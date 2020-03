Mưa đá lại trút xuống Lào Cai quật đứt cầu treo, 1 người bị sét đánh chết

Khoảng 23h ngày 24/3, tại tỉnh Lào Cai lại xuất hiện giông lốc, sấm sét kèm theo mưa đá gây thiệt hại nặng về nhà cửa, hoa màu và nhiều công trình giao thông công cộng.



Theo đó, các huyện Mường Khương, Văn Bàn, Bảo Thắng và thành phố Lào Cai có nơi mưa to, một số khu vực mưa đá kích thước bằng viên bi, quả trứng gà.

Hạt mưa đá kích thước to người dân nhặt được. Ảnh: Lào Cai 24h.

Riêng tại huyện Bảo Yên, giông lốc và mưa đá kèm theo lũ quét làm cầu Cóc - cây cầu treo bắc qua sông Chảy, nối 2 xã Long Phúc và Việt Tiến bị đứt cáp sập xuống sông.

Hậu quả không thiệt hại về người nhưng giao thông bị chia cắt, ảnh hưởng cuộc sống sinh hoạt của người dân. Hơn 10 nhà dân bị tốc mái, thiệt hại nhiều hoa màu, công trình phúc lợi cũ, ước tính khoảng 8 tỷ đồng.

Cây cầu treo nối 2 xã ở Bảo Yên đổ sập.

Còn theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Lào Cai, tại thị xã Sa Pa có một công dân tên Giàng A Gà (SN 1995, trú xã Trung Chải) bị sét đánh tử vong. Người thanh niên gặp nạn khi đang ở trên nương.

Trước đó, đại diện Trung tâm Khí tượng Thủy văn Lào Cai cho biết từ ngày 24/3, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao có cường độ ổn định, các khu vực trong tỉnh này có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, nhiệt độ giảm nhẹ so với ngày hôm trước.

Có những nơi lượng mưa đá dày, viên đá kích thước bằng hòn bi.

Một số nơi có mưa với lượng khá lớn như xã Nậm Khánh (Bắc Hà) 15,4mm; xã Võ Lao (Văn Bàn) nhiều hơn 20,6mm. Lúc 7 giờ 24/3, các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như sau: TP Lào Cai 22,4 độ C; Phố Ràng (Bảo Yên) 21,7 độ C. Thị trấn Bắc Hà 16,1 độ C; Sa Pa rét đậm 13 độ C.

Đêm 24/3, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống Lào Cai, vùng hội tụ gió trên cao vẫn tồn tại và có cường độ ít thay đổi. Theo đó, thời tiết các địa phương vẫn diễn biến xấu: Có mưa, mưa rào đều khắp, có nơi mưa vừa và giông mạnh. Trong cơn giông khả năng xảy ra mưa đá, lốc xoáy, gió giật mạnh và sét đánh.

Mái nhà người dân hư hỏng.

Vùng thấp trời lạnh vào đêm và sáng sớm, vùng núi trời rét, các vùng núi cao rét đậm, có nơi rét hại nhưng không sâu.

Đến ngày 25/3, vùng hội tụ gió trên cao có xu thế hoạt động mạnh dần lên. Mưa ở các khu vực đồng loạt gia tăng về lượng, rải rác mưa vừa, vùng núi có nơi mưa to.