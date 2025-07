TIN NHANH VỀ BÃO SỐ 3 (lúc 15 giờ ngày 21/07) Vị trí tâm bão: Khoảng 20.9 độ Vĩ Bắc; 108.8 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 110 km, cách Hải Phòng khoảng 230 km về phía Đông, cách Hưng Yên khoảng 250 km, cách Ninh Bình khoảng 275 km về phía Đông Đông Bắc,

Sức gió mạnh nhất: Cấp 9-10 (75-102 km/h), giật cấp 12.

Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15 km/h.

7h sáng ngày 21/7: Tâm bão số 3 cách Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 222 km về phía Đông

Theo bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia Trung ương lúc 7h sáng ngày 21/7, vị trí tâm bão số 3 đang ở khoảng 21.3 độ Vĩ Bắc; 109.9 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 222 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 9 (75-88 km/h), giật cấp 11.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15-20km/h.

Bão số 3 đang rất gần đất liền nước ta - Ảnh: TT Dự báo KTTVQG TW

Chủ tịch Hà Nội: Bão số 3 là cơn bão rất mạnh, chủ động rà soát để sơ tán dân

Ngày 20-7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký, ban hành công điện gửi các sở, ngành và các phường, xã về việc chủ động, tập trung ứng phó bão số 3.

Công điện đánh giá đây là cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi và cường độ ảnh hưởng rất rộng và nguy hiểm. Vì vậy, để chủ động ứng phó với bão và mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản, chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành TP, chủ tịch UBND các phường, xã khẩn trương thực hiện nghiêm công điện 112 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời tập trung chỉ đạo, chủ động kiểm tra, đôn đốc và tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả công tác ứng phó với bão số 3 và các loại hình, thiên tai, sự cố có thể xảy ra.

"Chỉ đạo tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi tình hình thiên tai và tổ chức triển khai ứng phó; thường xuyên tổng hợp, báo cáo đầy đủ, kịp thời tình hình thiên tai, sự cố và công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả về UBND TP", nội dung công điện nêu.

Hưng Yên di dời người dân ven biển vào nơi an toàn

UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, Hưng Yên nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3. Từ ngày 21/7, vùng biển ngoài khơi dự báo có gió mạnh dần lên cấp 7 - 8, sau đó tăng lên cấp 10 - 11, giật cấp 12-14; biển động dữ dội, sóng cao từ 3–5m, nguy cơ nước biển dâng kèm sóng lớn cao từ 1,5-2,5m.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã ban hành Công điện khẩn số 271 yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó với thiên tai. Trong đó, tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường; các công ty thủy lợi tranh thủ mở tối đa các cống để tiêu nước, bảo vệ lúa, hoa màu và khu vực dân cư, công nghiệp;

Các địa phương khẩn trương khơi thông dòng chảy, vận hành trạm bơm tiêu úng, sẵn sàng lực lượng cứu hộ, di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm, đặc biệt là lao động trên các chòi canh, đầm nuôi thủy sản và tàu thuyền neo đậu ven biển.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, gia cố nhà ở, biển hiệu, công trình công cộng; đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện, viễn thông. Đặc biệt, phải hoàn thành việc di dời người dân và lao động ven biển vào nơi an toàn trước 12 giờ ngày 21/7; hoàn tất công tác kiểm tra, neo đậu tàu thuyền trước 10 giờ ngày 21/7; đồng thời thực hiện lệnh cấm biển nếu cần thiết để đảm bảo an toàn.

Nhiều chuyến bay bị hủy ngày 21/7

Theo thông tin từ Vietjet, do ảnh hưởng của bão Wipha, một số chuyến bay đến và đi Quảng Ninh, Hải Phòng phải điều chỉnh kế hoạch bay trong ngày 21/7. Trong khi đó, một số chuyến bay khác chịu ảnh hưởng dây chuyền.

Vietjet lưu ý hành khách có kế hoạch bay trong thời gian này cần kiểm tra lịch trình bay và thời tiết trước khi đến sân bay. Một số chuyến bay có thể tạm dừng khai thác hoặc thay đổi giờ bay do ảnh hưởng của bão.

Ảnh minh hoạ

Phía Bamboo Airways cũng cho biết trước tình hình thời tiết phức tạp, hãng đã chủ động triển khai các kịch bản ứng phó linh hoạt và phối hợp chặt chẽ với các cảng hàng không để bảo đảm an toàn bay ở mức cao nhất.

Trước đó, đại diện Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) cho biết đã điều chỉnh kế hoạch khai thác một số chuyến bay trong ngày 21/7 nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách và phi hành đoàn do ảnh hưởng của bão số 3 (Wipha).

Trong ngày 21/7, Pacific Airlines điều chỉnh giờ khởi hành sớm hơn so với kế hoạch đối với các chuyến bay BL6440, BL6441 giữa TP.HCM và Hải Phòng, nhằm đảm bảo thời gian cất, hạ cánh tại sân bay Cát Bi trước 12h trưa. Hãng cũng hủy các chuyến bay BL6520 và BL6521 trên đường bay này trong ngày.

Phát sóng liên tục bản tin diễn biến bão số 3

Đài truyền hình Việt Nam (VTV) cho biết từ chiều 20/7, đài phát sóng các bản tin dự báo thời tiết cập nhật liên tục tình hình diễn biến cơn bão số 3, với tần suất phát sóng 2 giờ một lần.

Các bản tin thời sự và chào buổi sáng liên tục cung cấp thông tin về tình hình thiên tai và công tác chỉ đạo ứng phó của các cơ quan chức năng, tăng cường phổ biến, hướng dẫn biện pháp, kỹ năng ứng phó với bão, mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét cho người dân.

Phía VTV cũng khẳng định linh hoạt điều chỉnh khung lịch, phối hợp chặt chẽ với Ban thời sự đảm bảo ưu tiên cập nhật thông tin về tình hình cơn bão số 3.

Đặc khu Bạch Long Vĩ đã có mưa và gió cấp 6

Bí thư Đảng ủy Đặc khu Bạch Long Vĩ Bùi Trung Tiến cho biết tại thời điểm 8 giờ 30 phút sáng 21/7, tại Đặc khu Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng đã có gió cấp 6 và mưa nặng hạt.

Sẵn sàng ứng phó bão số 3, Đặc khu Bạch Long Vĩ đã tổ chức trực ban nghiêm túc; thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động ứng phó.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, Trưởng phó các khu dân cư kiểm tra, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện huy động tham gia cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ phối hợp với Trạm rađa 490 tiếp tục liên lạc, thông báo, kêu gọi cho các chủ tàu thuyền, phương tiện đang hoạt động trên biển Bạch Long Vĩ khẩn trương đưa phương tiện về nơi tránh bão an toàn.

Công an Đặc khu chủ động làm tốt việc bảo đảm an ninh trật tự đảm bảo an toàn tài sản của nhân dân nhất là các phương tiên trên bờ đường dạo âu cảng theo phương án.

Văn phòng Ủy ban Nhân dân đặc khu phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đặc khu và các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nơi ở tại nhà thi đấu đa năng sẵn sàng tiếp nhận, hướng dẫn nhân dân và ngư dân đến tránh bão an toàn.

Ban quản lý cảng chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ, Công an Đặc khu, Ban chỉ huy Quân sự Đặc khu, Trưởng khu dân cư số 2 tổ chức chuẩn bị sơ tán 8 hộ dân khu vực mép nước đường dạo âu cảng khi có nhu cầu.

Hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tránh trú bão số 3 Wipha

Nguồn ảnh: Báo Lao động

Quảng Ninh huy động quân đội, xe đặc chủng ứng phó bão số 3 (Wipha), đã đưa 8.000 du khách vào bờ

Sáng 21-7, tại các đảo Cô Tô, Vân Đồn và trên địa bàn phường Hạ Long, Bãi Cháy tỉnh Quảng Ninh bắt đầu có mưa do ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 (Wipha). Địa phương này đã huy động hơn 2.600 cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng chống bão.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 21-7, bà Lê Ngọc Hân, bí thư Đảng ủy đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh), cho biết từ tối hôm qua (20-7) trên địa bàn đặc khu trời mưa to dần, gió nhẹ cấp 3-4, sóng biển cao 1-2m.

Theo bà Hân, việc kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú trên địa bàn đặc khu Cô Tô đã thực hiện xong từ trưa 20-7. 100% các tàu thuyền, ngư dân địa phương và ngư dân đang hoạt động trên địa bàn đã được tuyên truyền, cảnh báo về bão số 3, đã vào nơi neo đậu, với tổng số 571 tàu thuyền.

Bà Hân cho biết thêm, chính quyền đặc khu Cô Tô đã tổ chức 44 chuyến tàu đưa 8.850 khách du lịch vào bờ tránh bão.

Lào Cai tạm dừng hoạt động ngoài trời, leo núi để ứng phó bão số 3

Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (WIPHA) và nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai yêu cầu các địa phương, cơ sở kinh doanh du lịch tạm ngừng toàn bộ hoạt động ngoài trời, leo núi, các dịch vụ có nguy cơ mất an toàn, nhằm đảm bảo an toàn cho du khách và người dân.

Theo đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch phải theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, chủ động các phương án đảm bảo an toàn cho du khách, đặc biệt là khách quốc tế. Các hoạt động ngoài trời, leo núi và dịch vụ có nguy cơ mất an toàn sẽ tạm ngừng trong suốt thời gian bão đổ bộ. Các phương tiện vận chuyển khách du lịch không được di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai đề nghị các địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân và du khách, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Mọi thông tin liên lạc khẩn cấp qua số điện thoại: 02163.862.246.

Hưng Yên 'đóng' biển với tàu thuyền, tạm dừng tổ chức Đại hội đảng cấp xã

Để giảm thiệt hại và ứng phó với bão số 3, từ sáng nay (21/7), tỉnh Hưng Yên đã chính thức cấm tàu thuyền hoạt động hàng hải ra vào các cảng tàu, cửa biển, tạm dừng tổ chức Đại hội đảng cấp xã đến hết ngày 24/7.

Lãnh đạo Sở NN&MT tỉnh Hưng Yên cho biết, lãnh đạo tỉnh vừa họp với các sở ngành có liên quan để bàn, thống nhất các phương án cụ thể phòng, chống bão số 3. Trong đó, yêu cầu quản lý chặt chẽ tàu, thuyền ra khơi; duy trì thông tin liên lạc, xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; từ sáng 21/7 tạm dừng tàu thuyền xuất bến tại các bến cảng, cửa biển.

Hiện có hơn 1.000 tàu thuyền đang hoạt động và neo đậu tại các cảng biển ở Hưng Yên. Ảnh: Trần Tuấn.

Đến ngày 21/7, trên địa bàn tỉnh có tổng số 1.132 tàu, thuyền với 3.241 lao động.

Bên cạnh đó, có 1.012 phương tiện/2.753 lao động đang neo đậu tại các bến trong tỉnh; neo đậu ngoài tỉnh có 28 phương tiện/193 lao động.

Sở NN&MT Hưng Yên cho biết, hiện tất cả các phương tiện trên đã được chính quyền sở tại và lực lượng chức năng liên lạc và hướng dẫn thực hiện các chỉ đạo của tỉnh.

Để ứng phó với bão số 3, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận vừa có chỉ đạo, tạm hoãn các cuộc họp, hội nghị thực sự chưa cần thiết; tạm dừng tổ chức Đại hội đảng cấp xã đến hết ngày 24/7 để tập trung cho phòng, chống, khắc phục hậu quả do bão gây ra.

Cảnh báo các sông ở khu vực Hà Nội có khả năng xuất hiện lũ

Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ vừa phát đi cảnh báo lũ trên các sông ở thành phố Hà Nội, theo đó hiện nay, mực nước sông Đà, sông Hồng, sông Đuống đang xuống; sông Đáy, các sông nhỏ, sông nội tỉnh như sông Bùi, sông Tích, sông Cà Lồ… đang biến đổi chậm theo xu thế lên và đều ở mức dưới báo động 1.

Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cảnh báo từ 21/7 đến ngày 25/7, trên các sông ở khu vực Hà Nội có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1,5-3,5m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ sông Đà, sông Hồng, sông Đuống có khả năng ở mức dưới BĐ1; sông Đáy, các sông suối nhỏ, sông nội tỉnh như sông Bùi, sông Tích, sông Cà Lồ… có khả năng ở mức BĐ1 đến trên BĐ2.

Mực nước sông lên cao có thể gây ngập úng, sạt lở tại các vùng trũng thấp, ven sông. Ngoài ra, do ảnh hưởng của mưa to với cường độ lớn, nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại một số khu đô thị, nhiều tuyến phố nội thành Hà Nội, với độ sâu ngập từ 0,2-0,5m, có nơi trên 0,5m; thời gian duy trì ngập từ 30-60 phút, có nơi thời gian ngập lâu hơn.

Chi tiết cảnh báo lượng mưa tại các khu vực ở Hà Nội.

Mực nước sông lên cao nguy cơ xảy ra sạt lở, ngập lụt các vùng trũng thấp, các bãi nổi giữa sông, ven sông, các ngầm, tràn, cầu, cống, đường giao thông khu vực ven sông Đà, sông Hồng, sông Đuống, sông Đáy, sông Bùi, sông Tích, sông Cà Lồ như: xã Xuân Mai, xã Quảng Bị, xã Trần Phú, phường Chương Mỹ, xã Đan Phượng, xã Mỹ Đức, xã Thanh Oai, xã Hòa Xá, xã Vân Đình,…

Lũ, ngập lụt, lũ quét sạt lở đất ảnh hưởng đến con người, một số khu công nghiệp, khu nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp và sinh hoạt, giao thông của người dân.

Cũng trong sáng nay, Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ đã phát đi cảnh báo mưa lớn ở Hà Nội, theo đó do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, từ chiều 21/7 đến sáng 23/7, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 80 - 200mm, có nơi trên 250mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn (>100mm/3h).

Bão số 3 ảnh hưởng đến thời tiết TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ thế nào?

Ảnh hưởng của bão số 3, thời tiết các tỉnh Nam Bộ và TP.HCM có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to.

Dự báo trong hai đến ba ngày tới, dải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão số 3 khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đến ngày 23-7, sau đó suy yếu dần.

Dự báo thời tiết ngày 21-7 đối với vùng biển Nam Bộ và TP.HCM, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP.HCM) gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Độ cao sóng 2.0-3.0m, biển động. Vùng biển từ Cà Mau - An Giang và Phú Quốc gió Tây Nam cấp 4, có lúc cấp 5. Độ cao sóng 0.75-1.75m, biển bình thường, có lúc động nhẹ. Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông rải rác.

Ngày 21-7, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ nối với cơn bão số 3 hoạt động mạnh. Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh.

Theo đó, thời tiết ở Nam Bộ có mưa nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to, trong cơn dông cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy, ngày nắng gián đoạn.

Thời tiết tại TP.HCM ngày 21-7 ban ngày nắng gián đoạn, trưa chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to, trong cơn dông cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.

Trong hai đến ba ngày tới, các tỉnh Nam Bộ và TP.HCM ban ngày trời nắng, có lúc gián đoạn, mưa giảm chỉ còn xảy ra rải rác, mưa tập trung nhiều vào chiều và tối.

Hình ảnh ngư dân Thanh Hóa hối hả kéo thuyền lên đường nhựa tránh bão số 3

Theo ghi nhận của VietNamNet, sáng sớm nay, ngư dân ở Sầm Sơn đã hối hả đưa thuyền, bè lên dọc tuyến đường Hồ Xuân Hương để tránh trú bão.

Ông Lê Văn Tuấn, một ngư dân ở phường Sầm Sơn, cho biết, ngay từ tối qua (ngày 20/7), người dân đã nhận được thông tin cấm biển, nên sáng sớm nay ngư dân không ra khơi nữa. Thay vào đó, để đảm bảo an toàn khi cơn bão số 3 đổ bộ, ngư dân đã chủ động kéo thuyền lên bờ và neo đậu cẩn thận nhằm tránh thiệt hại về tài sản.

Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9

Do ảnh hưởng của bão số 3, tại đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đặc khu Cô Tô gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Hồi 13h ngày 21/7, tâm bão ở khoảng 21,1°N; 109,1°E, cách Quảng Ninh khoảng 120km, Hải Phòng 260km, Hưng Yên 280km và Ninh Bình khoảng 310km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 9–10 (75–102km/h), giật cấp 12. Bão di chuyển hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10–15km/h.

Người dân Quảng Ninh - Hải Phòng gồng mình ứng phó bão Wipha sắp đổ bộ

Ngày 21/7, thời tiết tại khu vực trung tâm Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh có mưa nặng hạt song chưa có gió giật mạnh. Tuy nhiên, không vì thế mà người dân chủ quan trong việc phòng chống bão.

Ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News ngày 21/7, hàng loạt nhà dân và các khách sạn đã cắt cử người tiến hành gia cố lại mái, bảng biển quảng cáo nhằm giảm thiểu thiệt hại trong trường hợp bão số 3 đổ bộ.

Trong sáng 21/7, người dân tranh thủ gia cố đề phòng nước tràn vào nhà khi bão đổ bộ gây mưa lớn. (Ảnh: Tiến Thắng)

Tại đặc khu Bạch Long Vĩ xuất hiện mưa lớn kèm gió giật cấp 7, cấp 8 trong sáng 21/7. (Ảnh: Minh Hương)

Hình ảnh sóng ở Cô Tô lúc 14h15 chiều nay 21/7

Bão số 3 sắp đổ bộ, du khách vẫn vô tư tắm biển Cửa Lò dù có lệnh cấm

Ghi nhận sáng 21/7, trước khu vực biển Cửa Lò đoạn qua quảng trường Bình Minh (phường Cửa Lò, Nghệ An), sau khi tham gia hoạt động team building, một nhóm du khách từ một tỉnh phía Bắc bắt đầu xuống tắm biển. Chỉ một số ít người mặc áo phao cứu sinh tắm biển.

Ảnh hưởng của cơn bão số 3, Cửa Lò bắt đầu xuất hiện mưa, gió mạnh. Mặc dù phường Cửa Lò đã có thông báo cấm tắm biển để đảm bảo an toàn nhưng nhiều du khách vẫn xuống tắm.