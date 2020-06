Trụ trì chùa ở Thái Bình bị tố mua trẻ em: Một bé đoàn tụ gia đình

Những ngày qua, câu chuyện sư thầy Thích Diệu Huệ - Trụ trì chùa Linh Sơn (xã Sơn Hà, Thái Thụy, Thái Bình) bị tố mua trẻ em gây xôn xao dư luận. Ba cháu bé (2 cháu chưa được 1 tháng tuổi, 1 cháu khoảng 6 tháng tuổi) được sư trụ trì hợp thức hóa đưa về chùa bằng việc dàn dựng câu chuyện trẻ bị bỏ rơi.

Trả lời VTC News, lãnh đạo một Trung tâm Bảo trợ xã hội tại Hà Nội cho biết, ngày 4/5, trung tâm tiếp nhận 3 cháu bé trên từ Cơ quan điều tra Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội). Cả 3 cháu bé này có dấu hiệu bị buôn bán người, vụ việc đang được Công an huyện Thạch Thất xác minh, điều tra.

Cả 3 cháu được tiếp nhận vào trung tâm trong tình trạng cần được bảo vệ khẩn cấp, trong đó có cháu V.T.T.V. (6 tháng tuổi).

“Đơn vị chăm sóc, nuôi dưỡng, theo dõi sức khỏe các cháu và chờ kết luận của cơ quan công an về vụ việc này.

Nếu như mẹ của cháu xác định chính xác quan hệ ruột thịt và làm đầy đủ thủ tục, đơn vị cũng tạo mọi điều kiện để cháu trở về với gia đình, người thân. Mục tiêu cao nhất vẫn là các cháu phải được đoàn tụ với gia đình gốc của mình”, lãnh đạo Trung tâm Bảo trợ xã hội ở Hà Nội cho hay.

Chùa Linh Sơn - nơi đang bị dư luận đặt nghi vấn mua trẻ em.

Cũng theo vị này, thời gian qua, có nhiều người gọi điện thoại đến xin thăm, xin nuôi… các cháu, trong đó có cả những người dõi theo các cháu từ khi còn ở chùa Linh Sơn (Thái Bình).

Tuy nhiên, các cháu là nạn nhân đang trong vụ việc cần xác minh nên để đảm bảo an toàn, đơn vị không muốn thông tin cá nhân của các cháu lộ ra ngoài, tránh ảnh hưởng tới sinh hoạt cũng như sức khỏe của trẻ. Không những thế, trong mùa dịch COVID-19, khả năng lây nhiễm bệnh vẫn có thể xảy ra.

Với trường hợp 2 cháu chưa có tên, vẫn được mọi người gọi là Thóc, Ngô, khi vào trung tâm cũng được lãnh đạo đơn vị làm biên bản xác định ngày tháng năm sinh và đặt tên theo đúng quy trình. Hiện tại các cháu ăn ngủ tốt, cháu nào cũng tăng cân.

Chiều 29/5, thông tin với PV VTC News, chị D.T.T.M. (mẹ ruột của bé V.T.T.V.) cho biết, tối 28/5, với sự hỗ trợ của Công an huyện Thạch Thất, Trung tâm Bảo trợ xã hội, gia đình đón bé từ Trung tâm Bảo trợ xã hội về đoàn tụ cùng gia đình. Cuối tháng 5, vợ chồng chị M. đưa con về quê.

Cũng liên quan vụ việc này, đại diện Công an xã Đồng Trúc (Thạch Thất, Hà Nội) cho biết, trước đó, đơn vị có tiếp nhận cuộc điện thoại từ một người đàn ông trình bày vụ việc, vợ anh này gửi con cho người khác nhưng bị lấy mất con. Thời điểm này người vợ đang ở xã Đồng Trúc.

Sau đó không lâu, Công an xã Đồng Trúc nhận được thông tin từ Công an huyện Thạch Thất về vụ việc trên.

Công an xã Đồng Trúc xác định, người mẹ đó là D.T.T.M. đang ở trọ tại một nhà nghỉ tại địa phương và có trình bày việc giao con cho một người trông hộ nhưng chưa thấy người đó mang con về.

Qua xác minh, vụ việc có liên quan tới chị L.T.T. (SN 1992, hộ khẩu tại xã Đồng Trúc). Chị T. và chị M. trước đó có liên hệ với nhau qua facebook. Bản thân chị T. ở địa phương làm nghề kinh doanh, buôn bán.

Công an xã Đồng Trúc phối hợp với Công an huyện Thạch Thất triệu tập chị L.T.T., chị M. và những người có liên quan khác lên cơ quan công an làm việc. Sau đó, Công an xã Đồng Trúc bàn giao lại cho Công an huyện Thạch Thất tiếp tục xác minh, làm rõ và giải quyết theo thẩm quyền.

Theo nguồn tin của PV, sau khi được người nhà bảo lãnh, chị T. rời khỏi địa phương. Người phụ nữ này cũng từng bị cơ quan công an xác minh về việc môi giới trẻ em nhưng sau đó không phát hiện được gì.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an huyện Thạch Thất tiếp tục điều tra, làm rõ.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này!