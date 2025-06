Bức ảnh gây tranh cãi của Song Hye Kyo

Naver đưa tin Song Hye Kyo xuất hiện tại một sự kiện thời trang ở Tây Ban Nha. Nữ diễn viên là ngôi sao Hàn Quốc nổi tiếng toàn cầu, được các thương hiệu quốc tế săn đón. Trong sự kiện, Song Hye Kyo biến hóa với kiểu tóc và trang phục khác nhau.

Trước đó, cô ấy ấn tượng mạnh khi đội tóc giả, gây bất ngờ với mái tóc dài thanh lịch dịu dàng. Tuy nhiên, ngày 20/6, nữ diễn viên đã trở về với mái tóc tém mạnh mẽ.

Song điều khán giả chú ý là trong những bức ảnh cận mặt, có thể thấy gương mặt của Song Hye Kyo lộ rõ nếp nhăn. Thực tế, ở tuổi 45 Song Hye Kyo đã lộ rõ dấu vết thời gian. Cô chỉ trẻ trung trong loạt ảnh đã được chỉnh sửa kỹ lưỡng. Vì vậy, một số khán giả cho rằng công ty quản lý của nữ diễn viên chỉnh sửa ảnh quá mức, giúp Song Hye Kyo trông như mới hơn 20, nhưng thực tế, cô cũng gặp phải những vấn đề của phụ nữ trung niên.

Bức ảnh cận mặt lộ rõ nếp nhăn của Song Hye Kyo.

Tuy nhiên, có không ít khán giả cho rằng đây là vẻ đẹp tự nhiên, Song Hye Kyo chấp nhận già đi theo thời gian mà không sử dụng các biện pháp can thiệp để níu kéo thanh xuân. Trước đó, nữ diễn viên Kim Tae Hee từng bị chê vì da mặt căng bóng thiếu tự nhiên.

Song Hye Kyo chia sẻ cô không cảm thấy gánh nặng vì già đi trước ống kính. Đó là quá trình tự nhiên: "Tôi cố gắng chăm chút để trẻ hơn so với tuổi thật, nhưng bản thân không muốn đẩy lùi dòng chảy tự nhiên của thời gian. Rõ ràng bạn phải già đi và không thể cứ trẻ mãi được. Thực tế, tôi nghĩ mình trông ngầu hơn khi có tuổi, tôi trang điểm nhẹ nhàng hơn và mặc quần áo đơn giản hơn".

Song Hye Kyo ra mắt với tư cách là người mẫu đồng phục học sinh vào năm 1996 và nhận được sự yêu thích nồng nhiệt qua các vai diễn trong Phòng khám sản phụ khoa: Soonpoong, Trái tim mùa Thu, Khách sạn, All In, Ngôi nhà hạnh phúc, Thế giới họ sống, Gió mùa Đông năm ấy, Hậu duệ mặt trời.. .

Cho đến gần đây, cô đã thành công trong việc nâng cao kỹ thuật diễn xuất qua bộ phim The Glory của Netflix và The Nuns, thể hiện sức quyến rũ đa dạng của mình. Song Hye Kyo trở thành cái tên toàn cầu và có người hâm mộ trên khắp thế giới. Hiện, cô là nữ diễn viên được trả lương cao thứ ba với 60 triệu won (khoảng một tỷ đồng) cho mỗi tập phim nhưng lại đi kèm nhiều hợp đồng quảng cáo.

Song Hye Kyo là ngôi sao hiếm hoi có tác phẩm nổi tiếng qua nhiều thập niên.

Song Hye Kyo là ngôi sao hiếm hoi giữ được độ nổi tiếng đỉnh cao trong suốt 3 thập kỷ. Cô nổi tiếng từ những năm 19 tuổi, ở mỗi độ tuổi 20-30-40 lại có tác phẩm gây sốt khắp châu Á.

Bên cạnh đó, Song Hye Kyo còn được coi là biểu tượng của phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, vượt qua những giai đoạn bị vùi dập, bị bủa vây bởi những tin tức thiếu tích cực để vươn lên.

Vừa qua, Song Hye Kyo tham gia dự án Slowly And Intensely do Netflix và Studio Dragon sản xuất. Slowly And Intensely là tác phẩm do biên kịch Noh Hee Kyung chắp bút. Phim còn có sự tham gia của Gong Yoo, lấy bối cảnh ngành truyền hình những năm 1960, kể về câu chuyện của các ngôi sao và những người đứng sau tạo nên họ.