ diện

Ngay sau màn đồng diễn mở màn mãn nhãn, MC công bố Top 20 thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng thi tiếp theo. Những gương mặt nổi bật được xướng tên lần lượt tiến ra sân khấu trong tiếng hò reo từ khán giả. Á hậu 2 Hoa hậu Hoà bình Việt Nam - Minh Nhàn góp mặt trong danh sác này. Top 20 chính thức bước vào phần thi áo tắm, các thí sinh thể hiện vẻ đẹp hình thể, sự tự tin và thần thái trình diễn. Trên nền nhạc sôi động, từng người đẹp sải bước đầy cuốn hút, mang đến màn trình diễn nóng bỏng nhưng không kém phần tinh tế, góp phần nâng nhiệt cho đêm Chung kết.

Danh sách top 20 là

Thí sinh Hoàng Kim Ngân - SBD: 183 Thí sinh Mai Anh - SBD: 393 Thí sinh Nguyễn Thị Quỳnh Trang - SBD: 092 Thí sinh Nguyễn Đặng Thanh Tuyền - SBD: 482 Thí sinh Ngô Thị Mỹ Hải - SBD: 279 Thí sinh Đỗ Cẩm Ly - SBD: 376 Thí sinh Nguyễn Thị Thuỳ Vi - SBD: 378 Thí sinh Nguyễn Bùi Uyên Thảo - SBD: 280 Thí sinh Mai Dạ Thảo - SBD: 381 Thí sinh Lê Thu Hoà - SBD: 291 Thí sinh Nguyễn Hoàng Phương Linh - SBD: 383 Thí sinh Hồ Nguyễn Huế Anh - SBD: 283 Thí sinh Huỳnh Ngọc Kim Ngân - SBD: 392 Thí sinh Trương Quí Minh Nhàn - SBD: 299 Thí sinh Bùi Thị Linh - SBD: 489 Thí sinh Đào Minh Tâm - SBD: 097 (Cosmo Social Ambassador) Thí sinh Phạm Huỳnh Thuỷ Tiên - SBD: 478 Thí sinh Nguyễn Lan Anh - SBD: 385 Thí sinh Phạm Thị Diễm Nhi - SBD: 175 Thí sinh Đinh Thị Triều Tiên - SBD: 391

20h: Hoa hậu Xuân Hạnh và 43 thí sinh trình diễn chào sân cực sôi động

Trên sân khấu hoành tráng với thiết kế hiện đại và hệ thống ánh sáng rực rỡ, 43 thí sinh Miss Cosmo Vietnam 2025 đồng loạt xuất hiện trong phần trình diễn mở màn bùng nổ. Tâm điểm của màn chào sân là sự xuất hiện ấn tượng của đương kim Hoa hậu Xuân Hạnh và Á hậu Hoàng Nhung. Trong trang phục lấy cảm hứng từ hình ảnh nữ thần, hai nàng hậu khoe thần thái sắc lạnh cùng những bước catwalk quyền lực, dẫn dắt dàn thí sinh khuấy động không khí đêm Chung kết xếp hạng. Màn kết hợp mở màn này không chỉ thể hiện tinh thần kết nối mà còn nâng tầm chất lượng trình diễn, mang đến trải nghiệm thú vị và sôi nổi cho khán giả.

Hoa hậu Xuân Hạnh

Á hậu Hoàng Nhung

Đức Bảo và Thanh Thanh Huyền giữ vai trò MC

19h: Hoa hậu Xuân Hạnh và dàn sao đổ bộ thảm đỏ Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Trên thảm đỏ Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025, Hoa hậu Xuân Hạnh chiếm trọn spotlight khi xuất hiện với chiếc vương miện quyền lực và thần thái đỉnh cao. Cùng với đó là sự đổ bộ của loạt sao đình đám trong những thiết kế lộng lẫy, tạo nên bức tranh mãn nhãn và đầy sắc màu thời trang.

Hoa hậu Xuân Hạnh xuất hiện quyền lực, nổi bần bật trên thảm đỏ

Hoa hậu Ngọc Châu diện váy màu xanh ôm sát vóc dáng, nhan sắc ngày càng thăng hạng

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Khánh Vân xuất hiện tình tứ bên chồng là nhiếp ảnh gia Long Nguyễn

MC Đức Bảo và Thanh Thanh Huyền

Tiếp nối hành trình của một trong ba đấu trường sắc đẹp lớn nhất Việt Nam, Miss Cosmo Vietnam 2025 không chỉ là nơi tôn vinh nhan sắc và trí tuệ mà còn đánh dấu bước chuyển mình ngoạn mục về quy mô và tầm nhìn quốc tế. Với chủ đề "Shoot for the Moon", cuộc thi năm nay quy tụ Top 45 thí sinh đến từ 24 tỉnh, thành trên cả nước, tuy nhiên sau đó 2 thí sinh rút lui vì lí do cá nhân. Theo đại diện ban tổ chức, nhiều thí sinh năm nay đạt IELTS 8.0, nói được nhiều ngoại ngữ và hiện đang là MC truyền hình, luật sư, chuyên viên công nghệ thông tin, Đảng viên trẻ, vận động viên chuyên nghiệp... Từ nền tảng học vấn tốt đến bản lĩnh sân khấu, dàn thí sinh 2025 được đánh giá là một trong những lứa nổi bật, toàn gương mặt đáng gờm.

Điểm mới nổi bật của Miss Cosmo Vietnam 2025 là mô hình đào tạo thí sinh theo hướng thực chiến. Trong suốt hành trình, các ứng viên được tham gia 50 giờ huấn luyện chuyên sâu với 5 chuyên đề: Kỹ năng trình diễn, Tư duy & xử lý tình huống, Nghi thức ngoại giao, Truyền thông & xây dựng hình ảnh, và Định hình phong cách cá nhân. Đêm Chung kết hứa hẹn bùng nổ về cả quy mô lẫn hình ảnh khi sân khấu được dàn dựng giữa biển trời. Dàn giám khảo năm nay gồm những cái tên đình đám như H’Hen Niê, Võ Hoàng Yến, Khánh Vân... sẽ cùng chọn ra người kế nhiệm xứng đáng cho vương miện cao quý.

Ngoài ngôi vị Hoa hậu và Á hậu 1, cuộc thi còn có loạt giải thưởng phụ như: Người đẹp áo dài, Người đẹp biển, Người đẹp bản lĩnh, Người đẹp ảnh, Người đẹp thể thao, Người đẹp tài năng, Người đẹp thời trang, Người đẹp được yêu thích nhất, Người đẹp truyền thông, và Người đẹp thân thiện...

Hạ Anh