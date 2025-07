Sáng 21/7, bão số 3 tiếp tục di chuyển về phía đất liền, tâm bão chỉ còn cách Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 222 km với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Bản tin mới nhất phát đi lúc 7h06, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 7h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông. So với một giờ trước, bão đã tiến thêm được hơn 10 km về phía đất liền nước ta.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão không đổi, duy trì ở cấp 9 (75-88 km/h), giật cấp 11.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển ổn định theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15-20 km/h. Với hướng đi này, vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão sẽ là các tỉnh ven biển miền Bắc.

Từ tối và đêm nay (21/7), vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14; khu vực sâu trong đất liền gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Gió cấp 10-11 có thể làm đổ cây cối, cột điện, tốc mái nhà.

Ngoài ra, từ hôm nay đến 23/7, hoàn lưu bão sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong đó, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An là trọng tâm mưa lớn. Tổng lượng mưa từ 200 - 350 mm, có nơi trên 600mm. Nguy cơ cao gây ra sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thấp, khu đô thị và một đợt lũ sẽ lên trên các sông.

Bão số 3 đang rất gần đất liền nước ta - Ảnh: TT Dự báo KTTVQG TW

Theo bản tin phát trước đó lúc 5h của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vị trí tâm bão lúc 4h sáng nay cách Quảng Ninh – Hải Phòng khoảng 275 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 15-20km/h và có khả năng mạnh thêm. Sáng 22/7, bão sẽ ở trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cường độ mạnh nhất đạt cấp 10-11, giật cấp 14.

Từ tối và đêm nay, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An sẽ có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 14. Bão được dự báo gây một đợt mưa rất to từ 21-23/7 cho Đông Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, lượng mưa phổ biến 200-350 mm, có nơi trên 600 mm, nguy cơ cao gây lũ quét, sạt lở đất.

Cơ quan khí tượng đã phát cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 tại nhiều vùng biển và ven bờ. Dự báo bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi đi sâu vào đất liền khu vực Hưng Yên - Thanh Hóa vào sáng 23/7.

Hà Nội dự báo có mưa dông kèm lốc, sét trong ít giờ tới

Sáng 21/7, cơ quan khí tượng cảnh báo một khối mây dông từ Hải Phòng đang di chuyển về Hà Nội, có khả năng gây mưa kèm lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo tin phát lúc 5h35, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh và ra đa thời tiết, một vùng mây dông đang phát triển trên khu vực TP Hải Phòng.

Vùng mây này có hướng di chuyển về phía thủ đô. Dự báo trong khoảng 40 phút đến 3 giờ tới, mây dông sẽ bắt đầu gây mưa cho các khu vực của Hà Nội, sau đó lan sang các phường, xã khác thuộc khu vực nội thành.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo rủi ro thiên tai do lốc, sét ở cấp độ 1. Người dân được khuyến cáo cần chú ý an toàn khi tham gia giao thông và các hoạt động ngoài trời.