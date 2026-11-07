Trúc Nhân tham lam?

Sau 14 năm gắn liền với những bản hit như Bốn Chữ Lắm, Thật Bất Ngờ, Sáng Mắt Chưa hay Có Không Giữ Mất Đừng Tìm, Trúc Nhân đã tạo dựng được một thương hiệu âm nhạc khó trộn lẫn. Giọng hát nội lực, khả năng kể chuyện và phong cách trào phúng trở thành những dấu ấn khiến khán giả nhớ đến anh. Nhưng chính thành công ấy cũng vô tình đặt nam ca sĩ trước áp lực phải liên tục vượt qua chính mình.

Trúc Nhân trình diễn tại showcase ra mắt album đầu tay Tân Mùi tối 31/10. Ảnh: NVCC

11 ca khúc, đủ mọi màu sắc

Với Tân Mùi, Trúc Nhân dường như muốn phô diễn triệt để tham vọng sáng tạo. Trong 11 ca khúc, người nghe bắt gặp đủ màu sắc Pop, Funk, Rock, Bolero, cùng những đoạn hát mang hơi hướng Opera và nhạc kịch. Cao Bồi Và Con Mồi, Đi Đêm Có Ngày Gặp Em hay Chia Tay Quá Đã liên tục đặt ra những thử thách mới cho giọng hát của anh. Trúc Nhân thay đổi âm sắc, đẩy giọng lên cao, biến hóa cách ngắt nghỉ và nhả chữ, đôi khi chỉ để tạo ra một cú chuyển bất ngờ hoặc một tình huống gây cười. Phải đến những ca khúc pop ballad, R&B và acoustic ở nửa sau, album mới dần hạ nhiệt, nhường chỗ cho một Trúc Nhân mềm mỏng và tình cảm hơn.

Tham vọng ôm đồm nhiều ý tưởng khiến một số ca khúc trở nên khá lớp lang và dài dòng. Nhiều bài dài hơn 4 phút, trái ngược với xu hướng nhạc ngắn những năm gần đây. Người nghe phải liên tục theo kịp những thay đổi trong bản phối và cách thể hiện. Những đoạn phô diễn kỹ thuật đôi khi lấn át cảm xúc, trong khi không phải giai điệu hay điệp khúc nào cũng đủ sức đọng lại sau lần nghe đầu tiên. Đó là mặt trái khó tránh của một album chủ động theo đuổi sự đa dạng và tính trình diễn cao.

Vì sao Trúc Nhân cần đến ba nghệ sĩ khách mời?

Không chỉ ôm đồm thể loại, Trúc Nhân còn mời đến ba nghệ sĩ khách mời cho album đầu tay: Wren Evans, Rhymastic và MIN. Tại showcase, nam ca sĩ lần lượt giải thích lý do chọn từng người.

Với Wren Evans, anh muốn đưa vào Vì Anh Quá Đẹp Trai màu sắc trẻ trung, mới mẻ và có phần ngông nghênh. Ở chiều ngược lại, Wren tiết lộ đã yêu thích âm nhạc của Trúc Nhân từ những năm trung học.

Trúc Nhân chia sẻ về lý do chọn từng khách mời tại showcase. Ảnh: NVCC

Với Rhymastic, Trúc Nhân tìm kiếm sự trầm lắng, nam tính và chiều sâu cảm xúc. Anh vốn yêu thích Lặng, một sáng tác của Rhymastic, từ trước khi hai người có dịp cộng tác. Giọng hát và cách xử lý của Rhymastic trở thành điểm tựa cho Về Đi Em, giúp cân bằng sự giàu biểu cảm, đôi khi có phần kịch tính của Trúc Nhân.

Riêng MIN mang đến sự trong trẻo, ngọt ngào cho Chuyện Tình Tứ Cứ Từ Từ Tính. Đây cũng là màn song ca với giọng nữ đầu tiên của Trúc Nhân sau 12 năm, kể từ Bốn Chữ Lắm cùng Trương Thảo Nhi. Đáng chú ý, ca khúc còn tạo cơ hội để MIN khai thác những nốt cao và cách xử lý giọng hát ít thấy trong các sản phẩm quen thuộc của cô.

Mỗi khách mời bổ sung một sắc thái riêng cho album mang đậm cái tôi của Trúc Nhân. Ảnh: NVCC

Điều thú vị là cả ba khách mời đều có chỗ đứng riêng trong một album vốn mang đậm cái tôi của Trúc Nhân. Mỗi người bổ sung một sắc thái mà nam ca sĩ đang tìm kiếm, từ sự trẻ trung của Wren Evans, nét từng trải của Rhymastic đến chất giọng trong sáng của MIN. Nhờ vậy, những màn kết hợp phần nào giúp âm nhạc của Trúc Nhân bớt cảm giác quá tải, đồng thời cho các khách mời thể hiện những khía cạnh khác với sở trường quen thuộc. Hóa ra, đằng sau một nghệ sĩ nổi tiếng nhiều chiêu và cầu toàn vẫn là sự cởi mở, biết lắng nghe và sẵn sàng dành không gian sáng tạo cho người khác.

Hình ảnh concept của album Tân Mùi. Ảnh: NVCC

Điều đáng chờ ở Trúc Nhân sau 14 năm

Vậy Trúc Nhân có tham lam? Có lẽ là có. Anh muốn hát nhiều thể loại, kể nhiều câu chuyện, khám phá nhiều màu sắc và liên tục làm mới bản thân. Và Trúc Nhân có thừa kỹ thuật, óc sáng tạo lẫn khả năng làm chủ sân khấu để hiện thực hóa những tham vọng ấy.

Nhưng đôi khi, biết tiết chế cũng là một biểu hiện của bản lĩnh nghệ sĩ. Giữa quá nhiều thứ để nghe, để nhìn và để thưởng thức, người ta vẫn cần những khoảng lặng để cảm nhận. Sau 14 năm, điều đáng chờ đợi ở Trúc Nhân có lẽ không còn là anh có thể làm thêm bao nhiêu điều, mà là anh sẽ chọn giữ lại những gì để âm nhạc chạm đến người nghe sâu hơn.