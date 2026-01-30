Trực thăng và dàn ngựa đua chuẩn bị khuấy đảo sân khấu concert 50.000 khán giả tại Hà Nội

Tại Đấu Trường Sấm diễn ra ngày 8/3 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tại Đông Anh, Hà Nội, nghệ sĩ không chỉ bước ra từ cánh gà, mà xuất hiện từ trên không trung bằng trực thăng; khán giả không chỉ ngồi xem, mà trở thành một phần trong bố cục sân khấu 270 độ. Âm nhạc, ánh sáng, chuyển động, đạo cụ, khói, LED, thậm chí cả tiếng động cơ cánh quạt… đều được tính toán như một phần của tổng thể trình diễn.

Đấu Trường Sấm không được xây dựng như một đêm nhạc thông thường. Đây là một “đấu trường” đúng nghĩa - nơi nghệ sĩ được đặt vào những không gian đối xứng, những cặp trình diễn đối lập hoặc cộng hưởng, những thử thách về di chuyển, thể lực và biểu đạt, để tạo nên một trải nghiệm thị giác - thính giác - cảm xúc liền mạch cho khán giả ngay từ giây phút đầu tiên.

Ý tưởng sân khấu “điên rồ” nhất từ trước đến nay

Nếu phải chọn một chi tiết thể hiện rõ nhất tinh thần “đấu trường” của Đấu Trường Sấm, đó chính là màn mở đầu bằng trực thăng.

Do điều kiện không gian, trực thăng sẽ không đáp trực tiếp tại sân khấu chính mà hạ cánh ở khu vực Sân Tây - nơi đủ rộng và an toàn. Nghệ sĩ di chuyển về sân khấu chính bằng xe Jeep hoặc xe mui trần trong khoảng 60-70 giây. Quãng thời gian này không phải là khoảng trống, mà được SlimV tính toán chính xác từng nhịp trong phần nhạc intro.

Anh cho biết: “Tiếng cánh quạt sẽ không còn là tiếng ồn. Nó được hòa vào hợp âm, vào texture của bản phối để trở thành một phần của âm nhạc”.

Sân khấu được thiết kế theo dạng sân khấu đôi đối xứng ở hai đầu, ở giữa là một sân khấu nhỏ nơi hai phía tiến vào và gặp nhau. Phía sau là hai zone khán đài mang tên Hòa Bình và Cầu Vồng.

Đinh Hà Uyên Thư mô tả: “Ở sân khấu 270 độ này, khán giả ở rất nhiều hướng. Nghệ sĩ phải tính toán quay mặt, di chuyển để có thể eye-contact được với tất cả các phía". Đạo diễn nhấn mạnh rằng, khán giả ở hai zone phía sau “cũng chính là nghệ sĩ”, vì họ góp phần tạo nên bức tranh thị giác của chương trình trên khung hình.

Hai vòm LED cong ôm trọn không gian, kết hợp hệ thống LED line dày đặc xung quanh, giúp khán giả dù ngồi trước, sau hay hai bên đều nhìn thấy tổng thể sân khấu, đồng thời vẫn có thể quan sát cận cảnh biểu cảm nghệ sĩ.

Tôn vinh giá trị truyền thống trong concert hiện đại 50.000 khán giả

Sau khi khán giả được đưa vào đấu trường bằng trực thăng, khói, LED và cấu trúc sân khấu đối xứng, chương trình bắt đầu dẫn dắt cảm xúc theo cấu trúc Phần Lễ - Phần Hội.

Phần đầu chương trình mang tinh thần trang trọng và sử thi, nơi những biểu tượng văn hóa Việt được tái hiện bằng công nghệ sân khấu hiện đại.

Erik và Đức Phúc xuất hiện trong concept “mở cõi” qua Phù Đổng Thiên Vương, Máu Đỏ Da Vàng. Erik biểu diễn cùng dàn võ sinh Vovinam với tạo hình mạnh mẽ, mang tính thị giác cao. Đức Phúc cưỡi trên ngựa cơ khí khổng lồ - hình ảnh ngựa sắt trong truyền thuyết được hiện thực hóa bằng cơ khí, ánh sáng và chuyển động.

Các nghệ sĩ xuất hiện trong không gian lễ hội dân gian với đoàn rước gồm 12 con ngựa thật và một chiếc kiệu cổ miền Bắc làm bằng voan. Khi ánh sáng xuyên qua lớp voan, chiếc kiệu tạo ra hiệu ứng bóng mờ huyền bí, vừa quen thuộc vừa mới lạ.

Những hình ảnh như khăn rằn, hoa sen, võ phục, lễ rước… không được bê nguyên bản lên sân khấu, mà được biến tấu bằng ngôn ngữ hiện đại: nón sen fashion, đội hình dancer như ao sen, khăn rằn bay ngang sân khấu bằng zipline, võ sinh trở thành một phần của bố cục thị giác.

Đinh Hà Uyên Thư cho biết, phần lời dẫn trong giai đoạn này cũng mang tinh thần Việt rất rõ, để “khẳng định bản sắc ngay từ đầu”.

Sau phần Lễ, chương trình chuyển sang phần Hội với năng lượng hiện đại, vũ đạo, battle, catwalk trên võ đài và các concept vị lai. Còn nhiều ý tưởng điên rồ khác để nghệ sĩ thỏa sức tỏa sáng trên sân khấu khủng nhất từ trước đến nay, thậm chí có thể gọi là đỉnh cao của công nghiệp văn hóa năm 2026.

Phù thủy Đinh Hà Uyên Thư và SlimV đứng sau concert Đấu trường Sấm đỉnh cao ở Hà Nội

Toàn bộ cấu trúc chương trình bắt đầu lộ rõ “bàn tay” của hai người đứng phía sau: Tổng đạo diễn sân khấu Đinh Hà Uyên Thư và Giám đốc âm nhạc SlimV.

Tổng đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư cho biết, khi nhận lời tham gia Đấu Trường Sấm, đạo diễn nhận được đề bài: “Nêu cao tinh thần chiến, rất tích cực và luôn đối mặt với những khó khăn, thử thách để vươn tới những điều đẹp đẽ hơn".

Chính đề bài này khiến đạo diễn và ê-kíp ngồi lại với nhau nhiều ngày liền, không phải để nghĩ ra một sân khấu hoành tráng, mà để nghĩ ra một sân khấu đúng với tinh thần thử thách đó.

“Thư và ê-kíp đã ngồi lại rất nhiều ngày để xin thử sức lần này với một sân khấu đúng như đề bài đưa ra: có thử thách, có khó khăn và có những trải nghiệm mới mẻ”, đạo diễn nói.

Theo đạo diễn, điều quan trọng nhất không nằm ở quy mô, mà ở việc thay đổi cách khán giả xem show: “Ngoài sân khấu một mặt quen thuộc, chúng ta sẽ có rất nhiều góc khác nhau để tận hưởng sân khấu này. Thư tin là khán giả sẽ có một suy nghĩ khác khi đi xem show".'

Tư duy của Đinh Hà Uyên Thư mở ra cấu trúc sân khấu 270 độ, nơi khán giả bao quanh nghệ sĩ thay vì chỉ ngồi trước mặt. Từ ý tưởng đó, sân khấu Đấu Trường Sấm được hình thành với cấu trúc hai đầu đối xứng.

“Hai bên sân khấu trái và phải sẽ đi vào giữa và gặp nhau ở một sân khấu nhỏ ở giữa. Và ngay đằng sau đó là hai zone Hòa Bình và Cầu Vồng. Lên khung hình sẽ cực kỳ đẹp".

Với Uyên Thư, những khán giả ở hai zone này không còn là người xem thụ động. Những bạn ngồi và đứng ở hai zone đó cũng chính là nghệ sĩ, họ góp phần tạo nên chương trình này.

Trong không gian 270 độ đó, một câu hỏi rất thực tế được đặt ra: nghệ sĩ sẽ quay mặt về đâu để phục vụ khán giả ở mọi hướng? Uyên Thư cho rằng ca sĩ có thể sẽ không luôn đứng trước mặt các bạn. Nhưng có những lúc ca sĩ sẽ cực kỳ gần các bạn.

Hai vòm LED cong ôm trọn không gian, hệ LED line chạy dọc xung quanh giúp khán giả dù ở vị trí nào cũng nhìn thấy tổng thể sân khấu, và khi muốn nhìn vào ánh mắt nghệ sĩ, chỉ cần nhìn lên là có thể thấy cận cảnh.

Tất cả những tính toán này, theo Uyên Thư, đều nhằm xóa đi cảm giác “xa cách” giữa sân khấu và khán giả. Đại diện dàn dựng cho biết, mỗi nghệ sĩ bước vào Đấu Trường Sấm sẽ bước vào một concept hoàn toàn khác nhau, với hệ đạo cụ và không gian riêng.

Có người ở đấu trường La Mã, có người trong không gian dân gian Việt Nam, có người cưỡi ngựa, có người xuất hiện cùng những đạo cụ khổng lồ dày đặc trên sân khấu. Nhưng tất cả những không gian riêng biệt đó vẫn nằm trong cùng một cấu trúc chung mà Uyên Thư đã thiết kế từ đầu.

Sau khi cấu trúc sân khấu được định hình, SlimV là người phải tìm cách để âm nhạc “sống được” trong không gian đó. Anh cho biết, anh không cố tạo ra một màu nhạc chung cho Đấu Trường Sấm.

“Một chương trình không nhất thiết phải một phong cách âm nhạc từ đầu đến cuối. Nó giống như phục vụ khán giả nhiều món ăn khác nhau. Quan trọng là ăn món gì trước, món gì sau để khán giả không bị mệt”, SlimV nói.

Thay vì đồng nhất, SlimV chọn cách sắp xếp nghệ sĩ theo cặp. Sẽ có những nghệ sĩ tương đồng và những nghệ sĩ đối nghịch. Đấy là cách SlimV đặt các bạn vào cùng với nhau.

Với anh, battle ở Đấu trường Sấm không phải để đối đầu, mà để cộng hưởng. Đôi khi hai người bổ trợ cho nhau lại tạo ra một màn trình diễn tròn trịa hơn. Và có những mặt mà nghệ sĩ có nhưng chưa từng show cho khán giả.

Chính cách sắp xếp này khiến từng màn collab mang lại cảm nhận khác nhau và luôn có yếu tố bất ngờ. Khi bước vào không gian sân khấu thực tế, SlimV nhận ra một điều quan trọng: âm nhạc không thể làm theo cách thông thường.

“Sân khấu rất rộng và thời gian di chuyển rất dài. Vì sân khấu có tính đối xứng nên âm nhạc cũng phải có tính đối xứng. Sẽ có một phần bên này, một phần bên kia, rồi mới kết hợp lại”, SlimV chia sẻ thêm.

Âm nhạc lúc này không chỉ để nghe, mà để tính toán chuyển động sân khấu. “Mình phải biết chính xác từ điểm này đi sang điểm kia mất bao nhiêu giây, cần bao nhiêu nhịp. Có khi đến lúc tổng duyệt mới biết chính xác cần bao nhiêu nhịp ở đó”.

Sự phối hợp giữa SlimV và đạo diễn vì thế diễn ra rất sát sao, gần đến ngày tổng duyệt mới có thể chốt chính xác từng đoạn nhạc. Tựu trung lại, trong “đấu trường” này, sân khấu, âm nhạc, nghệ sĩ và khán giả không còn là những thành phần tách biệt, mà trở thành một thể thống nhất. Và đó chính là dấu ấn rõ ràng nhất của đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư và SlimV phía sau concert Đấu Trường Sấm tại Hà Nội.