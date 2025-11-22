Trụ sở chính Mailisa ở TPHCM đóng cửa sau khi nữ giám đốc bị khởi tố

Theo quan sát của PV Tiền Phong , cửa chính của cơ sở đóng kín hoàn toàn. Một bảo vệ túc trực thường xuyên tại khu vực phía trước, chỉ mở cửa khi có người ra vào. Bên hông trái của tòa nhà là lối xuống tầng hầm giữ xe, cũng có bảo vệ đứng trực nhưng khu vực này vắng vẻ, không ghi nhận khách đến làm dịch vụ như thường ngày.

Hình ảnh trụ sở công ty.

Khoảng 8h15, một nữ nhân viên mặc đồng phục Mailisa, đeo khẩu trang, đi vào tầng hầm. Không có thêm nhân viên hoặc khách hàng xuất hiện trong suốt thời gian phóng viên theo dõi.

Trao đổi nhanh với phóng viên, nhân viên giữ xe tại tầng hầm cho biết: "Cơ sở đang tạm ngưng hoạt động, các liệu trình làm đẹp của khách cũng tạm ngưng hết rồi".

Trước đó, lực lượng công an khám xét cơ sở làm đẹp này vào ngày 13/11. Sau khi mở cửa trở lại ngày 14/11, số nhận viên đi làm việc tại công ty giảm và lượng khách thưa thớt hơn thường ngày rất nhiều.

Hình ảnh trụ sở chính thẩm mỹ Mailisa tại TPHCM sáng 22/11.

Ngày 21/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bà Phan Thị Mai, người điều hành hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa có hàng chục chi nhánh trên cả nước.

Cùng với bà Mai, Bộ Công an đã khởi tố 7 đối tượng khác về tội “Buôn lậu” . Tất cả đều liên quan đến hoạt động nhập khẩu - kinh doanh mỹ phẩm trong hệ sinh thái Mailisa, do bà Mai và ông Hoàng Kim Khánh - Tổng Giám đốc MK Skincare - điều hành.

Theo Bộ Công an, quá trình nắm tình hình cho thấy dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm, bao gồm nghi vấn nhập khẩu mỹ phẩm giá rẻ từ Quảng Châu nhưng dán nhãn cao cấp, sai nguồn gốc - sai thành phần công bố để bán ra thị trường với giá cao.

Ông Hoàng Kim Khánh và bà Phan Thị Nga - chủ hệ thống Mailisa bị khởi tố. Ảnh: C.A.

C03 hiện đang mở rộng điều tra về: nguồn gốc lô mỹ phẩm, quy mô buôn lậu, dòng tiền liên quan, vai trò các pháp nhân trong hệ sinh thái Mailisa và trách nhiệm của những cá nhân liên quan.

Sau khi bà chủ hệ thống bị khởi tố, nhiều khách hàng phản ánh cơ sở tại Huỳnh Văn Bánh tạm ngưng tiếp nhận khách, nhiều liệu trình bị dời lịch. Một số chi nhánh khác cũng được cho là hạn chế hoạt động để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh của cơ quan chức năng. Cũng có cở sở sau khi bị công an kiểm tra đã ngưng hoạt động từ đó đến nay.

Trong thời điểm vụ án đang được mở rộng, hoạt động của hệ thống Mailisa tại TP.HCM và các tỉnh thành nhiều khả năng bị ảnh hưởng trong thời gian tới.