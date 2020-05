Trú mưa dưới gốc cây, 3 phụ nữ bị sét đánh chết thương tâm

Tối 19/5, một lãnh đạo UBND xã An Nghĩa (huyện An Lão, tỉnh Bình Định) cho biết, tại địa phương vừa xảy ra vụ sét đánh khiến 3 người thiệt mạng. Công an huyện An Lão xác định 3 người trên đều là phụ nữ, gồm: chị Đinh Thị Thúy (trú xã An Toàn), Đinh Thị Điếc và Đinh Thị Đia (cùng trú xã An Nghĩa).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, ở xã An Nghĩa bất ngờ xảy ra giông kèm sấm sét, gió to khiến nhiều người đi làm rừng không về được nhà, nhiều người chạy trú và nấp dưới gốc cây.

Đến khi hết giông sét, người dân địa phương phát hiện 3 phụ nữ nói trên cùng chết dưới bóng một cây lớn tại thôn 4, xã An Nghĩa, nên lập tức báo với cơ quan chức năng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do bị sét đánh dẫn đến thiệt mạng.

Hiện lực lượng chức năng huyện An Lão đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.