Trúc Nhân, Trung Quân và dàn sao khuấy đảo đại tiệc sinh nhật 10 năm Shopee Sao Live Đỉnh Chóp 12.12 bùng nổ

Từ sớm, khu vực Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương trở nên náo nhiệt khi lượng "fan cứng" liên tục đổ về check-in, tạo nên một bầu không khí rộn ràng đúng chất lễ hội. Không gian trước sân khấu được phủ kín trong concept sinh nhật Shopee rực rỡ, bắt mắt, tái hiện trọn vẹn một "đại tiệc sinh nhật" hoành tráng.

Khi chương trình còn chưa bắt đầu, không khí đã "rần rần" bởi sự xuất hiện của Ngọc Phước, Mai Bảo Vinh và Bé 7 từ Đảo Hoa Hậu khiến khán giả càng thêm háo hức xem bộ ba sẽ mang đến những "chiêu trò" hay thử thách hài hước nào cho đại tiệc.

Điểm nhấn đáng chú ý là sân khấu hologram đa tầng biến mỗi tiết mục biểu diễn trở nên sống động và hiện đại, người xem như bước vào một vũ trụ âm nhạc đa sắc màu. Song song, người hâm mộ của Trúc Nhân, Trung Quân, Tăng Phúc, Quốc Thiên và Tăng Duy Tân cũng chiếm trọn spotlight với outfit nổi bật, slogan và lightstick đủ màu, tạo nên một không khí rực lửa.

Đúng 19h, đèn sân khấu bật sáng, chính thức mở màn cho hành trình âm nhạc kéo dài ba giờ liên tục. Dẫn dắt chương trình là bộ đôi ăn ý MC Duy Khánh - Neko Lê, những gương mặt quen thuộc với khả năng tung hứng duyên dáng và hài hước. Ngay từ những phút đầu, cả hai đã "làm nóng" bầu không khí, giữ nhịp chương trình bằng loạt màn tương tác gần gũi, với khán giả.

Tăng Phúc là nghệ sĩ "xông đất" sân khấu, mở màn bằng loạt ca khúc giàu cảm xúc: Kỳ Vọng Sai Lầm, Anh Không Quan Trọng, Mình Rời Xa Nhé và Mong Manh Nỗi Đau. Với chất giọng trầm ấm, truyền cảm và lối xử lý giàu cảm xúc, Tăng Phúc khiến không ít fan phải "xuyến xao", chìm vào từng câu hát.

Trong phần giao lưu, khoảnh khắc Ngọc Phước bất ngờ tái ngộ Tăng Phúc và "quăng" câu hỏi ứng xử thi hoa hậu đã khiến cả nhà thi đấu cười nghiêng ngả, trở thành điểm nhấn viral của đêm diễn. "Thí sinh" Tăng Phúc đối đáp cực tỉnh, khắc chế màn bắt bẻ của "giám khảo" Ngọc Phước, khiến sân khấu càng thêm rộn ràng.

Tiếp nối chương trình, Quốc Thiên mang đến loạt ca khúc quen thuộc với người yêu nhạc như Cơn Mưa Băng Giá, Vì Anh Thương Em, Ánh Trăng Giả Dối và Hơn 100 Năm Sau. Đặc biệt, màn trình diễn Gió Cuốn Em Đi với cú nhào lộn cực ngầu đã khiến khán phòng bùng nổ tiếng reo hò. Vocal thì bùng nổ, vũ đạo thì "bung nóc", Quốc Thiên thực sự chiêu đãi fan một "bữa tiệc" trọn vẹn cả phần nhìn lẫn phần nghe.

Sự xuất hiện của "Bướm Mặt Trăng" Trung Quân Idol đưa mạch cảm xúc sang sắc thái sâu lắng. Với Buồn Không Thể Buông, Và Ngày Nào Đó, Những Câu Hỏi Khi Say, anh nhẹ nhàng tái hiện không gian ballad đặc trưng - đầy da diết, bay bổng và chạm thẳng vào cảm xúc người nghe.

Song song với sân khấu offline, khán giả theo dõi qua Shopee Live cũng bước vào phiên Lắc Siêu Xu được mở đều đặn mỗi 30 phút, với tổng kho được chia trị giá đến 1 tỷ Shopee Xu. Việc kết hợp nghe nhạc và săn quà khiến trải nghiệm của người xem trực tuyến trở nên đa chiều và cuốn hút. Sau đó, Trung Quân tiếp tục thể hiện loạt ca khúc mới gồm Mỹ Vị Cuộc Đời, Tình Nào Không Như Tình Đầu và Anh Tự Do Nhưng Cô Đơn.

Ở phần trình diễn đặc biệt, Tăng Phúc - Trung Quân - Quốc Thiên cùng xuất hiện trong những màn tráo hit bùng nổ. Ba giọng ca "dát vàng lỗ tai" với ba màu sắc khác nhau tạo nên hiệu ứng hòa quyện ấn tượng khi hàng nghìn người bật flash tạo nên bức tường ánh sáng bao trọn sân khấu.

Tiếp nối, Tăng Duy Tân đem đến một màn xuất hiện "cháy phố" khi bước ra từ tầng lầu của sân khấu, khiến cả khán phòng thích thú. Loạt hit Bên Trên Tầng Lầu, Bật Tình Yêu Lên, Ánh Mắt Biết Cười và Cắt Đôi Nỗi Sầu được phối lại theo mood sôi động, ăn khớp hoàn hảo với hiệu ứng đa tầng, tạo nên phần trình diễn khiến khán giả nhún nhảy không ngừng.

Khép lại đêm nhạc, sân khấu như nổ tung khi Trúc Nhân xuất hiện, biến Shopee Sao Live Đỉnh Chóp 12.12 thành một mini-concert đúng chất riêng của mình. Anh mang đến liên hoàn 6 bản hit gồm Không Ra Gì, Thật Bất Ngờ, Lớn Rồi Còn Khóc Nhè, Bốn Chữ Lắm, Sáng Mắt Chưa và Có Không Giữ Mất Đừng Tìm. Nam ca sĩ liên tục "đốt cháy" không khí, kéo cả khán phòng đứng bật dậy hát theo. "Aura" của Trúc Nhân bao trùm sân khấu, tạo nên một màn kết đầy choáng ngợp, bùng nổ khiến khán giả khó lòng quên.

Bên cạnh các tiết mục âm nhạc, chương trình còn mang đến loạt hoạt động tương tác xuyên suốt dành cho khán giả xem trực tiếp lẫn người xem trực tuyến trên Shopee Live qua Lắc Siêu Xu cùng "cơn mưa" voucher. Nhờ sự kết nối liền mạch giữa online và offline, "Shopee Sao Live Đỉnh Chóp 12.12" mang đến trải nghiệm giải trí kết hợp mua sắm sống động.

Sức nóng của sự kiện đã thu hút hơn 10 triệu lượt xem trực tuyến trên tất cả các nền tảng. Với dàn sao quy tụ, sân khấu độc đáo và hàng loạt hoạt động tương tác, "Shopee Sao Live Đỉnh Chóp 12.12" trở thành một cột mốc đáng nhớ nhân dịp kỷ niệm 10 năm của Shopee.